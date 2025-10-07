Alejandro Char cuestionó acuerdo del Estado con cabecillas de Los Costeños y Los Pepes: “Me mataron a tres muchachos”

Char indicó que se han registrado cuatro homicidios desde que se firmó la "tregua" entre Digno Palomino y 'Castor' - crédito Colprensa/RedesSociales

Durante el 2025 se ha registrado una crisis de seguridad en el Atlántico por la disputa territorial que encabezan las estructuras criminales de Los Pepes y Los Costeños.

Es por ello que el Gobierno nacional concretó un espacio de diálogo entre Digno Palomino y Jorge Eliéce Díaz “Castor” en la cárcel de La Picota, en Bogotá, en donde los cabecillas de las organizaciones delincuenciales llegaron a un acuerdo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde la Consejería Comisionada de Paz informaron que la tregua entre Los Costeños y Los Pepes sería la apertura para un proceso de diálogo con el que se buscaría recuperar en todos los aspectos a la región.

Tregua se rompió en menos de 24 horas

Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, firmaron desde la cárcel La Picota un acuerdo de tregua entre Los Pepes y Los Costeños para frenar la violencia en Barranquilla - crédito red social X

Después de la firma de la tregua, en Barranquilla se registró una masacre en la que fueron vinculadas las estructuras criminales mencionadas.

En el informe expuesto por las autoridades se informó que tres jóvenes fueron asesinados al interior de una barbería en la capital del Atlántico. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Villegas, José Robles y Alejandro Osorio.

Las tres víctimas trabajaban en el negocio como barberos, hasta qué hombres armados los increparon al interior del establecimiento y los asesinaron, en el local fueron encontradas más de 10 vainillas de diferentes calibres de proyectiles.

Además, se encontraron tarjetas de prestamistas de “gota a gota”, en los que se mencionan a Inversiones DJ y El Curso, que son nombres que suelen ser utilizados por las estructuras criminales para este tipo de negocio ilícito.

Los asesinatos por extorsión son una de las tendencias que se registran en el Atlántico - crédito Colprensa

Durante la entrega de un Centro de Atención Inmediata en Barranquilla, el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandor Char, atendió a los medios de comunicación para exponer su preocupación por el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y los cabecillas de las estructuras criminales más importante de la región.

“Hablamos de paz y me mataron a tres muchachos”, cuestionó Char cuando le preguntaron por la tregua firmada por Digno Palomino y “Castor”.

En ese sentido, el mandatario local afirmó que sería feliz si se concreta un acuerdo de paz con los criminales, pero reafirmó que seguirá combatiendo a las estructuras hasta que esto no sea una realidad.

“Por supuesto, nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, acompañamos el proceso, pero mientras se metan con el barranquillero, aquí estaremos firme construyendo los espacios que den tranquilidad y que permitan dormir en paz al barranquillero”.

El mandatario local cuestionó la "tregua" firmada por Digno Palomino y "Castor" - crédito Alcaldía de Barranquilla

En ese sentido, Char no solo mencionó el caso de los barberos asesinados, sino que expuso que en la capital del Atlántico se registró un nuevo asesinato ligado al cobro de extorsiones en las últimas horas.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“.

Sobre el crimen de los tres jóvenes, El Tiempo informó que desde la cárcel de La Picota, los cabecillas de Los Pepes y Los Costeños indicaron a las autoridades que sus hombres no estaban involucrados en lo registrado en Barranquilla.

De la misma forma, habrían entregado los alis de las personas que ordenaron la masacre en el establecimiento comercial, pero llama la atención que habría sido mencionado “El Negrito del Rubí”, que hace parte de la lista de criminales a los que se le vincula con la estructura de “Castor” en el Atlántico.

Sobre este criminal, las autoridades indican que sería una de las figuras más mencionadas por víctimas de extorsión en la región en lo que se conoce como el cartel de la tierra, por la disputa de poder que se registra en varios barrios de Barranquilla.