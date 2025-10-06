Colombia

El pueblo a dos horas de Medellín que tiene varias maravillas escondidas: si le gusta la aventura no se puede quedar sin visitarlo

El municipio más pequeño y joven del suroeste antioqueño ofrece experiencias auténticas, rutas de senderismo, avistamiento de aves y una vibrante vida cultural, posicionándose como opción preferida para escapadas cortas

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El municipio de La Pintada
El municipio de La Pintada ofrece una gran variedad de atractivos turísticos - crédito Antioquia es Mágica

A tan solo 72 kilómetros de Medellín, en el corazón del suroeste antioqueño, se encuentra La Pintada, el municipio más pequeño y joven de la región, que ha emergido como uno de los destinos turísticos más prometedores de Antioquia. Este enclave, conocido como el “emporio turístico de Antioquia”, atrae a visitantes por su combinación de historia, paisajes naturales y una variada oferta de deportes de aventura, todo en un entorno accesible y lleno de vida.

La Pintada cuenta con una población que supera los 8.000 habitantes y se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan experiencias auténticas en el suroeste antioqueño. Su ubicación estratégica no solo facilita el acceso desde Medellín en un trayecto de aproximadamente dos horas, sino que también la conecta con ciudades clave del Eje Cafetero como Manizales, Pereira y Armenia, lo que amplía su atractivo para viajeros de diferentes regiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de La Pintada se remonta a un asentamiento espontáneo de colonos, quienes eligieron este lugar por su posición privilegiada como punto de tránsito hacia el sur y occidente del país.

El desarrollo del municipio se aceleró a principios del siglo XX con la llegada del Ferrocarril de Antioquia, que impulsó el crecimiento económico y social de la zona. En 1933, La Pintada alcanzó el estatus de corregimiento de Santa Bárbara y, posteriormente, se convirtió en el municipio más joven de Antioquia, consolidando su identidad y autonomía.

Estos son los principales planes para hacer en La Pintada

Uno de los mayores atractivos de La Pintada reside en su entorno natural. El río Cartama, famoso por sus charcos, ofrece espacios ideales para el descanso y la contemplación de la naturaleza. Los ríos Arma y Poblanco, además de su belleza escénica, albergan ruinas ferroviarias que invitan a la exploración, el camping y las caminatas.

La región es también un paraíso para los amantes del avistamiento de aves, con especies como guacamayas y garzas que se pueden observar en sus alrededores.

La Pintada es el lugar
La Pintada es el lugar ideal para los amantes del avistamiento de aves - crédito Gobernación de Cundinamarca

Para quienes buscan emociones fuertes, La Pintada ofrece una amplia gama de actividades de aventura. El Cerro Amarillo se ha posicionado como el epicentro del parapentismo local, brindando vistas panorámicas del paisaje antioqueño.

Los Farallones de La Pintada presentan rutas de senderismo desafiantes y escenarios naturales imponentes, mientras que el río Arma es el escenario perfecto para la práctica de rafting, sumando opciones para los aficionados a los deportes extremos.

El patrimonio cultural del municipio se refleja en varios de sus símbolos más reconocidos. El Puente Colgante de Colores, que conecta La Pintada con el sur del país, destaca por sus vistas y por los murales artísticos elaborados con tapas recicladas, que embellecen el recorrido.

El puente colgante de colores
El puente colgante de colores de La Pintada es uno de los mayores atractivos del municipio - crédito Antioquia es Mágica

La antigua estación Alejandro López, hoy convertida en la Casa de la Cultura Guillermo Gaviria Correa, preserva la memoria ferroviaria y funciona como un centro cultural de relevancia para la comunidad y los visitantes.

La visita a La Pintada se debe complementar con una buena comida

La experiencia en La Pintada se complementa con una gastronomía local que fusiona sabores autóctonos. Entre los platos más representativos se encuentran las tortas de pescado y el pionono aguadeño, un postre tradicional que deleita a quienes desean conocer la riqueza culinaria de la región.

El clima cálido es otro de los atractivos del municipio, con una temperatura promedio de 30℃ (86℉) que invita a disfrutar de un ambiente relajado y natural durante todo el año.

La Pintada cuenta con una
La Pintada cuenta con una población de 8.000 personas - crédito Antioquia es Mágica

Esta atmósfera tranquila convierte a La Pintada en un refugio ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en un entorno apacible.

La Pintada se presenta como un destino que reúne historia, naturaleza, aventura y cultura, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de descubrir un rincón único de Antioquia en cualquier época del año.

Temas Relacionados

La PintadaAntioquiaTurismoAtractivos turisticosMedellínTurismo de aventuraQué hacer en La PintadaColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

El ídolo samario dio a conocer la instancia en la que espera ver al combinado patrio, de cara a la próxima cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

Pibe Valderrama sentenció a la

Petro dijo que la ‘Casa Colombia’ en Japón “no fue para vender lechona”, en respuesta a dura crítica de María Fernanda Cabal, quien lo acusó de despilfarro

El presidente defendió el proyecto en Expo Osaka 2025, con cifras de visitantes, negocios cerrados y oportunidades comerciales; habló de más de USD44 millones en acuerdos

Petro dijo que la ‘Casa

Sura busca quedarse con Protección: ya le puso precio a sus acciones y la movida ya sacude las pensiones de los colombianos

El proceso regulatorio avanza mientras se debate el impacto de la concentración y la liquidez para los inversionistas

Sura busca quedarse con Protección:

Cuatro de cada diez homicidios en Bogotá comienzan por una discusión: autoridades presentaron estrategia para reducir casos

La Administración distrital impulsa una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de la reflexión y el autocontrol, con el objetivo de disminuir riñas y agresiones que terminan en tragedias fatales

Cuatro de cada diez homicidios

Capturan a exdirector de Bomberos de Itagüí por aparentes irregularidades en contratos con el Área Metropolitana, durante la alcaldía de Daniel Quintero

Se trata de Misael Cadavid, que está en la mira de la Fiscalía General de la Nación al haber incurrido, al parecer, en un caso de peculado por el orden de los $2.480 millones; además, también fue captura una de las exfuncionarias de la administración del hoy precandidato presidencial

Capturan a exdirector de Bomberos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix Colombia

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

Yina Calderón aclaró video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

Deportes

Pibe Valderrama sentenció a la

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio