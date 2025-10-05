Juan Carlos Pinzón salió en defensa de Vicky Dávila por mensaje de Daniel Quintero: “Usted no representa los valores de los hombres colombianos”

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón respondió a la polémica generada por Daniel Quintero contra Vicky Dávila, señalando que el exalcalde no refleja los principios que caracterizan a los hombres en Colombia - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Continúan las disputas entre las figuras políticas Daniel Quintero y Vicky Dávila, ambos aspirantes a la presidencia. Esta vez, la controversia se generó a raíz de la utilización de la controversial bandera de “guerra o muerte” en actividades proselitistas tanto del exalcalde de Medellín como del presidente Gustavo Petro. El uso de este símbolo encendió el intercambio de acusaciones entre los dos precandidatos.

Durante el cruce de declaraciones, Quintero respondió a Dávila con la sigla “VQSLC”, lo que generó una reacción inmediata del precandidato Juan Carlos Pinzón, quien expresó: “Usted no representa los valores de los hombres colombianos”.

Vicky Dávila manifestó que, en su visión, la única insignia apropiada para los aspirantes presidenciales es la bandera nacional, ya que simboliza los principios de democracia y el anhelo de desarrollo de Colombia.

“No nos vamos a dejar imponer la bandera de Petro, la de “guerra o muerte”. Esa es la bandera del narcotráfico, de la corrupción, la de los grupos armados, la de los criminales. La bandera de “guerra o muerte” con la que nos amenaza Quintero. Aquí solo hay una bandera, la de Colombia, la de la verdad, la vida, la justicia, el orden, y la libertad. Chao la de la “guerra o muerte””, escribió.

Como reacción, Daniel Quintero, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, compartió un mensaje sarcástico dirigido a la periodista, donde incluyó la expresión “VQSLC”, un término popular en la costa Caribe que equivale a “Vaya que se lo culen”.

La respuesta de Daniel Quintero a Vicky Dávila - crédito @QuinteroCalle/X

El uso de la expresión “VQSLC” por parte de Daniel Quintero generó indignación entre otros precandidatos. Juan Carlos Pinzón reaccionó de inmediato y se pronunció en defensa de Vicky Dávila, enfatizando la importancia del respeto en el debate público y rechazando cualquier ataque de esa naturaleza, especialmente hacia una mujer.

A través de un mensaje, Pinzón señaló que un adversario político merece trato digno y que ningún tipo de agresión verbal semejante es justificable.

“Señor Quintero, a un competidor político se le debe respetar con toda dignidad. Pero además ninguna mujer, jamás, en ningún caso, debería recibir una ofensa o un ataque en estos términos. Ud no representa los valores de los hombres colombianos”, contestó el precandidato presidencial en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Juan Carlos Pinzón contestó a mensaje de Daniel Quintero en contra de Vicky Dávila - crédito @PinzonBueno

Vicky Dávila respondió al mensaje de Juan Carlos Pinzón expresando su gratitud por el respaldo y cuestionando duramente la actitud de Daniel Quintero. Dávila subrayó el valor del respeto hacia las mujeres y criticó la conducta de Quintero, tanto en el plano político como personal, además de recordar los señalamientos de corrupción en su contra.

“Muchas gracias Juan Carlos, ningún hombre que recuerde que nació de una mujer trataría así a otra mujer. Daniel Quintero es la degradación de la política, la degradación del ser humano. Y además, gravemente acusado por corrupción. Lo vamos a derrotar”, escribió en su mensaje la periodista y precandidata presidencial.

Vicky Dávila agradeció a Pinzón por su mensaje - crédito @VickyDavilaH

Antes de la intervención de Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, exdirectora de Semana, ya había contestado públicamente a Daniel Quintero. En su respuesta, lo acusó de ejercer violencia contra las mujeres por emplear la consigna “guerra o muerte” en su contra.

Además, Dávila trajo a colación los procesos judiciales que enfrentó Quintero durante su gestión en Medellín, relacionados con presuntas irregularidades dentro del escándalo de Aguas Vivas y el uso de recursos públicos.

“El acusado por corrupción borró el tuit y le puso una letra más. Aquí está este agresor de mujeres, Daniel Quintero. Así trata a las mujeres este hombre señalado de robarse Medellín.. como tratará a las mujeres de la casa, qué asco de ser humano. Cochino”, sostuvo la periodista y precandidata presidencial en su respuesta a Daniel Quintero por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.