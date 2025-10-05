Colombia

Gustavo Petro rechazó señalamientos de columnista, que sugirió llamar a los aspirantes del Pacto Histórico como “candidatos de la muerte”

En sus redes sociales, en las que estuvo activo durante la tarde del domingo 5 de octubre, el jefe de Estado desestimó los señalamientos en su contra frente a la utilización de este símbolo, que ha sido replicado por precandidatos presidenciales para impulsar sus campañas

Mario Alejandro Rodríguez

Mario Alejandro Rodríguez

El presidente Gustavo Petro defiende
El presidente Gustavo Petro defiende la bandera de color rojo, negro y blanco asegurando que representa la libertad - crédito captura de pantalla/Presidencia

La controversia en torno al uso de símbolos y lenguaje por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, que radicalizó su discurso, causó una dura reacción del implicado: que en sus redes sociales rechazó de manera enfática los señalamientos de un columnista que propuso denominar a los aspirantes del Pacto Histórico como “candidatos de la muerte”.

En efecto, el primer mandatario defendió el significado histórico de la bandera de Simón Bolívar y cuestionó la interpretación que se le ha dado en el debate público: pese a que cada vez más aparece en sus movilizaciones, como ocurrió en su reciente visita a Ibagué, en la que hizo duras acusaciones a sus opositores, a los que incluso les expresó que los barrería en una nueva contienda.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro publicó su respuesta a columnista sobre polémica bandera - crédito @petrogustavo/X

No le diga a la bandera de Bolívar, bandera de la muerte. Traicionada hasta el fundamento de la república de Colombia. Bolívar es el libertador, no el genocida. No confunda emancipar con esclavitud. La bandera de Bolívar es Libertad y paz, es vida, pues le dio vida a la Nación”, expresó Petro en un mensaje en la red social X, en el que hizo público su rechazo frente a esta afirmación.

La polémica se originó a raíz de una propuesta del empresario y analista Thierry Ways, que sugirió en tono crítico este calificativo. “Dado que destruyeron la salud y enarbolan la bandera de la muerte, propongo que durante la campaña nos refiramos a los candidatos del Pacto Histórico como ‘candidatos de la muerte’”, afirmó Ways, con lo que causó una fuerte reacción mediática.

El columnista Thierry Ways causó
El columnista Thierry Ways causó una nueva controversia sobre la bandera 'guerra a muerte' - crédito @tways/X

El cruce de comentarios por las críticas de columnista a Gustavo Petro

Y es que, como era de esperarse, lo dicho por el columnista generó una reacción inmediata en el ámbito político, especialmente por el impacto que puede tener el uso de expresiones radicalizadas en la época electoral. Como lo dejó saber el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que intervino para advertir sobre los riesgos de este tipo de lenguaje en la esfera pública.

“Thierry, creo que un demócrata como usted sabe las implicaciones del lenguaje radicalizado. Estoy de acuerdo con usted en muchos argumentos, pero en ese, no. En un país como Colombia, usar ese lenguaje puede tener repercusiones muy graves”, indicó Cristo en la plataforma digital, frente a lo expresado por el barranquillero, que tiene origen francés, que no dudó en responder.

La bandera del libertador Simón
La bandera del libertador Simón Bolívar presente en medio de la Plaza Murillo Toro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante las críticas, Ways defendió su postura y responsabilizó al presidente por el tono del debate. “En efecto. Y las tuvo, en el caso de Miguel Uribe. Pero el lenguaje radicalizado no lo escogí yo, lo escogió el presidente, que se la pasa hablando de muerte, nazismo y demás truculencias. Con el respeto que le tengo, Juan Fernando, considero que el reclamo debe ser para él”, respondió Ways.

En el evento que se celebró en la Plaza Murillo Toro de la capital tolimense, se vio este símbolo no solo en la tarima, en la que fue exhibido el propio Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; también entre los espectadores, como se vio en el exembajador de Colombia en México Álvaro Moisés Ninco, y otros simpatizantes del Pacto.

De hecho, es viral el video en el que uno de los aspirantes de la consulta del Pacto, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, apareció con la bandera en sus manos cruzando el icónico Puente de Boyacá: como parte de su estrategia para parecer cada vez más a la imagen del hoy mandatario y sus propuestas, como la de adelantar una asamblea constituyente en Colombia.

Gustavo PetroGobierno PetroBandera Guerra a muertePresidente PetroGuerra a muertePresidente ColombiaElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Guía internacional sobre diseño urbano

Estos son los posibles rivales

Aumento del salario mínimo 2026:

Colombia vs. Nigeria - EN

⁠Miguel Uribe Londoño lanzó advertencia
Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Carlos Vives felicita a su

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

