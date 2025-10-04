Colombia

Jorge Herrera se despide de nuevo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue el plato que lo dejó por fuera

La salida del actor, definida tras presentar un arroz con problemas de cocción, desató las reacciones de los participantes y televidentes que lamentaron el fugaz regreso del actor

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El concursante dejó el reality
El concursante dejó el reality tras fallar en la preparación técnica de su plato, mientras entre los participantes crecen las diferencias sobre la justicia de las decisiones - crédito cortesía Canal RCN

La etapa decisiva de MasterChef Celebrity Colombia 2025 quedó marcada por la segunda eliminación de Jorge Herrera, un acontecimiento que generó debate y expuso la compleja dinámica entre competencia, estrategia y presión emocional al interior del reality.

El actor, que había retornado al certamen a través de la votación de sus compañeros, se despidió tras una jornada caracterizada por la expectativa, la tensión y las opiniones divididas.

Herrera presentó ante el jurado un arroz pacífico con mariscos, leche de coco y vino, receta inspirada en la cocina tradicional, pero con dificultades técnicas que resultaron insalvables. La cocción excesiva de los mariscos afectó de forma decisiva tanto la textura como la frescura del plato. Los jueces, en su deliberación, señalaron de manera directa: “El exceso de cocción opacó el resultado”.

El actor recordado por su papel en Betty, la fea, entregó una preparación que llamó Arroz Pacífico. “Es un arroz con mariscos, pescado, calamar, mejillones”, explicó Herrera. Sin embargo, fue el chef Jorge Rausch el primero en probar el plato y aseguró que los mariscos estaban pasados, el punto de sal estaba bajo y el arroz “mazacotudo”, lo que respondió a una mala calificación para la preparación.

El actor fue eliminado tras
El actor fue eliminado tras recibir críticas del jurado por errores técnicos en su preparación - crédito cortesía Canal RCN

El regreso de Herrera había generado altas expectativas, no solo entre la audiencia sino entre el propio grupo de participantes, que veía en esta reincorporación una posible muestra de evolución y superación dentro del formato.

“Cuando uno hace este tipo de platos, primero hace el arroz y después pones los mariscos, porque casi que se cocinan solo con el calor del arroz, se siente el amor, pero hay cosas que en esta altura del programa ya no pueden pasar”, dijo la chef Belén.

Tras conocer la decisión, Herrera expresó su desacuerdo con el dictamen del jurado, aunque reconoció el rigor del proceso: “No estoy de acuerdo con la decisión, pero acepto que aquí no hay margen para errores”. Además, durante su despedida, puso en duda la equidad del regreso, al afirmar que no se le concedió suficiente tiempo ni espacio para demostrar una evolución real en su desempeño culinario, percepción que tensionó el ambiente en el set y dejó entrever el sabor amargo con el que se dio su retiro.

La segunda despedida de Jorge
La segunda despedida de Jorge Herrera generó opiniones divididas entre los participantes del reality - crédito cortesía canal RCN

La eliminación se resolvió en una competencia directa contra Ricardo Vesga, en la que ambos aspirantes presentaron platos con fallas técnicas. La puntuación, levemente favorable al comediante, definió la continuidad del actor en el certamen y despertó escepticismo entre varios participantes, que consideran que su paso por el programa se ha beneficiado de circunstancias externas, más allá de los méritos culinarios demostrados. Vesga, por su parte, aseguró ante cámaras: “La Virgen de Guadalupe siempre me acompaña y me da la suerte necesaria para superar cada obstáculo”, atribuyendo a la fe parte de su permanencia.

El episodio reflejó la división de opiniones entre los concursantes respecto a la justicia de la eliminación. Raúl Ocampo manifestó que Vesga debía ser quien abandonara el programa, mientras otros, como Violeta Bergonzi, interpretaron el regreso de Herrera como una jugada estratégica, al no considerarlo una amenaza real para el resto de los participantes. Bergonzi argumentó que la lógica detrás de la votación se vinculaba más con la conveniencia y la estrategia que con el reconocimiento del talento dentro de la competencia, postura que fue compartida por varios compañeros.

Jorge Herrera salvó a sus
Jorge Herrera salvó a sus compañeros de eliminación por presentar un plato con una mala preparación - crédito Canal RCN

El ambiente posterior a la salida de Herrera se distinguió por la serenidad, más que la tristeza. Aunque muchos participantes demostraron aprecio por el actor, coincidieron en que su ritmo de mejora no alcanzó el nivel de exigencia impuesto por el formato.

Las reacciones también llegaron a las redes sociales, donde hubo comentarios divididos del fugaz regreso del actor. “O sea que Don Jorge ya tiene dos Sets de cuchillos”, “Me aguanté a Petro dos horas para que me eliminaran de nuevo a Don Jorge”, “Eso fue humillarlo, sacarlo, para llamarlo y volverlo a sacar”, “o entiendo sinceramente a qué llevaron de nuevo a don Jorge”.

