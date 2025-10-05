Petro y Daniel Carvalho discutieron por polémica bandera “Guerra a Muerte” que el presidente suele exhibir: “Veo que no escuchas”

Gustavo Petro señaló a Daniel Carvalho de hacer críticas sin escuchar sus discursos - crédito Andrea Puentes/Presidencia y Colprensa

El presidente Gustavo Petro y el representante a Cámara por Antioquia Daniel Carvalho protagonizaron una discusión en redes sociales por cuenta de las constantes exhibiciones que ha hecho el primer mandatario de una bandera, conocida como “Guerra a Muerte”, en eventos públicos oficiales. El jefe de Estado asegura que está en su derecho de presentar el símbolo, atribuido a Simón Bolívar, “El Libertador”.

Sin embargo, de acuerdo con el congresista, resulta contradictorio el hecho de que el Gobierno nacional, que se autoproclama como una “potencia mundial de la vida”, se muestre como partidario de una bandera que representa la violencia. A su juicio, este mensaje es equivocado y la administración de Petro debería optar por utilizar otra retórica afín a la necesidad de paz en el país.

El presidente Gustavo Petro defiende la bandera de color rojo, negro y blanco asegurando que representa la libertad - crédito captura de pantalla/Presidencia

“No podemos normalizar esa amenaza en un país hastiado de la violencia política. El gobierno tiene que detener su retórica violenta, sus incitaciones a la destrucción y al uso de la fuerza bruta como herramienta electoral”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Daniel Carvalho aseguró que el Gobierno está normalizando la incitación a la violencia con la bandera que suele exhibir Gustavo Petro - crédito @davalho/X

El primer mandatario respondió a la crítica de Carvalho, haciendo una aclaración sobre el significado de la bandera. Según explicó, en sus intervenciones públicas ha repetido su postura de resignificar la pieza, para que esta represente la paz en Colombia. En ese sentido, cuestionó al representante por hacer comentarios sobre la exhibición constante de la bandera, sin tener en cuenta los planteamientos que ha hecho al respecto en los eventos.

“Veo que no escuchas mis discursos. pero los críticas. Dije que la bandera de Bolívar y de la Armada Nacional, bajo las órdenes del gran almirante José Prudencio Padilla, significa Libertad y Paz (sic)”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro explicó de qué manera quiere resignificar la bandera que muestra en sus eventos - crédito @petrogustavo/X

En efecto, el mandatario ha explicado que la bandera en cuestión, de color rojo, negro y blanco, debe tener otro significado. Así lo expuso en la Convocatoria por la Democracia, la Dignidad y la Independencia Nacional, llevada a cabo el 3 de octubre de 2025 en Ibagué, Tolima.

“Esta bandera tiene que seguir en el corazón del pueblo colombiano, y me dicen que no la resignifiquemos como libertad o muerte, sino libertad o paz, o la libertad y la paz. Al final, libertad y paz es la vida y ahora aquí vengo, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser re godos, y que ahora el Tolima tiene que enseñarle a Colombia de nuevo, qué es la libertad”, dijo.

No obstante, el congresista continuó la discusión, asegurando que sí ha escuchado las intervenciones del presidente, en las cuales, según precisó, ha identificado declaraciones violentas, ataques contra quienes se oponen a su Gobierno y el uso de símbolos que incitan a la violencia. Asimismo, recalcó que sus críticas no son nuevas, por lo que, desde su perspectiva, el primer mandatario parece no haberlas escuchado.

“Presidente, llevo 3 años escuchándolo insultar a la oposición, usar símbolos de guerra y rodearse de corruptos, se lo he dicho en cada aparición suya en el Congreso, pero veo que no escuchas mis discursos”, expuso.

El representante Daniel Carvalho aseguró que los discursos del presidente Petro suelen incluir insultos - crédito @davalho/X

Petro defendió la exhibición de la bandera en Ibagué

Durante el evento realizado en Ibagué, Tolima, el presidente Gustavo Petro mostró la cuestionada bandera, atribuyéndosela al general José María Melo, exmilitar y expresidente colombiano, así como a José Prudencio Padilla López, conocido como el almirante Padilla –aunque en anteriores ocasiones dijo que correspondía a Simón Bolívar–. En su intervención, insistió en que este emblema se debe mostrar en escenarios nacionales.

La bandera atribuida a Simón Bolívar hace parte de un episodio de violencia - crédito redes sociales

“La bandera de José María Melo ahora la oligarquía la quiera volver clandestina, esa, roja y negra, era. Esa era la bandera del almirante Padilla en la primera armada nacional. Ahora dicen periodistas que no la saquemos. ¿Cómo así que esta bandera es ilegal en Colombia?, si fue la que levantaron nuestros primeros barcos y derrotaron los españoles”, dijo.