Salomón Bustamante confirma fin de su relación con Laura de León y responde a rumores sobre el divorcio

El presentador colombiano terminó con los rumores y cerró el capítulo de su matrimonio con la actriz, luego de más de 10 años de relación y 5 de casados

El presentador respondió a una seguidora y puso fin a semanas de rumores sobre su separación de la actriz, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores y la comunidad digital que seguía su historia- crédito @salobustamante/IG

El presentador Salomón Bustamante puso fin a semanas de especulaciones al confirmar públicamente su divorcio de la actriz Laura de León.

La noticia se oficializó en redes sociales, donde el comunicador decidió responder directamente la inquietud de una seguidora y cerrar así la etapa junto a la recordada protagonista de producciones como Rojo carmesí, Leandro Díaz y La ley del corazón.

La pareja, cuyas trayectorias en televisión los convirtieron en figuras reconocidas de la farándula colombiana, se conoció hace casi 16 años cuando Bustamante trabajaba en Estilo RCN y De León iniciaba sus prácticas en el Departamento de Talento.

Aunque su historia de amor fue vista como un referente de unión y felicidad, desde hace meses surgieron rumores en redes sociales y algunos medios sobre una posible crisis y eventual ruptura.

Tras el aumento de la incertidumbre por el silencio de ambos, Salomón Bustamante resolvió aclarar la situación.

A través de su cuenta en TikTok, enfrentó los comentarios y respondió a la pregunta de una seguidora que le consultó si seguía junto a Laura: “¿Pero si lo dejaron o qué?“, pregunta que Salomón respondió con contundencia, ”Sí… algo más?, o ya con el chiste te es suficiente", contestación que confirmó el fin de su matrimonio con la actriz.

La respuesta fue un cierre total al capítulo como pareja. El hecho sorprendió a los seguidores, quienes no esperaban que una relación que parecía tan sólida y armoniosa llegara a su fin.

Hasta ahora Laura no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero seguidores de la pareja especulan que ahora que Salomón habló, ella se tomará el momento para anunciarlo.

Algunos de los mensajes publicados por los usuarios reflejaron el desconcierto y la empatía hacia los protagonistas. “Muchas parejas en redes se ven extremadamente felices y al final la realidad es otra”, “Es una lástima, yo los veía como una pareja muy linda, unida y amorosa, pero nadie sabe la gotera que cae en cada hogar”, “Tan hermoso Salomón, ya Dios te mandará la indicada, las cosas pasan por algo”, son algunos de los comentarios que surgieron tras el anuncio.

Salomón Bustamante responde con firmeza a los ataques en redes sociales por su físico

Salomón Bustamante se pronunció enérgicamente en sus redes sociales luego de recibir una avalancha de mensajes negativos a raíz de los rumores sobre su posible separación de la actriz Laura de León.

Ante el flujo constante de rumores y comentarios,Salomón decidió pronunciarse y denunció la magnitud del acoso digital que enfrenta. El presentador afirmó que los mensajes positivos continúan siendo mayoría, pero reconoció que hay usuarios que han sobrepasado los límites, llegando incluso a insinuar acusaciones graves en su contra respecto a su relación con Laura de León.

Bustamante denunció la magnitud de los mensajes agresivos y recordó que, a pesar del apoyo mayoritario, el impacto del hostigamiento es profundo - crédito @salomonbustamante/ TikTok

En medio de la oleada de reacciones, Bustamante también envió un mensaje contra los ataques y mensajes de odio en internet, subrayando la importancia de no normalizar el acoso digital. “¿Hasta cuando normalizaremos el hate detrás de un celular? Y aunque tal vez este video no haga mucho, lo único que puedo decir es que poco a poco, con el esfuerzo de todos, apagaremos las malas vibras de lugares tan bonitos como estos…”, manifestó el presentador, pidiendo respeto tanto para él como para Laura de León ante la culminación de su historia.

“Yo no estoy mostrando esto porque sí, y los números lo demuestras, este mensaje es para personas que detrás de un celular destilan odio, por culpa de ustedes hay personas que ya no están en este mundo, por eso hay personas que no han podido cumplir sus sueños, por eso he creado un caparazón gracias a Dios”, reveló Salomón.

