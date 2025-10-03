Luisa Postres, la emprendedora hija de María Fernanda Cabal, amplió la polémica y agradeció a los “haters” por difundir su oferta de trabajo: “Recibimos 683 hojas de vida”

Críticas y apoyo rodearon este episodio que se volvió tendencia en las redes sociales en Colombia - crédito @luisapostres/IG

La empresaria y creadora digital Luisa F. Lafaurie Cabal, conocida en redes sociales y en el sector gastronómico colombiano como Luisa Postres, se refirió de manera abierta a la controversia nacional que desató su convocatoria para ocupar el puesto de community manager y creador de contenido en su negocio de tortas y malteadas, una marca que saltó a la fama por su producto insignia, la malteada de zanahoria.

El anuncio que ella misma difundió en sus redes personales y en la propia cuenta de la tienda, desencadenó una intensa discusión pública sobre la cultura laboral en Colombia.

El debate se amplificó por la vinculación familiar de Luisa: hija de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y del presidente ejecutivo de Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), la empresaria se convirtió en tendencia nacional.

“Gracias a los haters”: Luis Postres

En medio de la controversia, Luisa Postres decidió pronunciarse. A través de un video y varias historias en Instagram en los que agradeció tanto los comentarios positivos como las críticas, y compartió cifras inesperadas sobre el impacto de su convocatoria:

“Después de ese tremendo bololó que se armó porque ofrecí un trabajo, quiero agradecerles enormemente a todos los haters porque es que me permitieron que esta vacante llegara a todas partes. En total, recibimos 683 hojas de vida de personas interesadas en este rol”, explicó.

Lafaurie Cabal destacó, además, su entusiasmo por la respuesta de quienes aplicaron.

“Puedo decir que estoy demasiado feliz de los perfiles que llegaron, qué berraquera la cantidad de gente que le gusta dar la milla extra, que le gusta ponerse la camiseta, que le gusta desarrollarse y salir adelante. Muy, muy emocionada, de verdad, de todas las personas que entraron”.

"Si eres un hater algún día te responderé", mencionó Lafaurie Cabal en la publicación que compartió en el perfil de Instagram de su emprendimiento, Luisa Postres - crédito @luisapostres/IG

El origen de la polémica: una vacante multitareas

El detonante surgió el lunes 29 de septiembre, cuando Luisa Postres publicó un video con la oferta laboral.

El anuncio señalaba la necesidad de encontrar un perfil polivalente, capaz de crear contenido, editar videos, redactar textos comerciales, manejar storytelling (término que hace referencia al arte de contar historias y de conectar con audiencias digitales) y dominar diversas herramientas digitales, funciones reclamadas para cubrir la gestión de redes sociales de su marca.

La oferta fue objeto de críticas por parte de usuarios que la calificaron como “precarización laboral”. El punto de conflicto fue la exigencia de múltiples capacidades en una sola persona para un salario no especificado, y el hecho de que la vacante provenía de alguien que, según una parte de los internautas, no representa el emprendimiento tradicional, sino los privilegios familiares.

“Hemos decidido seleccionar un par con el cual vamos a continuar a la segunda fase. Entonces, si tú aplicaste, revisa tu correo para que veas si te llegó ya una confirmación. Si no te llegó, disculpa, pues no tenemos la capacidad de darle trabajo a todo el mundo”, siguió explicando más adelante en su video la emprendedora.

No es la primera vez que la empresaria desata polémica en redes sociales - Crédito: @luisapostres / Instagram

Luisa Postres seleccionó a varias personas para una segunda fase del proceso de su oferta de empleo

Pero para los que no quedaron preseleccionados no se cerró la puerta del todo. Porque ella mismo aclaró en la grabación que los usuarios que enviaron su currículo quedarán en una base de datos que será usada como enlaces con otros emprendimientos y alternativas para aspirantes

Lafaurie aclaró que con esto se abren nuevas opciones para quienes no superaron la etapa inicial, y expresó su intención de crear redes de apoyo y conectar a aspirantes con otros empresarios en búsqueda de perfiles parecidos.

“Todos mis amigos emprendedores y empresarios me dijeron que estaban buscando un rol similar. Entonces, estoy habilitando en nuestro perfil de Instagram un link para que te puedas registrar, mandes tu hoja de vida abiertamente, cualquier rol que sea, puedo compartir tu hoja de vida con otros amigos. Me fascina conectar, me encanta crear nuevas oportunidades, entonces cuenta también con eso”.

La creadora de contenido también anunció una alianza con Remotos Online para apoyar la formación profesional de quienes avancen en el proceso, y “se encargan de mejorar tu perfil en LinkedIn y tu hoja de vida”, agregó la empresaria.

“Entonces, aquellas personas que pasen a toda esta nueva fase, van a tener la posibilidad también de armarla, porque obviamente solo tengo una vacante”.

La periodista e influencer Mariángela Urbina fue una de las que usuarias que lanzó sendas críticas contra Luisa Postres y su oferta de trabajo - crédito @mariangelaurbina/IG

Debate en redes: entre el rechazo y la defensa del emprendimiento

En paralelo a su mensaje, la polémica se trasladó a LinkedIn, la red profesional más reconocida en el ámbito laboral en Colombia. Usuarios manifestaron su desacuerdo con la vacante, señalando que las funciones requeridas excedían lo habitual y reflejaban una cultura laboral que normaliza la sobrecarga.

Algunos mensajes aludieron a que, por el reconocimiento y rentabilidad de la marca, lo adecuado sería segmentar tareas y contratar más personal.

Otros hicieron hincapié en los privilegios familiares de Luisa Postres, lo que, según su posición, la hace poco representativa del verdadero emprendedor.

Por otro lado, voces como la del emprendedor Julián Mora mostraron apoyo a la empresaria, argumentando la importancia de contar con perfiles resolutivos en empresas en crecimiento.

“Muchos emprendedores necesitamos algo similar a lo que Luisa busca”, escribió Mora. Explicó que esas posiciones permiten a nuevos talentos adquirir experiencia amplia y versátil, aunque sin desconocer la importancia de una remuneración justa.

El emprendedor apoyó a Lafaurie Cabal - crédito LinkedIn / sitio web

Las críticas y la realidad sobre el mercado laboral

El impacto de la oferta provocó diversas respuestas entre quienes la consideraron una oportunidad integral y quienes la criticaron por centralizar funciones en exceso.

Una de las principales críticas fue la presunta normalización de condiciones laborales exigentes en escenarios donde la solidez empresarial permitiría diversificar los cargos.

En sus declaraciones, Luisa Lafaurie Cabal precisó que su intención de seguir conectando talentos y mantener informada a su comunidad.

“Les mantendré muy sintonizados con todo lo que pasa en esta búsqueda de nuestro community manager y creador de contenido. Gracias, besitos”, concluyó.