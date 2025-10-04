Colombia

Yeferson Cossio divide opiniones por video en el que pesca pirañas en el Amazonas para mostrar su mordida

El ‘influencer’ colombiano sorprendió a sus seguidores al manipular una piraña en plena selva, generando opiniones divididas sobre el trato a la fauna y la responsabilidad de los creadores de contenido

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El influencer colombiano genera debate tras manipular una piraña fuera del agua - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Yeferson Cossio generó polémica al mostrar en sus redes sociales un video en el que sostiene una piraña fuera del agua durante su visita al Amazonas, acción que desencadenó críticas y debates sobre el trato de especies silvestres y la responsabilidad de los creadores de contenido.

En el video, Cossio sostiene una piraña fuera de su hábitat natural y muestra cómo el pez utiliza su dentadura para cortar un trozo de pasto.

Parte del público consideró la escena novedosa, mientras que otros expresaron preocupación por los riesgos de manipular un animal potencialmente peligroso sin protección y por el tiempo que la especie permaneció fuera del agua. La manipulación de la piraña también generó inquietudes respecto a la conservación de la fauna, por el mensaje que podría transmitir el uso de animales para entretenimiento.

El creador de contenido dividió opiniones al atrapar la piraña - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Algunos seguidores señalaron que tener tan cerca una piraña representa un riesgo real de accidente, ya que “un movimiento en falso pudo haber terminado en un accidente”. Durante el video, Cossio comenta que la piraña sería utilizada como carnada de pesca, aunque más adelante se observa cómo la regresa al agua tras la grabación.

Pese a las críticas, en el video se escucha decir a Cossio que regresó la piraña al agua porque sintió “pesar”, y solo quería ver la mordida del animal.

Cossio también fue cuestionado por manipular caimanes en el Amazonas

La publicación de otro video en el que Yeferson Cossio aparece capturando caimanes con sus propias manos en el Amazonas ha reavivado el debate sobre los límites de la interacción humana con la fauna silvestre y la responsabilidad de los creadores de contenido en redes sociales.

La grabación, difundida en la cuenta de Instagram del influencer colombiano, muestra cómo, durante una excursión nocturna, se acerca en bote junto a un grupo de personas y toma directamente del agua a varios pequeños caimanes, exhibiéndolos ante la cámara y relatando los detalles de la travesía.

El creador de contenido compartió un video donde se le ve atrapando caimanes con sus propias manos, generando tanto elogios por su valentía como críticas por el impacto en los animales salvajes - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La reacción en redes sociales fue inmediata y polarizada. Mientras algunos seguidores elogiaron la valentía de Cossio, calificando la experiencia como auténtica y emocionante, otros expresaron su preocupación por el bienestar de los animales y cuestionaron la necesidad de realizar este tipo de actividades. Entre los comentarios favorables se destacaron frases como “¿A qué le tienes miedo?” y “Una experiencia espectacular”.

Por el contrario, la publicación también generó una ola de críticas centradas en el posible estrés causado a los caimanes y en la invasión de su hábitat natural. Usuarios manifestaron su desaprobación con mensajes como “Como siempre los humanos invadiendo el hábitat de los animalitos”, “Muy chévere y todo, pero los animales salvajes deberían estar tranquilos” y “¿Y para qué?, ¿con qué necesidad?”. Estas opiniones pusieron en el centro del debate la responsabilidad de los influenciadores con grandes audiencias al exponer prácticas que pueden considerarse invasivas o irrespetuosas con la naturaleza.

La controversia en torno a este episodio se suma a una serie de situaciones previas en las que Yeferson Cossio ha sido objeto tanto de elogios como de críticas por el tipo de contenido que comparte en sus plataformas. A lo largo de su carrera, el creador digital ha destacado por sus retos, ocurrencias y formas poco convencionales de interactuar con el entorno, lo que ha generado una constante discusión sobre los límites de la exposición de experiencias extremas en redes sociales.

El influencer fue cuestionado por tomar a estas especies para grabar un video - crédito @yefersoncossio/ Instagram

En esta ocasión, la atención volvió a centrarse en la delgada línea que separa la aventura personal del respeto por el medioambiente y los animales silvestres, así como en el impacto que este tipo de publicaciones puede tener en la percepción y comportamiento de millones de seguidores.

El influencer paisa que continúa su travesía por el Amazonas, ha compartido más detalles de su vieja junto a su equipo, por lo que se espera que siga enseñando su experiencia en este lugar.

