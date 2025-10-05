Colombia

Margarita Rosa de Francisco reveló detalle desconocido sobre subsidio que recibió para estudiar en la Unad: “Qué error tan grande”

La actriz reiteró que nunca hizo trámites ni solicitudes para acceder a ayudas dirigidas a personas de bajos recursos

Luciano Niño

Por Luciano Niño

De Francisco se graduó en abril de 2025, presuntamente, con una beca del Estado - Crédito Unad

La controversia en torno a los subsidios estudiantiles y la asignación de estratos sociales en Colombia cobró notoriedad tras la reciente denuncia contra Margarita Rosa de Francisco. La actriz y escritora fue señalada por el concejal bogotano Daniel Briceño, quien afirmó que habría recibido un subsidio mientras cursaba estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales.

En respuesta a la polémica, Margarita Rosa de Francisco ofreció declaraciones a Blu Radio, donde abordó el motivo por el cual figuraba como estrato tres en los registros, a pesar de contar con ingresos que la ubican en un estrato superior. Según explicó a la emisora, en una ocasión, durante una actualización de datos, optó por registrarse como estrato tres como un acto de rebeldía personal. No obstante, subrayó que consideraba que la confusión se originó fuera del proceso de registro de datos, aunque las críticas en redes persistieron.

Para disipar las dudas y aportar transparencia, la escritora publicó en su cuenta oficial de X capturas de pantalla de su perfil de estudiante, donde se observa que su información personal estaba consignada como estrato seis.

La actriz reiteró que nunca hizo trámites ni solicitudes para acceder a ayudas dirigidas a personas de bajos recursos - crédito @Margaritarosadf/X

“Sigo esperando que la @UniversidadUNAD me responda al derecho de petición. Accedí a mi caracterización de estudiante. Tanto en el 2019 como en la actualización que hice en el 2022, aparezco en estrato 6. Qué error tan grande haber dudado de mí misma. Aquí lo pueden ver”, escribió en la red social, acompañando la publicación con las pruebas documentales.

En las imágenes compartidas, Margarita Rosa de Francisco detalló el modo en que ingresó cada dato en la plataforma académica, mostrando que no hubo error ni intención de manipular la información. Además, manifestó que se encontraba a la espera de una respuesta oficial por parte de la UNAD, con el objetivo de que la institución esclareciera la situación.

Durante su conversación con el medio citado, la actriz reiteró que no tuvo relación alguna con la obtención de subsidios y que nunca hizo trámites ni solicitudes para acceder a ayudas dirigidas a personas de bajos recursos. De Francisco insistió en que el hecho de figurar en un determinado estrato no debería ser suficiente para acceder automáticamente a un subsidio, y recalcó que siempre proporcionó datos verídicos en la plataforma de la universidad.

Mientras tanto, la comunidad digital y diversos espacios en línea continúan atentos a la respuesta oficial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Margarita Rosa de Francisco cuestionó a los que apoyan ciegamente el Gobierno<b> </b>Petro

La reconocida figura pública reiteró su respaldo a la administración, subrayando que su postura progresista no significa avalar cada acción del presidente, generando debate en redes sociales - crédito Juan Cano/Presidencia -@margaritarosa.defrancisco/Instagram

Margarita Rosa de Francisco también reavivó el debate sobre el respaldo al Gobierno de Gustavo Petro y el significado del progresismo en Colombia. La actriz, reconocida por su activismo político y su defensa pública del actual Ejecutivo, matizó su apoyo al presidente, subrayando que la adhesión a los ideales progresistas no implica una aceptación incondicional de todas las decisiones presidenciales.

En uno de sus mensajes puntualizó que ser progresista no equivale a respaldar sin reservas a la figura presidencial. “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente”, afirmó la actriz en su publicación, donde también criticó la tendencia de algunos opositores a centrar sus ataques en la personalidad de Gustavo Petro, dejando de lado el análisis de las propuestas y el contenido del proyecto político que representa.

Margarita Rosa de Francisco dijo que ser simpatizante del Gobierno no significa aplaudir a todo lo que hace el presidente - crédito @Margaritarosadf

La actriz insistió en que el modelo de país impulsado por el actual gobierno trasciende la figura individual del mandatario. Según su perspectiva, los objetivos y principios que guían la actual administración superan cualquier interés personal, y las acciones orientadas a beneficiar a sectores históricamente excluidos constituyen una diferencia sustancial respecto a gestiones anteriores de corte conservador.

En palabras de Margarita Rosa de Francisco: “El proyecto es más grande que un YO; más grande que el mismo presidente. Este gobierno ha hecho por la población excluida lo que ningún gobierno de derecha ha logrado y son esos pasos los que algunos anhelamos que se sigan dando y profundizando, no las salidas en falso, escándalos de corrupción, nombramientos cuestionables y tampoco los descaches en teoría feminista”, destacó.

