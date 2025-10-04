Colombia

Atentado contra director territorial Caribe de la SAE: su vehículo recibió 14 disparos en el Atlántico

Jaime Avendaño, director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales, fue víctima de un ataque armado en vías del Atlántico; las autoridades investigan los móviles del atentado y reforzaron su esquema de seguridad

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

El vehículo en el que se movilizaba Jaime Avendaño, director territorial Caribe de la SAE, recibió 14 impactos de bala durante el atentado en el Atlántico - crédito Jaime Avendaño/X

El director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, fue víctima de un atentado armado mientras transitaba por las carreteras del Atlántico.

De acuerdo con W Radio, el ataque dejó como saldo 14 impactos de bala en el vehículo en el que se desplazaba.

La agresión ocurrió cuando Jaime Avendaño se encontraba en pleno desplazamiento por una de las vías principales de la región.

El automóvil que lo transportaba recibió catorce disparos, lo que evidencia la gravedad del ataque dirigido contra el funcionario de la SAE. Todavía no hay confirmación oficial del estado de salud del funcionario.

Atacan la camioneta del director del Caribe de la SAE - crédito red social X

El hecho ha generado preocupación en el entorno institucional y en la comunidad local, dada la magnitud del atentado y el nivel de exposición al que estuvo sometido el director territorial Caribe.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y los responsables de este acto violento.

Noticias en desarrollo...

