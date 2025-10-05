Policía incautó cerca de 10.000 cartuchos para fusil transportados en un vehículo en Medellín

Las autoridades realizaban labores de registro y control cuando detectaron el vehículo con varias cajas en su interior - crédito Policía Valle de Aburrá

Un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía resultó en la captura de seis personas y la incautación de un cargamento de más de 9.500 cartuchos de uso privativo de las Fuerzas Armadas en Medellín.

El hallazgo, considerado uno de los mayores golpes recientes al tráfico ilegal de armas y municiones en lo que va del año, se produjo tras varios procedimientos de control y vigilancia efectuados en diferentes sectores de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La intervención principal se realizó en el barrio Alfonso López, donde las autoridades detuvieron un vehículo sospechoso después de observar varias cajas de cartón en su interior. En la inspección, los uniformados encontraron cinco cajas que contenían 7.500 cartuchos calibre 7.62 y 2.014 cartuchos calibre 5.56. Estos calibres suelen ser empleados por organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, conforme detalló William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

El sujeto le afirmó a las autoridades que se trataba de unas cajas con repuestos para vehículos - crédito Policía Valle de Aburrá

Castaño señaló que el conductor del vehículo, un hombre de 48 años, intentó desviar la atención de los agentes asegurando que transportaba repuestos de vehículos. No obstante, una revisión detallada permitió el hallazgo de casi 10.000 cartuchos para fusil, cuya posesión está restringida a las Fuerzas Armadas. Además de la munición, se incautaron un teléfono celular y el vehículo, ambos elementos clave para avanzar en la investigación sobre la procedencia, destino y posibles organizaciones delincuenciales asociadas con el envío.

“Transportaba nueve mil quinientos catorce cartuchos para fusil de diferentes calibres. En el procedimiento se incautó, además, un equipo celular, que será objeto de análisis con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que orienten la investigación y permitan determinar la procedencia de la munición, su lugar de destino final y la posible estructura delincuencial a la que llegaría este cargamento, así como el vehículo en el que era movilizado el material bélico”, detalló el oficial.

El arsenal, el vehículo y su conductor fueron dejados a disposición de las autoridades competentes - crédito Policía Valle de Aburrá

Simultáneamente, las autoridades desplegaron operativos en los barrios Boston, Doce de Octubre, Pedregal y El Poblado. En estas acciones se decomisaron siete armas de fuego y se capturó a cinco individuos por porte ilegal, varios de ellos señalados de estar vinculados con robos en la ciudad.

Durante 2025, en Medellín se han incautado unas 800 armas de fuego, según cifras proporcionadas por la Alcaldía. Este dato respalda, a criterio de las autoridades municipales, la continuidad de la política de autoridad y presencia territorial en el combate contra el crimen organizado.

La incautación representa un golpe contra la delincuencia en la capital paisa - crédito Policía del Valle de Aburrá

Operativo conjunto en Laureles y La América dejó múltiples capturas, incautación de armas y motocicletas en Medellín

El 2 de octubre de 2025, la Policía Nacional en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Movilidad de Medellín implementó un plan operativo en las comunas Laureles y La América, ubicadas en el centro occidente del distrito.

Esta intervención resultó en la captura de varias personas, la incautación de 32 armas blancas, la inmovilización de vehículos y la aplicación de decenas de comparendos de seguridad y tránsito, según información oficial difundida por las autoridades.

Durante el operativo, los agentes realizaron más de 400 registros personales y revisaron 383 motocicletas. Como resultado, se impusieron 16 comparendos en virtud del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y 41 comparendos de tránsito. Además, la policía reportó la inmovilización de 31 motocicletas y la suspensión temporal de un establecimiento abierto al público que incumplía la normatividad vigente.

El despliegue permitió la captura de dos hombres, de 22 y 24 años, por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Según el informe entregado por la Policía Nacional, la detención se produjo tras ser interceptados en la calle 42 con carrera 65, donde se incautó un arma de fuego y se inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaban.

En otra acción, en el barrio La Floresta, un hombre de 21 años fue capturado y se recuperó una motocicleta que había sido reportada como hurtada en el sector de Calasanz. Por su parte, en el barrio El Danubio, las autoridades efectuaron la detención de un individuo que conducía una motocicleta avaluada en 11 millones de pesos, la cual presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación. Las autoridades señalaron que deberá responder por el delito de falsedad marcaria.