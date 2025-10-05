Colombia

Shakira aclara el supuesto beso viral y sorprende con su lado más profesional en pleno concierto

Tras el revuelo por un video en redes sociales, la cantante barranquillera dejó claro que todo fue un gesto de trabajo con su equipo, demostrando su entrega total en el escenario y silenciando rumores innecesarios

Todo fue especulación y un problema de los ángulos de grabación del video viral - crédito @masvistocol/Tiktok

El reciente revuelo en redes sociales por un video que muestra a Shakira en lo que aparentaba ser un beso con un hombre durante uno de sus conciertos ha generado una ola de especulaciones sobre la vida personal de la artista.

Sin embargo, gracias a la difusión de otras imágenes del concierto y con el contexto adecuado del evento, permitió esclarecer la situación: el supuesto beso no fue más que un gesto profesional entre la cantante y un miembro de su equipo de producción, que le ofrecía agua para que pudiera continuar su presentación sin interrupciones.

Shakira en el Festival Global
Shakira en el Festival Global Citizen en Nueva York el 27 de septiembre del 2025. (Charles Sykes/Invision/AP)

Este hecho fue difundido por diferentes cuentas de entretenimiento en redes sociales, fue rápidamente aclarado por fuentes cercanas a la barranquillera, disipando así los rumores que circularon en redes sociales.

En paralelo a este episodio viral, Shakira ha mantenido una intensa agenda tanto en el ámbito musical como en el social.

La artista anunció recientemente la finalización de la construcción de una nueva escuela en Tibú, Norte de Santander, ubicada en el corazón de la subregión del Catatumbo.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia”, expresó la cantante a través de sus redes sociales, destacando su compromiso con la educación y el desarrollo social en su país natal.

En su publicación, la artista
En su publicación, la artista informó que el colegio será construido en pocos meses - crédito Shakira/Instagram

La vida privada de Shakira también ha sido objeto de atención mediática tras ser vista en varias ocasiones junto a su expareja Antonio de la Rúa durante su gira mundial de 2025. No obstante, fuentes cercanas a ambos han desmentido cualquier tipo de reconciliación sentimental, asegurando que actualmente mantienen una relación estrictamente profesional y una amistad sólida.

Mientras tanto, la expectativa de sus seguidores en Colombia se mantiene alta ante los próximos conciertos programados en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, así como en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Además, el lanzamiento en el país de la marca de productos para el cabello Ísima, propiedad de la artista, ha sido motivo de celebración, ya que fue reconocida como la mejor innovación de belleza en 2025 por publicaciones internacionales como Allure, Harper’s Bazaar y Oprah Daily.

Bailarina de Shakira desmintió rivalidad de la artista con su equipo

La capitana de baile Darina Littleton compartió detalles sobre el exigente y colaborativo trabajo tras bastidores en la gira de Shakira, que tiene próximas fechas en Bogotá y Cali. En entrevista concedida a la revista Semana, la bailarina describió la dinámica profesional y humana que se vive en el equipo de la superestrella colombiana.

Según detalló la bailarina que lidera un grupo de seis, junto a cuatro compañeros más, conformando un equipo de diez intérpretes, reveló que su principal función es la sincronización del equipo con el estilo que maneja la colombiana en el escenario: “Es bastante particular y diferente a otros trabajos, estudiamos mucho sus videos y la manera en que baila, incluso en nuestro tiempo libre”.

Darina Littleton habló de su
Darina Littleton habló de su labor al lado de Shakira como capitana de baile - crédito @dancin_darina/Instagram

Consultada por los rumores sobre una supuesta mala relación entre Shakira y sus bailarines, Littleton desmintió categóricamente tales versiones. Especialmente con una de sus bailarinas que le robaba protagonismo en el escenario.

“Nada de lo que se ha dicho es verdad. En TikTok se inició un rumor sobre Natalia Palomares y eso se salió de control. Shakira, definitivamente, no es ese tipo de persona en absoluto.” La bailarina añadió: “Shakira nos respeta y nos cuida; no hay ninguna rivalidad ni distanciamiento”, y recalcó que la artista enfatiza el respaldo a cada uno de los miembros del cuerpo de baile.

