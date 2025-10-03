Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

El cantante colombiano se lleva el primer sitio del ranking en de Spotify en Colombia. (@blessd/ Instagram)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

La canción de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 319.862 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

La nueva producción de Blessd se vende como pan caliente. Ya lleva 261.605 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound va en descenso: ya llega a la tercera posición. Sus 246.398 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. LOS CACORROS USAN KLEIMOND

Kris R.

Esta es la canción de Kris R. que se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 238.888 reproducciones.

5. quédate

Beéle

Tras haberse reproducido 223.385 veces, la nueva canción de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. Hiekka (w Beéle)

Nicky Jam

«Hiekka (w Beéle)» de Nicky Jam sigue abriéndose camino en las listas. Con 211.336 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición sexta.

7. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba, Sean Paul

«Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar, con 202.428 reproducciones.

8. top diesel

Beéle

«top diesel» de Beéle pierde fuerza. Hoy solo cosecha 199.904 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. no tiene sentido

Beéle

Un número tan favorable como 198.466 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Beéle va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la novena posición.

10. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» de Blessd va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 192.387 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

Los artistas y canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.