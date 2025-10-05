Resultados Lotería de Boyacá 4 de octubre: quién ganó el premio mayor de $15.000 millones

La Lotería de Boyacá publicó los números ganadores de su último sorteo publicado este sábado 4 de octubre de 2025.
Esta popular lotería entrega un premio mayor de 15.000 millones y demás secos millonarios cada semana. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería de Boyacá
Fecha: sábado 4 de octubre de 2025.
Sorteo: 4592.
Premio mayor de $15.000 millones:
- 2138 Serie 169
Seco de $1.000 millones:
- 2020 Serie 348
Seco de $400 millones:
- 9074 Serie 055
Seco de $300 millones:
- 3575 Serie 176
Seco de $100 millones:
- 5464 Serie 118
Seco de $50 millones:
- 2567 Serie 451
- 7230 Serie 295
- 3559 Serie 405
- 3680 Serie 015
Seco de $20 millones:
- 1647 Serie 256
- 8147 Serie 266
- 2566 Serie 142
- 6062 Serie 067
- 7532 Serie 429
- 5224 Serie 309
- 7430 Serie 235
- 9057 Serie 272
- 1563 Serie 199
- 4656 Serie 451
- 0713 Serie 339
- 0020 Serie 324
- 8872 Serie 036
- 2027 Serie 356
- 3492 Serie 061
Seco de $10 millones:
- 0650 Serie 354
- 1057 Serie 303
- 1342 Serie 303
- 1514 Serie 246
- 1535 Serie 360
- 1604 Serie 259
- 2104 Serie 227
- 2124 Serie 343
- 2309 Serie 045
- 2741 Serie 167
- 2760 Serie 468
- 2813 Serie 174
- 3099 Serie 469
- 3709 Serie 164
- 4033 Serie 038
- 4487 Serie 158
- 4568 Serie 160
- 4816 Serie 316
- 5371 Serie 138
- 6306 Serie 059
- 6360 Serie 089
- 6422 Serie 346
- 6487 Serie 167
- 7290 Serie 080
- 7380 Serie 343
- 7432 Serie 011
- 7473 Serie 320
- 7603 Serie 218
- 7774 Serie 109
- 8462 Serie 043
- 8475 Serie 323
- 8500 Serie 271
- 9179 Serie 214
- 9186 Serie 416
- 9861 Serie 044
- 9911 Serie 021
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá cuenta con una larga lista de 60 premios principales que se dividen de la siguiente manera.
- Premio mayor de $15.000 millones
- Un seco de $1.000 millones
- Un seco de $400 millones
- Un seco de $300 millones
- Un seco de $100 millones
- Cuatro secos de $50 millones
- 15 secos de $20 millones
- 36 secos de $10 millones
Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá
Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:
- Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.
- Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.
- Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.
Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.
Historia de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.
Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.
Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.
El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.