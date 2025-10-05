Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Laura de León y Salomón Bustamante levantaron sospechas de ruptura tras no aclarar su actual situación sentimental y seguir subiendo contenido individualmente - crédito @esau_lopez_17 y @lauradeleonc/Instagram

Laura de León y Salomón Bustamante se convirtieron en el centro de atención, después de que la pareja dejara de compartir contenido juntos en sus redes sociales; además, debido a las constantes preguntas de sus seguidores cada uno se ha dedicado a dar respuestas ambiguas sin confirmar o desmentir el rumor de su separación.

Es la interpretación del sarcasmo y la ingenuidad del público en redes sociales lo que ha dado forma al más reciente episodio de especulación en torno a la relación entre Laura de León y Salomón Bustamante.

El foco de la controversia surgió a partir de una respuesta que Salomón Bustamante ofreció en Instagram a una seguidora que le consultó sobre el supuesto fin de su matrimonio con Laura de León: "Sí, ¿algo más o ya con el chisme te es suficiente?“, replicó el periodista, mediante un tono interpretado por muchos como sarcástico.

Esta breve interacción con sus internautas, fue suficiente para avivar la tendencia en redes y suscitar una ola de mensajes por parte de seguidores preocupados y curiosos por la situación real de la pareja. Mientras el nombre de Laura de León ascendía en popularidad digital, la actriz eligió una vía indirecta para abordar el asunto.

En sus historias de Instagram publicó un video en el que aparecía llevándose las manos a la cabeza, acompañado de la frase: "Mi cara porque tú sigues creyendo que la marimonda es Mickey“. Esta expresión, típica de la barranquillera, sugiere que no todo lo que circula en Internet debe ser tomado al pie de la letra y que existe una considerable confusión sobre la realidad de los hechos.

Instantes después, Laura de León volvió a referirse —sin aludir de manera explícita a la especulación— a la credulidad del público, enfatizando que la atención en las redes dice más sobre los seguidores que sobre los protagonistas del rumor.

Frente a la falta de un pronunciamiento explícito sobre el estado de la relación, algunos usuarios interpretaron las publicaciones de Laura de León como una negación de la ruptura.

“Eso quiere decir que no han terminado”; “yo alegre porque solo sea un chisme”; “creo que a nadie más que a ellos dos les compete su separación” y “la gente sigue creyendo que terminaron y ellos nos están vacilando lo más de bueno”, fueron algunos de los comentarios recogidos tras la difusión de sus historias en Instagram.

Consultado al respecto, en entrevista con la revista Vea Salomón Bustamante evitó confirmar o desmentir los rumores en contacto directo con periodistas. “Yo estoy viviendo mi vida… De corazón te digo, no me gusta hablar de mi vida privada…”, afirmó el comunicador, resaltando que, desde hace un año, tomó la decisión de no exponer detalles personales en redes sociales y por este motivo no atendería interrogantes sobre su estado civil.

Finalmente, a la comunicadora que lo interrogaba sobre la ruptura, le agregó: “Gracias por llamar, eres la única que ha llamado, pero no te voy a hablar de eso”, añadió, reiterando su negativa a compartir información íntima.

Más tarde, Salomón Bustamante describió el fenómeno en redes como “hostigante”, detallando que “se revolvió todo de nuevo y me desconecté porque es hostigante, la gente no se da cuenta de que aunque a alguien como yo no le importa lo que digan, uno es un ser humano. Estoy mamado del tema”, enfatizó.

Finalmente, el presentador argumentó que los mensajes intercambiados en plataformas digitales no tienen motivaciones ocultas: “No es cierto que pretenda llamar la atención o esté realizando una campaña de marketing con la situación”, explicó, desestimando cualquier sospecha de manipulación mediática.