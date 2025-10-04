Colombia

La ley en Colombia aclara hasta cuándo los padres deben mantener a sus hijos mayores de edad

En Colombia, los padres están obligados a mantener a sus hijos solo hasta los 18 años, o hasta los 25 si estudian o tienen una discapacidad; fuera de esos casos, la ley les permite pedir que abandonen el hogar

El “hotel mamá” es una realidad común en el país, impulsada por los altos costos de vida y las dificultades para conseguir empleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, no son pocos los jóvenes que, después de los 18 años, siguen viviendo bajo el mismo techo de sus papás.

Ya sea por el estudio, por la falta de empleo o, simplemente, porque “en la casa se vive sabroso”, el famoso “hotel mamá” sigue más lleno que nunca. Pero ojo: aunque culturalmente es común, la ley colombiana sí pone un límite claro a esta situación.

La pregunta es directa: ¿hasta cuándo deben los padres mantener a sus hijos?

Según el Código Civil (artículo 288) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), los papás tienen la obligación de cubrir la manutención, educación y bienestar de sus hijos hasta que cumplan 18 años. A partir de ahí, la responsabilidad legal cambia.

Eso sí, hay dos excepciones en las que la manutención puede extenderse hasta los 25 años:

  • Si el hijo o hija sigue estudiando de manera constante y depende económicamente de sus padres para hacerlo.
  • Si tiene una discapacidad física o mental que le impida valerse por sí mismo.

En otras palabras, si el muchacho sigue en la universidad o en un técnico, y no tiene cómo mantenerse, los papás deben seguir apoyándolo. Pero si ya terminó estudios y no hay una razón válida, legalmente pueden decirle: “mi hijo, llegó la hora de volar del nido”.

Los padres pueden exigir legalmente que sus hijos adultos abandonen el hogar si ya no estudian ni dependen económicamente de ellos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Y si el hijo no se quiere ir?

Aquí es donde muchos padres se preguntan qué pasa si el joven, ya mayor de edad, simplemente no quiere dejar la casa. Pues la ley también los respalda.

De acuerdo con el artículo 384 del Código General del Proceso, si un hijo adulto se niega a salir del hogar familiar sin justificación, los padres pueden acudir a un juez para pedir la restitución del inmueble. En términos más sencillos, pueden solicitar legalmente que el hijo desocupe la vivienda.

Por supuesto, la idea no es llegar a los tribunales, pero el mensaje es claro: los padres no están obligados a mantener indefinidamente a sus hijos adultos.

Una realidad que muchos entienden

En un país donde los arriendos están por las nubes y conseguir trabajo estable no es tarea fácil, no sorprende que muchos jóvenes sigan viviendo con sus papás. De hecho, según la Ocde, el 35% de los colombianos entre 20 y 29 años aún viven en casa de sus padres.

Y no siempre se trata de “pereza” o falta de ganas. Muchos trabajan, pero los ingresos no alcanzan para independizarse. Otros siguen estudiando o apoyan económicamente a la familia. Sin embargo, conocer los límites legales evita malos entendidos y conflictos familiares.

Muchos jóvenes en Colombia siguen viviendo con sus padres después de los 18 años, pero la ley pone un límite a esa ayuda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Panorama laboral en Bogotá: más empleo para jóvenes y mujeres

La buena noticia es que, poco a poco, el panorama laboral empieza a mejorar para esos jóvenes que buscan independizarse.

Según los datos más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane, analizados por la Secretaría de Desarrollo Económico, la tasa de desempleo juvenil en Bogotá bajó al 15.4% entre marzo y mayo de 2025, lo que representa una caída de 1.7 puntos porcentuales frente al año anterior.

En cifras simples, casi 30.000 jóvenes dejaron de estar desempleados en la capital.

En el caso de las mujeres, también hubo avances: la tasa de desempleo pasó de 10,4% a 9,9%, lo que significa que unas 15.000 bogotanas lograron vincularse al mercado laboral.

La informalidad, aunque subió ligeramente frente a 2024, sigue siendo más baja que en el resto del país: 36,6% en Bogotá, frente al 55,9% del promedio nacional.

La tasa de desempleo juvenil en Bogotá bajó al 15,4%, con casi 30.000 jóvenes que lograron encontrar trabajo entre marzo y mayo de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los sectores que más empleo generan para jóvenes son el comercio y reparación de vehículos (19,2%), las actividades profesionales y servicios administrativos (14,6%), y la administración pública, educación y salud (12,4%). En el caso de las mujeres, estos tres sectores también lideran las oportunidades, con la educación y la salud a la cabeza.

Gabriel Angarita, director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, destacó los avances, pero también lanzó una advertencia:

“Bogotá sigue teniendo una de las tasas de informalidad más bajas del país y presenta avances importantes en la reducción del desempleo, especialmente entre jóvenes y mujeres. Sin embargo, preocupa la menor participación y ocupación de estos grupos, lo cual representa un reto estructural que requiere acciones decididas para garantizar una inserción laboral efectiva y equitativa”, afirmó.

