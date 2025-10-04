Colombia

En imágenes: María Fernanda Cabal desempolvó fotos exclusivas de su álbum privado y desató comentarios en redes sociales

La publicación permitió a sus seguidores descubrir detalles poco conocidos de su historia, generando una ola de reacciones y comentarios sobre su transformación a lo largo de los años

Paula Naranjo

Paula Naranjo

Guardar
María Fernanda Cabal desató suspiros
María Fernanda Cabal desató suspiros con publicación de fotos cuando era joven

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías inéditas que muestran distintas etapas de su vida personal.

La publicación incluyó imágenes de su juventud, su boda y momentos familiares, lo que generó un notable revuelo en redes sociales, donde la política, de 61 años, suele atraer atención especialmente por sus opiniones y no por su vida familiar.

El carrete de fotos antiguas permitió a los usuarios de Instagram asomarse a una faceta poco conocida de Cabal. En esta ocasión, la senadora optó por compartir recuerdos personales, alejados de su habitual discurso político.

Así era el look de

Entre las imágenes más comentadas se encuentran aquellas que muestran a Cabal en su juventud y adolescencia. En las primeras fotografías, la senadora aparece posando ante la cámara, luciendo atuendos y peinados característicos de la época.

Se la observa jugando con su cabello y gestos, proyectando una imagen fresca y segura, que algunos usuarios compararon con la de una modelo. Además, la publicación incluyó dos instantáneas de su niñez y adolescencia, con los tonos y estilos fotográficos propios de aquellos años, en las que se percibe un aire de inocencia y ternura que fue destacado por varios seguidores.

La serie de fotos también ofreció un vistazo al día de su boda con José Félix Lafaurie Rivera, reconocido líder gremial ganadero y esposo de Cabal. En esa imagen, la política aparece con un vestido blanco, el cabello recogido, un ramo de flores y guantes, capturando un momento emblemático de su vida personal.

Esta postal matrimonial permitió a los seguidores conocer detalles visuales de una etapa significativa para la pareja, cuya unión dio lugar a una familia de cuatro hijos: Luisa, Denisse, Santiago y Juan José.

El recorrido visual culminó con una fotografía familiar en la que Cabal aparece junto a Lafaurie y sus hijos cuando eran niños. La imagen muestra a la familia reunida, evocando recuerdos de una época en la que los hijos, hoy adultos, compartían la infancia bajo el mismo techo.

La senadora recibió elogios, pero
La senadora recibió elogios, pero también criticas por parte de sus detractores

Las reacciones a la publicación reflejaron la diversidad de opiniones que suele suscitar Cabal en el ámbito digital. Numerosos seguidores aprovecharon la ocasión para resaltar su belleza, los cambios a lo largo de los años y la elegancia que, según ellos, ha mantenido en cada etapa de su vida. También se registraron comentarios menos favorables, en línea con la dinámica habitual de las redes sociales, donde la exposición de figuras públicas genera tanto admiración como críticas.

Al acompañar las imágenes, la senadora transmitió el valor sentimental de los recuerdos compartidos, destacando el significado personal de este inusual vistazo a su vida privada. “Recuerdos de mi juventud y de mi familia💕“, expresó.

La reacción en redes sociales fue inmediata: muchos seguidores elogiaron la iniciativa y destacaron la elegancia y belleza de la política, mientras que también surgieron comentarios críticos, reflejando la polarización que acompaña su figura pública.

La precandidata también compartió foto
La precandidata también compartió foto familiar junto a sus cuatro hijos y esposo

“¡Qué susto!”; “Qué miedo la primera foto, ¡apenas para tiempos de Halloween”; “Hermosa, tiene todas las cualidades para ser la próxima presidente”; “Esto debería salir en Vogue”; “Siempre bella, una dama y la próxima presidente de Colombia”; “Qué hermosos recuerdos, que Dios los siga bendiciendo grandemente ❤️”; “Los años la van poniendo más y más linda”; “¡Qué susto! Esta mujer es la maldad pura (sic)”. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Cabe recordar que María Fernanda Cabal nació en Cali el 8 de agosto de 1966, hija de los primos Santiago Cabal, ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Michigan, y Amparo Molina, una mujer dedicada a las obras sociales.

Es la menor de tres hermanas y tuvo una infancia feliz en el barrio Ciudad Jardín de Cali, durante el proceso de expansión urbana hacia el sur de la ciudad. Disfrutaba jugar baloncesto y obtenía buenos resultados gracias a su estatura y complexión física.

María Fernanda Cabal compartió fotos
María Fernanda Cabal compartió fotos de su matrimonio con José Felix Lafaurie

Estudió en varios colegios femeninos, experiencia que le permitió comprender el sistema educativo y encontrar la base de su postura frente a la educación. Más adelante, se trasladó a Bogotá para estudiar Ciencia Política en la Universidad de Los Andes. “Confieso que me costó mucho dejar el paraíso que era Cali en esos años y emprender una nueva vida en esta fría capital”, expresó Cabal.

