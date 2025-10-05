Uno de los más buscados en Colombia cayó en Panamá: ‘Juancho Estilo’ llegó a una barbería y salió arrestado; lo buscaba la Interpol

Alias Juancho Estilo, que cayó luciendo la camiseta de su equipo favorito (el Junior) era uno de los criminales más buscados en Barranquilla, Atlántico - crédito @policiadepanama/X

Un operativo policial coordinado entre Interpol Panamá y la Policía Nacional permitió la captura de Juan David Julio Azuero, conocido como “Juancho Estilo”.

El ciudadano de nacionalidad colombiana contaba con una circular azul de búsqueda internacional emitida por la Interpol tras la solicitud del Gobierno colombiano, y es requerido en su país de origen para que responda por el delito de homicidio con arma de fuego.

La detención se llevó a cabo en el corregimiento de Calidonia (Ciudad de Panamá), tras labores de inteligencia y seguimiento apoyadas por recursos tecnológicos de investigación, señalaron varios medios locales el miércoles 1 de octubre de 2025.

Días después se confirmó que el rostro de Julio Azuero figura dentro de los criminales más buscados en el área metropolitana de Barranquilla, que publicó su foto desde mediados de marzo de 2024.

Incluso, como señaló en su momento y meses después Diario del Norte, en una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico, en noviembre de 2024 volvió a aparecer “Juancho Estilo”, solo que esta vez fue una valla gigante ubicada en la Avenida Murillo, situada en límites entre Barranquilla y el municipio de Soledad.

El rostro de Juan David Julio Azuero apareció en medios de comunicación de Colombia dos veces, la primera fue en marzo de 2024, la segunda ocho meses después, y tras más de dos años de estar prófugo cayó en el corregimiento de Caledonia, Ciudad de Panamá - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla | Captura de pantalla Diario Mi Norte / Sitio web | @policiadepanama/X

Desde ese momento el paradero del criminal colombiano era un completo misterio, hasta que varios registros en Panamá comenzaron a dar pistas, en medio de trabajo entre ambas naciones.

Colombiano llegó a una barbería en Panamá y salió arrestado: agentes le venían siguiendo las huellas

La operación se produjo al mediodía, cuando agentes encubiertos ingresaron a una barbería utilizada por el fugitivo como refugio.

Su intento de mantenerse oculto en el establecimiento no resultó suficiente para evadir a la policía.

Tal y como quedó en video, las imágenes del procedimiento muestran a funcionarios del Departamento de Investigación Judicial (DIJ) y de Interpol Panamá escoltando al detenido, que en el momento de su aprehensión lucía una camiseta deportiva (del equipo que es hincha, el Junior de Barranquilla) y una gorra blanca, fue esposado y trasladado desde la barbería hasta una unidad policial.

Según el reporte oficial, la acción fue resultado de la identificación de los movimientos del prófugo dentro de la ciudad capital, lo que permitió confirmar su ubicación y detenerlo sin resistencia.

Alias Juancho Estilo era uno de los más buscados en Barranquilla, y será deportado desde Panamá - crédito Corprensa | Mi Diario / sitio web

Las autoridades agregaron que “Juancho Estilo” mantenía un historial delictivo relevante y era requerido específicamente por su presunta implicación en homicidios con arma de fuego en la región Caribe colombiana.

‘Juancho Estilo’, uno de los más buscados en Barranquilla, será deportado desde Panamá

Una vez informada la orden de arresto internacional en su contra, Juan David Julio Azuero fue remitido al Servicio Nacional de Migración.

Este ente inició los trámites para su expulsión y reenvío a las autoridades judiciales de Colombia, país que lo reclama judicialmente por los hechos en investigación.

El caso se suma al de otro compatriota que fue detenido en Paraguay, acusado de asesinar a su propio hijastro, pero en ambos casos hay un factor en común: los dos detenidos son hinchas del mismo equipo de fútbol y posaron detenidos con la casaca del cuadro Tiburón.

El colombiano estaba en el radar de las autoridades de su país desde marzo de 2024 - crédito @policiadepanama/X

Colombiano asesinó a su hijastro en Paraguay: quedó en video

Un hombre colombiano fue capturado en Asunción, Paraguay, luego de asesinar a su hijastro durante la celebración del cumpleaños de la víctima en el barrio Ricardo Brugada, conocido como La Chacarita.

Según versiones preliminares obtenidas en el lugar, Rafael Enrique Espinel Niebles, de 35 años, intentó disparar a su hijastro con un revólver, pero el arma no funcionó.

Luego buscó un cuchillo y atacó a Fabrizio Nicolás González, de 19 años, causándole la muerte.

El suceso ocurrió de madrugada el domingo 21 de septiembre de 2025, durante una celebración de cumpleaños. De acuerdo con información difundida por medios locales y recogida por portales digitales, Espinel Niebles se aproximó al joven en un callejón del barrio.

Tras un breve intercambio verbal, utilizó el arma blanca para infligir varias heridas en el cuello. La agresión generó caos entre los asistentes y vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

crédito red social Facebook

Durante la intervención, los uniformados tuvieron que efectuar disparos al aire para dispersar a la multitud y evitar que el detenido fuera agredido por los presentes. Espinel Niebles resultó herido de bala en la ingle por parte de uno de los mismos asistentes de la fiesta.

La policía trasladó al autor del crimen a la comisaría, donde fue fotografiado con una camiseta del Junior de Barranquilla, imagen que circuló ampliamente en redes sociales.

Durante el operativo también fue detenida la madre del joven, aunque poco después recuperó la libertad.

En el video se observa cómo el colombiano llega con cuchillo en mano para atacar a al joven de 19 años, su hijastro - crédito captura de pantalla ABC Digital / sitio web

El fiscal Leonardi Guerrero imputó a Espinel Niebles por homicidio doloso y solicitó prisión preventiva, medida aprobada por el juez Yoan Paul López.

El ciudadano colombiano fue enviado a la penitenciaría nacional de Tacumbú mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.