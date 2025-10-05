Colombia

Operativo contra piques ilegales de motos dejó seis heridos en el barrio La Macarena, Bogotá: este fue el balance

Habitantes de la zona intervinieron con palos y escaleras para impedir la huida de los participantes en la carrera clandestina, luego de registrarse la trifulca en el barrio de la localidad de Santa Fe

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El operativo dejó 15 capturados y 11 motos inmovilizadas - crédito Periodismo público/Facebook

En la noche del viernes 3 de octubre, en el barrio La Macarena de Bogotá, se vivieron momentos de tensión a raíz de un pique ilegal de motociclistas que terminó con cinco personas embestidas.

El hecho ocurrió sobre la avenida Circunvalar con calle 26, alrededor de las 10:30 p. m., en un operativo desplegado para controlar estas carreras clandestinas, que se han incrementado en los últimos meses en la localidad de Santa Fe. En el hecho resultaron lesionadas seis personas y la comunidad, cansada del peligro y el ruido, intervino para impedir la huida de los involucrados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Mediante una llamada a la línea de emergencias 123 la comunidad residente del barrio La Macarena de la localidad de Santa Fe, informa y solicita apoyo de la Policía de Bogotá, manifestando que hay varios sujetos en motocicletas haciendo piques ilegales y tratando de agredir a los residentes de este barrio”, expresó el teniente Coronel Carlos Torres, comandante de la Estación Santa Fe de la Policía de Bogotá.

Los conductores respondieron de forma
Los conductores respondieron de forma agresiva al procedimiento policial - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades informaron que durante el operativo, un grupo de motociclistas desafió un punto de control, lo que derivó en la agresión directa a los agentes y a los habitantes del sector. Entre los heridos se encuentran un agente de tránsito, un policía, tres residentes y un conductor; tres de ellos fueron trasladados a centros médicos para su atención. La población de La Macarena respondió de manera inmediata, utilizando palos y escaleras para bloquear vías y evitar que los participantes del pique escaparan, según relataron testigos y residentes.

Durante estos hechos, la Policía logró la captura de 15 adultos y la aprehensión de un menor de edad, además de la inmovilización de 11 motocicletas empleadas en la carrera. En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, Richard Sanabria, comandante de agentes civiles de tránsito, indicó: “(...) realizamos un operativo de control de piques ilegales en la localidad de Santa Fe. Durante el procedimiento algunos conductores reaccionaron de forma agresiva hacia nuestros agentes, hacia la misma comunidad, lo que ocasionó lesiones y perjuicios tanto a nuestros agentes como a los ciudadanos (...) Respetar las normas de tránsito no es opcional, es una obligación”.

Por su parte, Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Santa Fe, instó a la población a denunciar comportamientos que alteren la convivencia, anunciando el refuerzo de la presencia policial en el centro de Bogotá para disuadir futuras carreras ilegales.

Los vecinos del sector hicieron
Los vecinos del sector hicieron el llamado al 123 para denunciar una nueva jornada de piques ilegales - crédito Redes sociales/Facebook

La preocupación de los habitantes se extiende más allá de La Macarena, afectando a barrios como Perseverancia, Bosque Izquierdo, Germania, San Diego y San Martín. En conversación con el medio, Mónica Almanza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Macarena, relató: “Ha estado terrible la situación porque los vecinos están desesperadas de no poder dormir y entonces han empezado ciertos enfrentamientos con la propia comunidad de moteros, lo cual es muy peligroso para nosotros”.

Otros residentes, como Jorge Martínez y Luz Guillermina Sinning, denunciaron el impacto en la salud mental por el ruido constante y la ansiedad derivada del insomnio. Sinning añadió que incluso debió acudir a un psiquiatra para recibir tratamiento por el estrés. ”La salud mental en términos de que no puedo dormir. Me genera profunda ansiedad, a mi esposo también. A mí me tocó ir donde psiquiatra para que me diera medicamento, un inductor de sueño", dijo puntualmente al citado medio de comunicación.

Asimismo, Alexis Mesa, vecino de la zona, señaló que estos piques “traen apuestas ilegales, inseguridad, violencia y que está causando que los mismos vecinos tomen justicia a mano propia, que es lo que no estamos queriendo”.

Los hechos se registraron en
Los hechos se registraron en la noche del viernes 3 de octubre en el barrio La Macarena - crédito Redes sociales/Facebook

Los residentes advirtieron que los motociclistas han anunciado nuevas jornadas de piques ilegales a través de redes sociales, incrementando la sensación de inseguridad y la demanda de una intervención más efectiva por parte de las autoridades para restablecer el orden en el sector.

Temas Relacionados

Piques ilegales Santa FeBarrio La Macarena Bogotá MotociclistasColombia-Noticias

Más Noticias

Por caída de ‘Fede’ en Medellín, en Ecuador la bancada de Daniel Noboa y la oposición chocaron: “El mérito es del Gobierno colombiano”

A raíz de la captura de Rolando Federico Gómez Quinde en la capital de Antioquia, la legisladora de la oposición, Viviana Veloz, armó la polémica tras el episodio en la Asamblea Nacional del Ecuador y la petición del presidente, Niels Olsen, de aplaudir por un minuto en reconocimiento a la labor de Noboa

Por caída de ‘Fede’ en

Petro se despachó contra Norma Hurtado por defender la ponencia alternativa de la reforma a la salud: “¿No sabe que es?”

El presidente aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para pagar las deudas de los dueños de las EPS

Petro se despachó contra Norma

Imagen reveló el momento exacto del ataque contra guardianes de cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un muerto

El reciente asesinato de dos funcionarios y varios heridos tras atentados en Bogotá y Palmira genera preocupación por la seguridad penitenciaria. Las autoridades investigan patrones y refuerzan medidas en centros carcelarios

Imagen reveló el momento exacto

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables

Crimen de B-King y Regio

Tribunal tumbó arresto contra el ministro Daniel Rojas: revés judicial dejó sin piso la sanción que desató el escándalo

La nueva sentencia concluyó que el Ministerio de Educación sí respondió a tiempo los requerimientos de la Gobernación de Antioquia y que no existió vulneración de derechos fundamentales

Tribunal tumbó arresto contra el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Crimen de B-King y Regio

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Deportes

Selección Colombia habría tomado decisión

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver