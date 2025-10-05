Operativo contra piques ilegales de motos dejó seis heridos en el barrio La Macarena, Bogotá: este fue el balance

El operativo dejó 15 capturados y 11 motos inmovilizadas - crédito Periodismo público/Facebook

En la noche del viernes 3 de octubre, en el barrio La Macarena de Bogotá, se vivieron momentos de tensión a raíz de un pique ilegal de motociclistas que terminó con cinco personas embestidas.

El hecho ocurrió sobre la avenida Circunvalar con calle 26, alrededor de las 10:30 p. m., en un operativo desplegado para controlar estas carreras clandestinas, que se han incrementado en los últimos meses en la localidad de Santa Fe. En el hecho resultaron lesionadas seis personas y la comunidad, cansada del peligro y el ruido, intervino para impedir la huida de los involucrados.

“Mediante una llamada a la línea de emergencias 123 la comunidad residente del barrio La Macarena de la localidad de Santa Fe, informa y solicita apoyo de la Policía de Bogotá, manifestando que hay varios sujetos en motocicletas haciendo piques ilegales y tratando de agredir a los residentes de este barrio”, expresó el teniente Coronel Carlos Torres, comandante de la Estación Santa Fe de la Policía de Bogotá.

Los conductores respondieron de forma agresiva al procedimiento policial - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades informaron que durante el operativo, un grupo de motociclistas desafió un punto de control, lo que derivó en la agresión directa a los agentes y a los habitantes del sector. Entre los heridos se encuentran un agente de tránsito, un policía, tres residentes y un conductor; tres de ellos fueron trasladados a centros médicos para su atención. La población de La Macarena respondió de manera inmediata, utilizando palos y escaleras para bloquear vías y evitar que los participantes del pique escaparan, según relataron testigos y residentes.

Durante estos hechos, la Policía logró la captura de 15 adultos y la aprehensión de un menor de edad, además de la inmovilización de 11 motocicletas empleadas en la carrera. En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, Richard Sanabria, comandante de agentes civiles de tránsito, indicó: “(...) realizamos un operativo de control de piques ilegales en la localidad de Santa Fe. Durante el procedimiento algunos conductores reaccionaron de forma agresiva hacia nuestros agentes, hacia la misma comunidad, lo que ocasionó lesiones y perjuicios tanto a nuestros agentes como a los ciudadanos (...) Respetar las normas de tránsito no es opcional, es una obligación”.

Por su parte, Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Santa Fe, instó a la población a denunciar comportamientos que alteren la convivencia, anunciando el refuerzo de la presencia policial en el centro de Bogotá para disuadir futuras carreras ilegales.

Los vecinos del sector hicieron el llamado al 123 para denunciar una nueva jornada de piques ilegales - crédito Redes sociales/Facebook

La preocupación de los habitantes se extiende más allá de La Macarena, afectando a barrios como Perseverancia, Bosque Izquierdo, Germania, San Diego y San Martín. En conversación con el medio, Mónica Almanza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Macarena, relató: “Ha estado terrible la situación porque los vecinos están desesperadas de no poder dormir y entonces han empezado ciertos enfrentamientos con la propia comunidad de moteros, lo cual es muy peligroso para nosotros”.

Otros residentes, como Jorge Martínez y Luz Guillermina Sinning, denunciaron el impacto en la salud mental por el ruido constante y la ansiedad derivada del insomnio. Sinning añadió que incluso debió acudir a un psiquiatra para recibir tratamiento por el estrés. ”La salud mental en términos de que no puedo dormir. Me genera profunda ansiedad, a mi esposo también. A mí me tocó ir donde psiquiatra para que me diera medicamento, un inductor de sueño", dijo puntualmente al citado medio de comunicación.

Asimismo, Alexis Mesa, vecino de la zona, señaló que estos piques “traen apuestas ilegales, inseguridad, violencia y que está causando que los mismos vecinos tomen justicia a mano propia, que es lo que no estamos queriendo”.

Los hechos se registraron en la noche del viernes 3 de octubre en el barrio La Macarena - crédito Redes sociales/Facebook

Los residentes advirtieron que los motociclistas han anunciado nuevas jornadas de piques ilegales a través de redes sociales, incrementando la sensación de inseguridad y la demanda de una intervención más efectiva por parte de las autoridades para restablecer el orden en el sector.