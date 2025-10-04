Colombia

Sí se hará el concierto de Guns´N Roses en el Vive Claro de Bogotá: se espera la resolución

También se espera la confirmación de los conciertos de Linkin Park, My Chemical Romance y Shakira, programados en el Vive Claro

Daniel Esteban Reyes Espinosa

La última vez que los
La última vez que los 'Gunners' visitaron Colombia fue en 2016 | Foto: Instagram @gunsnroses

A pesar del recien escandalo por la cancelación del concierto de Kendrick Lamark en el Vive Claro de Bogotá, en la mañana del 4 de octubre se ha confirmado si Guns n´Roses se presentará en la ciudad capitalina o no.

Así las cosas, el concierto de Guns N’ Roses programado para el martes 7 de octubre en el Vive Claro de Bogotá sigue en pie, según fuentes de la idiger, en diálogos con Infobae Colombia.

El Distrito anunció que emitirá en las próximas horas la resolución que otorga el concepto favorable para la realización del evento.

De esta forma, se despejan las dudas sobre la realización del espectáculo, tras varios días de incertidumbre. La oficialización permitirá que los organizadores y asistentes preparen los detalles finales para el esperado concierto en la capital colombiana.

