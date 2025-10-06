Colombia

Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, cerró filas en apoyo a Iván Cepeda de cara a la consulta del 26 de octubre

Eduardo Noriega, miembro de esta colectividad, que a su vez hace parte del Pacto Histórico, indicó que han logrado un consenso en relación con la aspiración del congresista, que participa en la contienda junto al acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la exministra Carolina Corcho

El senador, hijo del asesinado
El senador, hijo del asesinado congresista Manuel Cepeda Vargas, quiere llegar al máximo cargo de poder en Colombia - crédito Prensa Iván Cepeda

A través de sus redes sociales, Eduardo Noriega, una de las fichas claves del partido Colombia Humana, fundado por el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que al interior de la colectividad hay un acuerdo para apoyar la aspiración del senador Iván Cepeda: que el domingo 26 de octubre se jugará la posibilidad de ser el candidato único de la coalición del Pacto Histórico, en una contienda en la que compite junto a Daniel Quintero y Carolina Corcho.

Aunque el jefe de Estado parece haber hecho algunos ‘coqueteos’ al acusado exalcalde de Medellín, uno de los tres en que serán sometidos al escrutinio de los simpatizantes del proyecto de izquierda, lo cierto es que su representatividad irá de frente con Cepeda: que ya logró el apoyo de los tres precandidatos del partido que declinaron su deseo de estar en la consulta y se han puesto a órdenes del parlamentario: Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y Gloria Flórez.

Eduardo Noriega, miembro de Colombia
Eduardo Noriega, miembro de Colombia Humana confirmó respaldo al senador Iván Cepeda - crédito X

“Desde Colombia Humana, damos todo nuestro respaldo al compañero Iván Cepeda. Su seriedad, probidad, solidez intelectual y visión, garantizan la continuidad del Proyecto Progresista. Gracias a Gloria Flórez, Gustavo Bolívar y Susana Muhamad, por permitir la unidad de la izquierda en torno a Iván. #launidadeseltriunfo!“, comentó Noriega, que ha tenido cargos directivos al interior de la colectividad, que en consecuencia cerró filas en apoyo al congresista.

En el caso de Flórez, presidenta del partido, el apoyo a Cepeda parece irrestricto. "Su nombre es Iván Cepeda Castro. Y ganará la consulta Presidencial del Pacto Histórico este 26 de octubre“, publicó en sus redes sociales, en un mensaje que también transmitieron, a su modo, otros integrantes de la colectividad, que se han decantado por el congresista: hijo del asesinado Manuel Cepeda Vargas y que ha enfrentado, entre otros, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Gustavo Bolívar respaldó a Iván
Gustavo Bolívar respaldó a Iván Cepeda como candidato presidencial del Pacto Histórico y, de la misma forma, atacó la aspiración de Daniel Quintero - crédito Montaje Infobae

Al respaldo de estos personajes, se suma la de la senadora y exprecandidata María José Pizarro, que lidera el movimiento Progresistas: el mismo que, de acuerdo a su postura, ha tenido que superar lo que denominó trabas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que, tras declinar su aspiración, se unió a la candidatura de Cepeda con miras a los comicios que se llevarán en todo el territorio y que serán el primer paso en el cronograma electoral.

Es válido precisar que, entre las propuestas de Cepeda, se destaca lo que él mismo ha llamado como una “revolución ética”. Su propuesta no alude a modificaciones superficiales o ajustes menores en las políticas públicas, sino a una transformación estructural de las relaciones entre los ciudadanos y con la sociedad en Colombia; en lo que se ha defendido desde el progresismo: el inicio de las transformaciones del país hacia la agenda social.

El senador, contradictor del expresidente
El senador, contradictor del expresidente Álvaro Uribe, participará en la consulta interna del Pacto Histórico que se hará el 26 de octubre de 2025 - crédito Redes sociales

Se trata de una revolución que vaya más allá de denunciar formas de deshumanización y promueva un cambio profundo en la conciencia individual y colectiva. Una revolución orientada a una nueva cultura política y social, con mayor sensibilidad hacia la vida, el sufrimiento y la dignidad de los demás”, afirmó el precandidato presidencial, que lleva una trayectoria de más de 15 años en el legislativo, en corporaciones como la Cámara de Representantes y el Senado.

Es oportuno decir que el senador fue avalado por el Polo Democrático Alternativo, uno de los partidos que se sumó al Pacto para la esperada fusión; y que, a diferencia de Colombia Humana y Progresistas, sí fue avalado para unirse a esta naciente personería jurídica. Y esto se debe a que sobre las representatividades mencionadas existirían impedimentos en curso por sanciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que todavía estarían por resolverse.

