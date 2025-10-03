Colombia

Ley en Colombia cambia las reglas de juego para quienes cuidan perros: hay sanciones drásticas

Una nueva normativa en el país pone freno a una práctica común que altera la convivencia de los animales y de otras personas.

Por Camila Castillo

En Colombia se reguló el
En Colombia se reguló el cuidado de mascotas debido a que en muchos hogares hay peludos - crédito Freepik

En Colombia, la adopción de mascotas en los hogares ha registrado un crecimiento notable en los últimos años.

Muchas personas optan por integrar perros o gatos a sus familias como alternativa a la crianza de hijos o como una fuente de compañía diaria.

Aunque la tasa de natalidad en el país muestra una tendencia a la baja, aún existen hogares donde conviven adultos, niños y animales.

La dinámica familiar y las responsabilidades laborales o personales dificultan en algunos casos dedicar tiempo suficiente al cuidado de las mascotas.

Por este motivo, algunos propietarios recurren al servicio de cuidadores para garantizar que sus animales reciban atención adecuada, salgan al parque, jueguen, cubran sus necesidades básicas y mantengan una rutina de alimentación.

Sobre estas prácticas, una nueva ley en Colombia prohíbe que una sola persona lleve grupos numerosos de perros en los espacios públicos.

Esta medida elimina una de las escenas frecuentes en los parques de Bogotá y otras ciudades, donde cuidadores se hacían cargo de varios animales a la vez.

La restricción busca reducir situaciones de riesgo, como posibles enfrentamientos entre perros o incidentes que afecten a otros usuarios de estos espacios.

La Ley Kiara, sancionada el 25 de abril de 2025, establece límites estrictos y requisitos formales para quienes se dedican profesionalmente al cuidado de las mascotas.

Esta actividad, fuente de inquietud por la seguridad y el bienestar de animales y personas, ha sido regulada de forma gradual. Bogotá inició este proceso con la Resolución 061 de 2019 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que fijó condiciones, como la mayoría de edad para los paseadores, la obligación de portar uniforme o chaleco identificador y el límite de ocho perros por persona, preferiblemente de características similares en tamaño, edad y condición.

También se estableció el uso obligatorio de arnés, correa y bozal para razas catalogadas como potencialmente peligrosas, además de la acreditación de conocimientos en comportamiento animal y primeros auxilios.

La normativa en Bogotá sirvió de modelo para otras ciudades y para el desarrollo de un marco nacional. La Ley Kiara surgió tras un caso que conmocionó a la opinión pública y que evidenció la urgencia de regular los servicios de cuidado animal.

