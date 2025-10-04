Colombia

Petro condenó ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe: “Está operación... la hacemos a diario los colombianos, pero sin misiles”

El presidente Gustavo Petro cuestionó la reciente acción militar estadounidense contra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico, rechazando el uso de misiles y defendiendo métodos no letales en la lucha antidrogas

Frank Saavedra

Frank Saavedra

Gustavo Petro critica el uso
Gustavo Petro critica el uso de misiles por parte de EE. UU. en operación antidrogas en el Caribe

La reciente ofensiva de Estados Unidos contra una embarcación en el mar Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, provocó una dura reacción del presidente Gustavo Petro, que cuestionó abiertamente el uso de la fuerza letal y la narrativa estadounidense sobre la lucha antidrogas.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano afirmó: “Esta operación que hacen ustedes: estadounidenses, la hacemos a diario los colombianos pero sin misiles. Incautamos centenares de toneladas de cocaína, mucho más que lo que hacen las naves de guerra estadounidenses, sin matar a nadie”, expresó Petro.

El jefe de Estado rechazó la caracterización de los tripulantes de las lanchas como criminales de alto perfil y denunció la deshumanización de los jóvenes caribeños involucrados.

“No señor secretario de guerra, los jóvenes que van en esas lanchas no son narcoterroristas, son jóvenes pobres de las islas del caribe tratando de sobrevivir económicamente. Al bombardearlos con misiles como en Gaza, ustedes asesinan es al pueblo caribeño”, sostuvo Gustavo Petro en su mensaje.

Noticia en desarrollo...

