Colombia

Petro pidió denunciar a candidatos que instan a militares a desobedecer al presidente

Desde Zipaquirá, el presidente instó a iniciar denuncias por sedición contra aspirantes que llaman a soldados y policías a no acatar órdenes

Por Mauricio Villamil

El presidente Gustavo Petro -
El presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

En un acto realizado en Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro se refirió a declaraciones de algunos aspirantes a cargos de elección popular que, según dijo, han instado a miembros de la Fuerza Pública a desconocer su autoridad como jefe de Estado.

Durante su intervención, Petro pidió a las oficinas jurídicas del Gobierno iniciar procesos legales frente a esas manifestaciones.

Gustavo Petro - Presidente de
Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Andrea Puentes/Presidencia

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, citadas por W Radio, esas expresiones constituyen un desconocimiento de la institucionalidad. “Están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente”, manifestó Petro al advertir que esa conducta debe tener consecuencias legales.

El jefe de Estado indicó que esa situación se relaciona con lo establecido en la Constitución, ya que los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía tienen el deber de acatar las normas vigentes. Según expuso, no se trata de un asunto personal, sino del respeto al orden jurídico.

En sus declaraciones, Petro profundizó en el contexto y aseguró: “No se puede acabar con un pueblo y su cultura que no ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos?, si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la constitución”. Estas palabras fueron registradas por W Radio como parte del discurso pronunciado en la plaza pública.

Soldados colombianos - crédito Colprensa
Soldados colombianos - crédito Colprensa

El presidente también mencionó el discurso que ofreció en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde utilizó un megáfono para transmitir un mensaje a uniformados de Estados Unidos. A propósito de ese episodio, señaló: “En Nueva York dije: ningún soldado de ningún Ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consiste en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije, aquí (Colombia) están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Miren ese desliz ignorante, entonces es que no obedezcan a la constitución”.

De esta manera, el mandatario explicó que su intervención en la ONU no tenía relación con lo que, en sus palabras, han sostenido algunos aspirantes en el país. Enfatizó que lo expresado en el escenario internacional estaba enmarcado en el respeto al derecho internacional humanitario y la prohibición de obedecer órdenes que puedan configurar crímenes de lesa humanidad.

- crédito unidad solidaria
- crédito unidad solidaria

Además de pronunciarse sobre este asunto, Petro abordó un tema judicial que lo involucra directamente. En su intervención criticó una acción presentada contra el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel. El mandatario expresó: “Abogaducho de esos que hay siempre, malo. Que puso una demanda contra el decreto del presidente que prohíbe exportar carbón a Israel, ahora lo entiendo. Nunca entendieron que es un delito de lesa humanidad”, declaración recogida por W Radio.

Con estas afirmaciones, el presidente relacionó la demanda con las discusiones que ha generado la decisión del Gobierno de suspender la venta de ese recurso energético a Israel. La medida fue adoptada mediante un decreto, con el argumento de que se trataba de una sanción frente al conflicto en Medio Oriente.

Durante su discurso en Zipaquirá, Petro reiteró que la instrucción a sus equipos jurídicos es proceder legalmente frente a los candidatos que, en su criterio, promuevan desconocer la autoridad del presidente y por ende el marco constitucional. Para el jefe de Estado, estas expresiones deben ser revisadas bajo la figura de sedición, figura penal que contempla sanciones en caso de promover el desconocimiento del orden institucional.

El evento en Zipaquirá, en el que el mandatario abordó estos temas, se enmarca en la serie de intervenciones que ha realizado en distintos municipios del país. En estos espacios, ha insistido en la necesidad de que se mantenga el respeto a las instituciones democráticas y a la Carta Política.

La referencia al discurso en Nueva York y su comparación con lo ocurrido en Colombia hizo parte del esfuerzo del presidente por precisar lo que, según explicó, fueron tergiversaciones en la interpretación de sus declaraciones internacionales. Subrayó que lo expresado ante la ONU tenía un propósito claro y no podía trasladarse al ámbito interno en el que, afirmó, algunos candidatos han propuesto desobedecer a la autoridad presidencial.

El señalamiento al demandante del decreto sobre carbón se sumó a sus observaciones en el acto público, dejando claro que considera necesario dar trámite legal a esas acciones y garantizar que las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo se sostengan en el tiempo.

