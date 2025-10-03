Así se salvaron los conciertos de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá: “Llegó el permiso”, confirmó “el contentoso” en redes

La Secretaría de Gobierno autorizó finalmente el Festival Más Contentoso, despejando dudas y reactivando la emoción entre seguidores tras semanas de incertidumbre y trámites legales que amenazaron con cancelar el evento en El Campín - crédito @luisalfonso/Instagram

La incertidumbre sobre la realización del concierto de Luis Alfonso en Bogotá terminó este jueves después de que la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmara que el espectáculo recibió la autorización definitiva, apenas un día antes de su primera fecha.

El espectáculo, titulado Festival Más Contentoso Luis Alfonso, se celebrará los días 4 y 5 de octubre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, tras superar obstáculos administrativos que mantuvieron en vilo a miles de seguidores.

La decisión del Distrito revirtió una negativa inicial y desató una ola de entusiasmo entre los fanáticos y el propio artista.

Luis Alfonso, figura central de la música popular, compartió su alegría con sus seguidores a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, el cantante celebró la noticia: “Nos vemos este sábado, mi gente, para tomarnos los chorritos”.

La resolución emitida por la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá anunció que los permisos para la realización del concierto ya están en orden - crédito Secretaría de Gobierno

Más adelante, se dirigió a quienes dudaban de la realización del evento y aseguró: “Bueno, bueno, mi gente hermosa, llegó el permiso. Vea, para los que no creían en la cantina más contentosa. El 4 de octubre nos vemos en El Campín”. Estas declaraciones, recogidas por el medio mencionado, reflejaron el alivio y la emoción del intérprete tras la confirmación oficial.

El artista también respondió a quienes le habían solicitado aclaraciones ante los rumores de cancelación. “Para todos los parceros y mamasitas que me estaban diciendo: ‘Oiga, salga a decir que no se ha cancelado’, les digo oficialmente que no se canceló”, enfatizó el cantante, despejando así las dudas que circularon en los días previos. La interacción constante de Luis Alfonso con su público, documentada por El Tiempo, contribuyó a mantener la expectativa y el ánimo entre quienes ya contaban con sus entradas.

Proceso administrativo y requisitos legales del permiso

El proceso administrativo que antecedió a la autorización del concierto estuvo marcado por una resolución inicial desfavorable. El 18 de septiembre de 2025, la administración distrital, mediante la Resolución GJR-1349, negó a la empresa organizadora CMN Colombia S.A.S. el permiso para realizar el evento, argumentando el incumplimiento de requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa vigente.

Esta decisión, según detalló El Tiempo, generó preocupación entre los asistentes, dado que el concierto figuraba entre los más esperados del año y muchos ya habían adquirido sus boletos.

- crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá

La situación cambió tras dos semanas de gestiones y ajustes por parte de la organización. Finalmente, el Distrito emitió una nueva resolución en la que se reconoció que la empresa había acreditado el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley 1493 de 2011, el Decreto Distrital 599 de 2013 (modificado por los Decretos 622 de 2016 y 470 de 2021), y la Resolución 569 de 2014.

Con este aval, la Secretaría de Gobierno autorizó la realización del espectáculo público de las artes escénicas, permitiendo que el festival se lleve a cabo en las fechas programadas.

La confirmación del evento no solo alivió a quienes ya tenían sus entradas, sino que también reavivó el entusiasmo por uno de los conciertos más destacados del calendario musical de Bogotá.

Bogotá suspende permisos para eventos masivos este fin de semana

La agenda cultural de Bogotá enfrenta incertidumbre tras la negativa de la Secretaría de Gobierno a otorgar permisos para el Festival Salsa al Parque 2025 y la ausencia de autorizaciones para diez eventos masivos previstos este fin de semana en recintos como el Movistar Arena y el estadio Nemesio Camacho El Campín, según informó Caracol Radio.

- crédito Captura de pantalla

La evaluación de los requisitos para el Festival Salsa al Parque, realizada por las entidades del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), concluyó que el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) no cumplió con las exigencias en materia de seguridad, movilidad y bomberos, lo que llevó a la emisión de la Resolución GJR-1412 de 2025 y a la notificación formal de la negativa a través de la ventanilla virtual del Suga.

La falta de permisos afecta tanto a festivales públicos como a conciertos privados, incluyendo el Primer Festival Internacional de Salsa “El Duelo”, las presentaciones de Sergio Vargas y Luis Alfonso, y espectáculos en el Auditorio Compensar, Chamorro City Hall, Centro de Eventos Royal Center, Auditorio Principal de Corferias y el propio Movistar Arena. Caracol Radio detalló que ninguno de estos eventos contaba con el aval necesario a pocas horas de su realización.