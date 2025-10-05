La Vida Boheme, Ricky Martin, Nanpa Básico, Megadeth y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

'Tierra de Nadie', el quinto álbum de la agrupación venezolana La Vida Boheme, se estrenó en plataformas digitales - crédito @lavidaboheme/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Felipe Peláez presenta versión de “Sin Saber Que Me Espera” junto a Elder Dayán y Diomedes Díaz

En medio de la celebración de sus 20 años de carrera y una trayectoria reconocida por exaltar el folclor y las raíces de nuestra identidad cultural, Peláez, desafía los estándares musicales con el lanzamiento de su nuevo tema, acompañado del exponente de la dinastía Díaz, Elder Dayán y hasta de la voz del mismísimo Cacique de La Junta, en una versión que se grabó en vivo, en el Movistar Arena de Bogotá.

“El sentir la voz de nuestro más grande intérprete del vallenato, tener la imagen en pantalla, sentir cuando te va cantando en el oído y comenzar a ver la reacción en las caras de la gente fue mágico” puntualizó Peláez en un comunicado de prensa.

Shaira presenta su nuevo EP ‘Floreci2′

La cantante santandereana presentó la segunda entrega de su próximo larga duración Florecer, con cuatro composiciones grabadas en una sola jornada durante una sesión en vivo en Altar Studio (La Calera).

Floreci2 fusiona géneros como el pop y el country, incorporando guitarras, trompetas y una sensibilidad interpretativa que logra una conexión profunda con el oyente, reflejando el deseo de seguir expandiéndose a nivel internacional.

“Este EP representa un renacer, una continuidad emocional. Florecer fue el inicio de una etapa más personal; con Floreci2 quise mostrar lo que sigue cuando una ya ha brotado: sostenerse, reinventarse y seguir creciendo”, expresó la artista en un comunicado de prensa.

El Cachorro revive el dolor del desamor con la nueva versión de “Ese Disco”

El cantante y compositor Luis Alberto Rendón, mejor conocido como El Cachorro, vuelve a cautivar al público con una nueva versión del tema que marcó su debut musical en 2021 y que rápidamente se convirtió en un favorito para aquellos que han experimentado el desamor.

La canción, que narra el dolor de intentar olvidar a un amor que sigue vivo en el corazón, regresa ahora con una nueva interpretación que vuelve a plasmar la historia de un hombre que se ahoga en recuerdos y en copas, buscando olvidar aquel amor que lo marcó.

Zaider le canta al sueño de una vida entera junto a un amor real en “La casita”

El cartagenero llega con nueva música, y en esta oportunidad apuesta por tocar corazones e inspirar a todos los que sueñan con construir junto al amor de su vida.

“La invitación con esta canción es a soñar y trabajar por un amor bonito y sano, para mí simboliza también un sueño personal: el deseo de edificar una vida familiar estable y significativa en un futuro”, comentó en un comunicado de prensa.

Nanpa Básico y Kapo se juntan para presentar su afrobeat “AMIMA”

Uno de los referentes del rap colombiano se une a Kapo, una de las voces clave del afrobeat nacional en un sencillo que se presenta como un diálogo acerca de la vida sin ataduras, de la autenticidad y de las pasiones que marcan el camino. Con versos crudos y honestos, Nanpa reafirma su estilo poético mientras Kapo aporta frescura y fuerza, logrando un equilibrio perfecto entre vulnerabilidad e intensidad.

El videoclip, ambientado en un bar, muestra a los dos artistas compartiendo un juego de parqués mientras interpretan la canción como si fuera una conversación entre amigos.

Fanny Lu presenta el videoclip de “Una Vida Bien Vivida” junto a Bacilos

La reconocida cantante y compositora colombiana presenta el esperado video musical del tema que da título a su más reciente álbum de estudio. En esta ocasión, la artista une su talento al del aclamado grupo Bacilos, con quienes comparte una complicidad genuina cultivada a lo largo de más de 20 años de amistad y trayectoria en la música.

El videoclip fue grabado en Miami, utilizando tecnología de green screen que permitió jugar con escenarios dinámicos y llenos de color.

