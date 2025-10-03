Colombia

Insólito robo en Bogotá: en video quedó un hombre que tumbó una señal de tránsito para llevarse una bicicleta

Para cometer el hurto, el delincuente zarandea hasta romper una señal de tránsito a la que estaba asegurado la bicicleta

Por Camila Castillo

Guardar
El robo de bicicletas en
El robo de bicicletas en Bogotá es muy usual, por eso, el llamado es tener precaución, incluso cuando se usan cadenas y candados - crédito @diegohernandez / TikTok

Un video difundido en redes sociales muestra cómo actúan los ladrones de bicicletas en Bogotá, quienes aprovechan el descuido de los dueños para robarlas en pocos segundos.

En las imágenes, captadas desde la ventana de un edificio, se observa el momento exacto en que un hombre vestido con una camiseta clara llega a una ciclorruta ubicada en la intersección de la carrera 68 con calle 26, justo frente al centro comercial Plaza Claro.

El individuo se acerca a una bicicleta asegurada a una señal de tránsito y, tras varios segundos de forcejeo, logra partir la estructura metálica para llevarse el vehículo.

La grabación, que rápidamente se viralizó en Tiktok, muestra cómo el delincuente utiliza la fuerza para mover la señal de tránsito de un lado a otro, hasta que finalmente la rompe y consigue liberar la bicicleta.

Este hecho ha generado indignación entre los usuarios, quienes advierten sobre la vulnerabilidad de los ciclistas en la ciudad.

Uno de los mensajes que acompaña la publicación advierte: “Ojo con sus bicis muchachos”, también hay comentarios en los que indican que ningún lugar es seguro, ni siquiera cuando se utilizan cadenas y candados.

El robo de bicicletas en Bogotá es cada vez más usual, ya hay alerta por parte del Concejo - crédito @Diegohernandez / TikTok

Este episodio no es un hecho aislado. Las cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional revelan que, entre enero y abril de 2025, se reportaron 1.778 hurtos de bicicletas en Bogotá. Esta estadística confirma que el robo de bicicletas se mantiene como uno de los delitos más frecuentes en la capital colombiana, afectando especialmente a quienes utilizan este medio de transporte para movilizarse diariamente.

La problemática se agrava en localidades como Suba, Bosa, Kennedy y Engativá, donde el uso de los caballitos de acero es más común y, al mismo tiempo, los robos son más recurrentes.

Según la concejal Quena Ribadeneira, coordinadora de la Bancada de la Bicicleta en el Concejo de Bogotá, estas zonas enfrentan una doble desventaja: “Las localidades con mayor uso de la bici siguen siendo las más golpeadas por el hurto, y no cuentan con infraestructura adecuada ni con suficientes puntos de registro”.

La falta de infraestructura segura y la escasez de puntos oficiales para el registro de bicicletas dificultan la recuperación de los vehículos robados y aumentan la sensación de inseguridad entre los usuarios. El video viralizado no solo documenta la destreza y determinación de los delincuentes, sino que también pone en evidencia la facilidad con la que logran vulnerar los sistemas de seguridad improvisados por los ciclistas, como el uso de señales de tránsito para asegurar sus bicicletas.

Un robo reciente cerca del
Un robo reciente cerca del centro comercial Plaza Claro revivió el asunto que gira alrededor de la seguridad - crédito Secretaría de Movilidad

El fenómeno del robo de bicicletas en Bogotá ha motivado a colectivos ciudadanos y autoridades locales a exigir medidas más efectivas. Entre las propuestas recurrentes se encuentran la instalación de más cicloparqueaderos seguros, el fortalecimiento de los operativos policiales en puntos críticos y la creación de campañas de sensibilización para promover el registro de bicicletas.

Mientras tanto, la circulación de videos como el registrado frente a Plaza Claro continúa alimentando el debate sobre la seguridad en el espacio público y la necesidad de una respuesta institucional que proteja a los ciclistas. La evidencia visual de estos delitos, sumada a los datos oficiales, refuerza la percepción de que el hurto de bicicletas es un problema persistente que requiere atención prioritaria por parte de las autoridades y la sociedad.

Robo de bicicletas en Bogotá:
Robo de bicicletas en Bogotá: ya se identificaron las localidades en las que más ocurren-crédito Europa Press

Este tipo de hechos no solo se limita a los caballitos de acero de los particulares. El sistema TransMiBici también ha sido blanco de robos. Recientemente, un hombre fue capturado mientras intentaba modificar el color de una de estas unidades para llevársela a su casa sin ser detectado, ya que cuentan con formas y tonalidades fácilmente identificables para las autoridades.

Temas Relacionados

Robo de bicicletas Bogotá Policía Nacional TikTok Suba EngativáColombia-Noticias

Más Noticias

Disputa por $9 billones de pensiones de trabajadores de alto riesgo enfrenta a Colpensiones y Asofondos: “Son de los trabajadores”

El destino de los aportes de trabajadores con régimen especial genera tensión entre autoridades y administradoras, en medio de interpretaciones legales y preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema

Disputa por $9 billones de

Esta importante aseguradora anunció que no volverá a vender Soat: qué pasará con su póliza y cómo evitar problemas con las autoridades

Seguros Bolívar dejará de vender el Soat desde octubre de 2025; quienes ya tengan la póliza seguirán cubiertos, pero al vencer deberán renovarla con otra aseguradora autorizada

Esta importante aseguradora anunció que

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

La Secretaría de Gobierno, mediante una resolución, confirmó que todo está en regla para la realización de “El Festival Más Contentoso” el próximo 4 de octubre

Concierto de Luis Alfonso en

David Luna publicó una valla para pedirles a Santos y Uribe que dialoguen: “No se amen, pero por el bien de Colombia lo mínimo es hablar”

El precandidato presidencial también publicó un video en el que afirma que ambos exmandatarios deben superar “las heridas del pasado” para concentrarse en los retos del país

David Luna publicó una valla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Luis Alfonso en

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

Gabriela Tafur preocupa a su seguidores tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se enfrentó a Westcol por acusarlo de robarle a Blessd, y aseguró que quiere frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Liga de voleibol de Antioquia tomó decisión definitiva sobre deportista trans tras el fallo de la Corte Constitucional

Luis Díaz ya estrenó el Trionda, el balón con el que se jugará el Mundial 2026: el Bayern Múnich presumió al colombiano

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La selección Colombia confirmó los convocados para los amistosos ante México y Canadá: novedades en la lista de Néstor Lorenzo