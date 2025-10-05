Las tumbas de Mauricio Leal y su madre podrían ser removidas por vencimiento de contrato: su abogada busca impedirlo

Debido al vencimiento del contrato con Jardines de Paz, las tumbas de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández están en riesgo de ser removidas - crédito Instagram Mauricio Leal

El futuro de los restos de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, está en duda. Cuatro años después del asesinato que conmocionó a Colombia, la tumba donde reposan en un cementerio del norte de Bogotá podría dejar de ser su lugar de descanso por la falta de pago del alquiler del lote funerario.

La amenaza de exhumación se presenta en un contexto marcado por la incautación de todos los bienes del estilista y la imposibilidad de acceder a recursos económicos para cubrir los gastos.

En diálogo con La Red de Caracol Televisión, la abogada Érika Sanguinetti, representante de la familia, expresó su preocupación y anunció que está buscando alternativas para evitar que los cuerpos sean retirados del cementerio Jardines de Paz.

Al conocer la imposibilidad de pagar los gastos de la tumba, Jardines de Paz redujo el precio a los familiares de Mauricio Leal, pero el monto sigue siendo inalcanzable - crédito Caracol Televisión

El problema surgió cuando Sanguinetti recibió una llamada inesperada del cementerio, en la que le informaron que el contrato de alquiler, firmado en 2021, tenía una vigencia de cuatro años y vencerá en julio de 2025.

La abogada explicó que los pagos realizados en su momento solo cubrían ese periodo y que, ante la falta de recursos, no existe una forma clara de saldar la deuda pendiente. “No hay recursos económicos, no hay de dónde pagar”, afirmó Sanguinetti, que subrayó que la totalidad de los bienes de Leal permanece bajo custodia de las autoridades, lo que impide cualquier movimiento financiero para solventar el costo del lote.

Erika Sanguinetti, representante legal de Mauricio Leal, contó que viene pidiendo dinero para costear los gastos de la funeraria - crédito Caracol Televisión

El valor inicial del espacio funerario ascendía a $39.800.000, una cifra inalcanzable para la familia tras la tragedia y la posterior incautación de los activos del estilista.

Frente a esta situación, Jardines de Paz ofreció una reducción significativa en el precio, rebajando el costo a 23.562.240 pesos, con la intención de facilitar la permanencia definitiva de los restos en el lugar. Esta nueva oferta abrió la puerta a la posibilidad de adquirir el lote de manera permanente, pero los fondos siguen siendo insuficientes para suplir ese gasto.

En su búsqueda de soluciones, Sanguinetti afirmó que intentó contactar a varios de los amigos famosos de Leal para solicitar apoyo económico o ayuda en la difusión de la campaña de recaudo. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “¿Dónde están los amigos de Mauricio?”, se preguntó la abogada, visiblemente frustrada. Incluso afirmó que recibió una respuesta especialmente despectiva de una figura del entretenimiento, de la cual no quiso revelar su identidad y a la que le pidió ayuda.

Ante la urgencia de la situación y la nueva oferta del cementerio, Sanguinetti puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en Vaki. El objetivo es reunir el dinero necesario para asegurar que los cuerpos de Mauricio Leal y su madre no sean exhumados y puedan continuar descansando en paz. La iniciativa busca movilizar a quienes conocieron al estilista y a quienes se han conmovido con su historia, en un intento por evitar que la falta de recursos económicos determine el destino final de los restos.

Los presentadores dieron su punto de vista: Carlos Vargas fue fulminante

En el programa, Carlos Vargas indicó que la responsabilidad de los cuerpos debería ser asumida por el Estado - crédito cortesía Solo para ellas Fest

La noticia generó un intenso debate entre los presentadores de La Red, donde las opiniones se dividieron respecto a la responsabilidad de los allegados y del Estado en casos como este.

Uno de los presentadores, Carlos Vargas, planteó que, ante la imposibilidad de costear el lote, el Estado es quien debería asumir la custodia de los cuerpos, especialmente porque el caso sigue bajo investigación. Vargas sostuvo que el valor simbólico del descanso final no debería recaer exclusivamente en los familiares o amigos, y defendió la idea de que nadie está obligado a asumir ese gasto si no existen los medios.

En medio de este debate, la incertidumbre persiste sobre si la campaña de recaudación logrará su objetivo o si, finalmente, el destino de los restos quedará en manos de las autoridades, en un proceso donde, por lo expresado en redes sociales, hay quienes consideran que la familia Leal no debería enfrentar este tipo de gasto.