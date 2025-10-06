El pueblo a dos horas de Medellín que tiene varias maravillas escondidas: si le gusta la aventura no se puede quedar sin visitarlo

El municipio de La Pintada ofrece una gran variedad de atractivos turísticos - crédito Antioquia es Mágica

A tan solo 72 kilómetros de Medellín, en el corazón del suroeste antioqueño, se encuentra La Pintada, el municipio más pequeño y joven de la región, que ha emergido como uno de los destinos turísticos más prometedores de Antioquia. Este enclave, conocido como el “emporio turístico de Antioquia”, atrae a visitantes por su combinación de historia, paisajes naturales y una variada oferta de deportes de aventura, todo en un entorno accesible y lleno de vida.

La Pintada cuenta con una población que supera los 8.000 habitantes y se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan experiencias auténticas en el suroeste antioqueño. Su ubicación estratégica no solo facilita el acceso desde Medellín en un trayecto de aproximadamente dos horas, sino que también la conecta con ciudades clave del Eje Cafetero como Manizales, Pereira y Armenia, lo que amplía su atractivo para viajeros de diferentes regiones.

El origen de La Pintada se remonta a un asentamiento espontáneo de colonos, quienes eligieron este lugar por su posición privilegiada como punto de tránsito hacia el sur y occidente del país.

El desarrollo del municipio se aceleró a principios del siglo XX con la llegada del Ferrocarril de Antioquia, que impulsó el crecimiento económico y social de la zona. En 1933, La Pintada alcanzó el estatus de corregimiento de Santa Bárbara y, posteriormente, se convirtió en el municipio más joven de Antioquia, consolidando su identidad y autonomía.

Estos son los principales planes para hacer en La Pintada

Uno de los mayores atractivos de La Pintada reside en su entorno natural. El río Cartama, famoso por sus charcos, ofrece espacios ideales para el descanso y la contemplación de la naturaleza. Los ríos Arma y Poblanco, además de su belleza escénica, albergan ruinas ferroviarias que invitan a la exploración, el camping y las caminatas.

La región es también un paraíso para los amantes del avistamiento de aves, con especies como guacamayas y garzas que se pueden observar en sus alrededores.

Para quienes buscan emociones fuertes, La Pintada ofrece una amplia gama de actividades de aventura. El Cerro Amarillo se ha posicionado como el epicentro del parapentismo local, brindando vistas panorámicas del paisaje antioqueño.

Los Farallones de La Pintada presentan rutas de senderismo desafiantes y escenarios naturales imponentes, mientras que el río Arma es el escenario perfecto para la práctica de rafting, sumando opciones para los aficionados a los deportes extremos.

El patrimonio cultural del municipio se refleja en varios de sus símbolos más reconocidos. El Puente Colgante de Colores, que conecta La Pintada con el sur del país, destaca por sus vistas y por los murales artísticos elaborados con tapas recicladas, que embellecen el recorrido.

La antigua estación Alejandro López, hoy convertida en la Casa de la Cultura Guillermo Gaviria Correa, preserva la memoria ferroviaria y funciona como un centro cultural de relevancia para la comunidad y los visitantes.

La visita a La Pintada se debe complementar con una buena comida

La experiencia en La Pintada se complementa con una gastronomía local que fusiona sabores autóctonos. Entre los platos más representativos se encuentran las tortas de pescado y el pionono aguadeño, un postre tradicional que deleita a quienes desean conocer la riqueza culinaria de la región.

El clima cálido es otro de los atractivos del municipio, con una temperatura promedio de 30℃ (86℉) que invita a disfrutar de un ambiente relajado y natural durante todo el año.

Esta atmósfera tranquila convierte a La Pintada en un refugio ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en un entorno apacible.

La Pintada se presenta como un destino que reúne historia, naturaleza, aventura y cultura, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de descubrir un rincón único de Antioquia en cualquier época del año.