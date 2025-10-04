Colombia

Cornare llamó la atención a ciudadanos por mala tenencia de mascotas que se comen a la fauna local

En el Oriente de Antioquia, más de 350 animales silvestres han resultado heridos por ataques de mascotas domésticas este año

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Las zarigüeyas son la especie
Las zarigüeyas son la especie más amenazada por los ataques de mascotas - crédito Cornare

En el Oriente de Antioquia, la presencia de perros y gatos sin control ha generado un aumento alarmante de ataques contra la fauna silvestre local.

Según información difundida por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), las cifras muestran que 358 animales fueron agredidos por mascotas domésticas en lo que va de 2025, siendo la mayoría de los afectados zarigüeyas, aunque también figuran aves, reptiles y murciélagos como víctimas recurrentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La directora de bienestar animal de Cornare advirtió en dipalogo con Caracol Radio que la problemática se ha agudizado durante los últimos años.

En 2022 se documentaron 142 agresiones, en 2023 la cifra subió a 249 y en 2024 se reportaron 500 casos. Los registros de la autoridad ambiental advierten que los ataques, en su mayoría, derivan en la muerte de los ejemplares silvestres atacados y afectan cada vez con mayor frecuencia a especies como barranqueros, serpientes y golondrinas, además de las zarigüeyas.

Delegados de Cornare realizan jornadas
Delegados de Cornare realizan jornadas de socialización sobre las responsabilidades ambientales de la ciudadanía - crédito Cornare

A su vez, la entidad emitió un llamado a la tenencia responsable de mascotas en la región, vinculando la problemática al hábito de permitir que perros y gatos deambulen sin supervisión por zonas boscosas o áreas verdes.

Camilo Muñoz Collazos, veterinario y coordinador del Centro de Atención y Valoración (CAV) de Cornare, explicó, citado por el medio, que “es responsabilidad de todos nosotros cuidar de nuestras mascotas para evitar que estas ataquen a la fauna silvestre”.

El funcionario también dijo que mantener al día el plan de vacunación y desparasitación resulta esencial, así como evitar que los animales domésticos accedan libremente a ecosistemas naturales.

Hay especies silvestres que están
Hay especies silvestres que están en riesgo por la persecución de mascotas - crédito @cornare/X

La tendencia al alza de estos ataques se mantiene pese a campañas de sensibilización impulsadas por la organización ambiental. Las estadísticas muestran que el Oriente de Antioquia enfrenta un reto creciente para armonizar la presencia de mascotas domésticas con la conservación de la biodiversidad local.

“Evitar que nuestros animales domésticos circulen libremente por espacios naturales es una de las recomendaciones principales”, aseguró Muñoz Collazos.

Cornare presentó informe positivo sobre deforestación en Oriente de Antioquia

La entidad, además, comunicó que Colombia registró en 2024 la pérdida de más de 113.000 hectáreas de bosque, un aumento del 43% respecto al año anterior, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.

En contraste, el Oriente antioqueño, bajo la jurisdicción de Cornare, reportó solo 343 hectáreas taladas, lo que representa menos del 0,5% del total nacional y el 4,8% en el ámbito departamental, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare.

Cornare celebró una reducción en
Cornare celebró una reducción en la deforestación en el Oriente de Antioquia - crédito Cornare

El incremento de la deforestación se concentró en la Amazonía, especialmente en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, donde la tala alcanzó 77.000 hectáreas, equivalentes a más de dos tercios del total nacional.

La organización WWF advirtió que la deforestación sigue siendo un factor crítico por su impacto en la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y los beneficios para las comunidades, principalmente en la Amazonía y sus zonas de transición.

Pero para obtener resultados favorables, la estrategia de Cornare se ha basado en la combinación de pagos por servicios ambientales, liderazgo comunitario, áreas protegidas y operativos de control. El programa BanCO2 remunera a más de 2.200 familias campesinas que protegen 30.600 hectáreas de bosque, mientras que cerca de una cuarta parte del territorio de la jurisdicción cuenta con protección oficial.

Así logró Cornare disminuir la
Así logró Cornare disminuir la deforestación en el oriente antioqueño - crédito Cornare

Además, el proyecto CERCA involucra a 220 líderes comunitarios en 235 veredas de 26 municipios, quienes impulsan la educación y gestión ambiental. El componente de control incluye la coordinación con la Policía Nacional Ambiental y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar operativos y validar alertas tempranas mediante imágenes satelitales.

En municipios como Argelia, San Francisco, Sonsón, San Luis y San Carlos persisten presiones por apertura de potreros, cultivos ilícitos y expansión agrícola, frente a las cuales se han implementado proyectos de restauración productiva y acuerdos de conservación con comunidades rurales.

Temas Relacionados

CornareOriente antioqueñoMascotasAnimales silvestreColombia-Noticias

Más Noticias

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

La actriz reveló cuáles son los gestos, rutinas y detalles que comparte con su pareja, y cómo la complicidad diaria ha sido clave en su vida en pareja

Paola Turbay confiesa los secretos

Caño Cristales, una de las opciones para viajar en la Semana de Receso y una joya del turismo natural colombiano

El emblemático río de los cinco colores emerge como salvavidas económico para el departamento, que enfrenta una severa crisis por los bloqueos en la vía Bogotá-Villavicencio y despliega estrategias para atraer nuevos viajeros

Caño Cristales, una de las

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Los “Cafeteros” quieren asegurar su cupo dentro de los 16 mejores del certamen, motivo por el cual esperan ganar ante los africanos

Nigeria vs. Colombia, fecha 3

La Defensoría del Pueblo rechaza declaraciones del alcalde de Pitalito sobre combate a la delincuencia

En unas recientes declaraciones, el alcalde solicitó al Ejército y a la Policía de Pitalito actuar con contundencia en sus operativos, sin tolerancia ni contemplaciones a la hora de enfrentar a quienes atentan contra la seguridad de la ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo rechaza

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

La firma de cuidado capilar se posiciona como líder en ventas y reconocimiento gracias a su propuesta de innovación clínica e ingredientes naturales, conquistando mercados en Estados Unidos y México

Isima, la marca capilar de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay confiesa los secretos

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

La Segura le cantó la tabla a Yina Calderón por llamarla “apagada” en redes: “No importa lo que tengas que hacer con tal de figurar”

Yina Calderón reaccionó al encuentro entre Karina García y Westcol y le recordaron el mal momento que pasó: “No me vuelvo a sentar con ese tipo”

Marcela Reyes asegura que ha recibido amenazas desde el celular del B King dirigidas a su hijo: “Me van a quitar a mi niño”

Deportes

Nigeria vs. Colombia, fecha 3

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Con otra actuación destacada de Luis Díaz, Bayern Múnich goleó al Eintracht Frankfurt por 3-0 en la fecha 6 de la Bundesliga

Andrés Felipe Roa, jugador del América de Cali, confesó su amor por el Junior tras la victoria en Copa Colombia: “Siempre ha estado”

El gol tempranero de Luis Díaz rompió estadísticas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

Egan Bernal logra una brillante actuación en el Giro de Emilia: Isaac del Toro gana la carrera y así le fue a los colombianos