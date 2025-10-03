Insólito robo en Bogotá: en video quedó un hombre que tumbó una señal de tránsito para llevarse una bicicleta

El robo de bicicletas en Bogotá es muy usual, por eso, el llamado es tener precaución, incluso cuando se usan cadenas y candados - crédito @diegohernandez / TikTok

Un video difundido en redes sociales muestra cómo actúan los ladrones de bicicletas en Bogotá, quienes aprovechan el descuido de los dueños para robarlas en pocos segundos.

En las imágenes, captadas desde la ventana de un edificio, se observa el momento exacto en que un hombre vestido con una camiseta clara llega a una ciclorruta ubicada en la intersección de la carrera 68 con calle 26, justo frente al centro comercial Plaza Claro.

El individuo se acerca a una bicicleta asegurada a una señal de tránsito y, tras varios segundos de forcejeo, logra partir la estructura metálica para llevarse el vehículo.

La grabación, que rápidamente se viralizó en Tiktok, muestra cómo el delincuente utiliza la fuerza para mover la señal de tránsito de un lado a otro, hasta que finalmente la rompe y consigue liberar la bicicleta.

Este hecho ha generado indignación entre los usuarios, quienes advierten sobre la vulnerabilidad de los ciclistas en la ciudad.

Uno de los mensajes que acompaña la publicación advierte: “Ojo con sus bicis muchachos”, también hay comentarios en los que indican que ningún lugar es seguro, ni siquiera cuando se utilizan cadenas y candados.

El robo de bicicletas en Bogotá es cada vez más usual, ya hay alerta por parte del Concejo - crédito @Diegohernandez / TikTok

Este episodio no es un hecho aislado. Las cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional revelan que, entre enero y abril de 2025, se reportaron 1.778 hurtos de bicicletas en Bogotá. Esta estadística confirma que el robo de bicicletas se mantiene como uno de los delitos más frecuentes en la capital colombiana, afectando especialmente a quienes utilizan este medio de transporte para movilizarse diariamente.

La problemática se agrava en localidades como Suba, Bosa, Kennedy y Engativá, donde el uso de los caballitos de acero es más común y, al mismo tiempo, los robos son más recurrentes.

Según la concejal Quena Ribadeneira, coordinadora de la Bancada de la Bicicleta en el Concejo de Bogotá, estas zonas enfrentan una doble desventaja: “Las localidades con mayor uso de la bici siguen siendo las más golpeadas por el hurto, y no cuentan con infraestructura adecuada ni con suficientes puntos de registro”.

La falta de infraestructura segura y la escasez de puntos oficiales para el registro de bicicletas dificultan la recuperación de los vehículos robados y aumentan la sensación de inseguridad entre los usuarios. El video viralizado no solo documenta la destreza y determinación de los delincuentes, sino que también pone en evidencia la facilidad con la que logran vulnerar los sistemas de seguridad improvisados por los ciclistas, como el uso de señales de tránsito para asegurar sus bicicletas.

Un robo reciente cerca del centro comercial Plaza Claro revivió el asunto que gira alrededor de la seguridad - crédito Secretaría de Movilidad

El fenómeno del robo de bicicletas en Bogotá ha motivado a colectivos ciudadanos y autoridades locales a exigir medidas más efectivas. Entre las propuestas recurrentes se encuentran la instalación de más cicloparqueaderos seguros, el fortalecimiento de los operativos policiales en puntos críticos y la creación de campañas de sensibilización para promover el registro de bicicletas.

Mientras tanto, la circulación de videos como el registrado frente a Plaza Claro continúa alimentando el debate sobre la seguridad en el espacio público y la necesidad de una respuesta institucional que proteja a los ciclistas. La evidencia visual de estos delitos, sumada a los datos oficiales, refuerza la percepción de que el hurto de bicicletas es un problema persistente que requiere atención prioritaria por parte de las autoridades y la sociedad.

Robo de bicicletas en Bogotá: ya se identificaron las localidades en las que más ocurren-crédito Europa Press

Este tipo de hechos no solo se limita a los caballitos de acero de los particulares. El sistema TransMiBici también ha sido blanco de robos. Recientemente, un hombre fue capturado mientras intentaba modificar el color de una de estas unidades para llevársela a su casa sin ser detectado, ya que cuentan con formas y tonalidades fácilmente identificables para las autoridades.