Árboles Vertebrados vuelve al ruedo con “Rayas y cuadros”

Esta formación de Medellín ganó reconocimiento a finales del 2010 en la escena local gracias al estilo abrasivo del grupo, orientado al rock alternativo. Tras un tiempo fuera, anunciaron su regreso con Parásita, una obra que revisita un demo grabado en 2018 y lo transforma en un álbum de 11 canciones. De allí se desprende este primer adelanto.

“Parásita es el punto en el que uno se mata, simbólicamente. Llegados a los 30 o 40, todos debemos renunciar a rutinas, a dinámicas que ya no nos sirven. Es un suicidio metafórico para poder renacer”, afirmó Jhony García, compositor y vocalista de la banda.

Chika Di presenta su cumbia electrónica “Ojalá”

La artista colombo-californiana presenta una pista desgarradora que mira de frente al desamor, construida sobre un groove que evoca tanto la pista de baile como el rincón más íntimo del alma.

“Hay canciones que son como cartas no enviadas. Esta es una de ellas”, expresó la cantante en un comunicado de prensa. “Ojalá fue escrita desde ese lugar que existe justo después de un final, cuando todavía estás procesando pero ya sabes que no hay vuelta atrás”.

Yami Safdie y Manuel Turizo presentan su colaboración “Amor Prestado”

La cantante argentina se sumó al moteriano en este sencillo que refleja la intensidad, la pasión y el desamor, con ritmos urbanos contemporáneos y toques de bachata.

“Esta canción trata sobre la pasión y la pérdida existiendo al mismo tiempo”, dice Yami Safdie en un comunicado de prensa. “Se trata de darlo todo por un amor que nunca fue completamente tuyo. Queríamos capturar la belleza de ese sentimiento, pero también el dolor”.

“Trabajar con Yami fue increíble”, agregó Turizo. “Su voz, su energía y cómo pone el corazón en cada nota son inspiradores. Juntos queríamos contar una historia que se sintiera real, intensa e inolvidable”.

Myke Towers lanza “K Hubo Pues Mor” con Kris R y Alemán

Tras su candente presentación en Premios Juventud 2025, el puertorriqueño presentó su nueva colaboración junto al colombiano Kris R y el rapero mexicano Alemán.

La pista se presenta como una conversación sonora entre generaciones, acentos y esquinas diferentes del mapa urbano.

Ricky Martin reinterpreta “A Medio Vivir” con Carin León

Uno de los mayores éxitos del puertorriqueño, renace en una versión cautivadora interpretada por el icono global y uno de los mayores exponentes de la música mexicana del momento.

Ambos intérpretes transmiten la emoción que engloba la letra compuesta por Franco De Vita, inspirada en el desconsuelo y la soledad que deja la pérdida de un gran amor.

La Vida Boheme presenta su nuevo LP ‘Tierra De Nadie’

Los venezolanos publicaron su quinto larga duración, en el que su estilo característico de guitarras y sintetizadores da un pequeño giro para mostrar canciones más directas, como Entretenimiento, ¡Coño! o ¡Al Coro De Las Masas!, colaboraciones en la pista titular, en Sangre X Sangre y La Belle Epoque, mientras le canta a una sociedad que parece haber perdido el rumbo.

Megadeth prepara su despedida con “Tipping Point”

El primer adelanto de The End Is Near, el próximo larga duración de la emblemática banda de thrash metal, también allana el camino para el que sería el último trabajo del grupo liderado por Dave Mustaine.

Y desde el principio deja claro que apuesta por el sonido más directo, potente y despiadado posible.

AFI se entrega al gótico en su álbum ‘Silver Bleeds the Black Sun...’

Aunque los norteamericanos – de gran éxito a inicios de los 2000 – siempre tuvieron un lado siniestro que sobresalía en sus composiciones, nunca emergió con la fuerza que lo hizo en su LP número 12.

La voz de Davey Havok suena más grave que nunca, mientras que las guitarras y teclados de Jade Puget proyectan un sonido atmosférico que se aleja de los trazos neo punk que caracterizaron sus mejores años, pero que al mismo tiempo no parecen sentirse ajenos para el público que han cultivado en 35 años de carrera.