Resultados Lotería de Boyacá 4 de octubre: quién ganó el premio mayor de $15.000 millones

La Lotería de Boyacá reparte cada semana millones de pesos en premios. (Jovani Silva/ Infobae)

La Lotería de Boyacá publicó los números ganadores de su último sorteo publicado este sábado 4 de octubre de 2025.

Esta popular lotería entrega un premio mayor de 15.000 millones y demás secos millonarios cada semana. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Boyacá

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025.

Sorteo: 4592.

Premio mayor de $15.000 millones:

2138 Serie 169

Seco de $1.000 millones:

2020 Serie 348

Seco de $400 millones:

9074 Serie 055

Seco de $300 millones:

3575 Serie 176

Seco de $100 millones:

5464 Serie 118

Seco de $50 millones:

2567 Serie 451

7230 Serie 295

3559 Serie 405

3680 Serie 015

Seco de $20 millones:

1647 Serie 256

8147 Serie 266

2566 Serie 142

6062 Serie 067

7532 Serie 429

5224 Serie 309

7430 Serie 235

9057 Serie 272

1563 Serie 199

4656 Serie 451

0713 Serie 339

0020 Serie 324

8872 Serie 036

2027 Serie 356

3492 Serie 061

Seco de $10 millones:

0650 Serie 354

1057 Serie 303

1342 Serie 303

1514 Serie 246

1535 Serie 360

1604 Serie 259

2104 Serie 227

2124 Serie 343

2309 Serie 045

2741 Serie 167

2760 Serie 468

2813 Serie 174

3099 Serie 469

3709 Serie 164

4033 Serie 038

4487 Serie 158

4568 Serie 160

4816 Serie 316

5371 Serie 138

6306 Serie 059

6360 Serie 089

6422 Serie 346

6487 Serie 167

7290 Serie 080

7380 Serie 343

7432 Serie 011

7473 Serie 320

7603 Serie 218

7774 Serie 109

8462 Serie 043

8475 Serie 323

8500 Serie 271

9179 Serie 214

9186 Serie 416

9861 Serie 044

9911 Serie 021

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una larga lista de 60 premios principales que se dividen de la siguiente manera.

Premio mayor de $15.000 millones

Un seco de $1.000 millones

Un seco de $400 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Cuatro secos de $50 millones

15 secos de $20 millones

36 secos de $10 millones

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Esta popular lotería cuenta con un importante plan de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.

Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.

Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.