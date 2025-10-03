Colombia

La pulla de Benedetti al Gobierno Trump por la captura de ‘Fede’, el reemplazo de alias Fito en Los Choneros: “El mundo al revés”

El ministro del Interior colombiano celebró la captura del criminal, uno de los más buscados de Ecuador

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El homólogo de Benedetti en
El homólogo de Benedetti en Ecuador, John Reimberg, también celebró la captura - crédito Colprensa/@DanielNoboaOk/X

La detención de Rolando Federico Gómez Quinde -que materializó la Policía Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Ecuador- en la ciudad de Medellín, fue celebrada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias “Fede”. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias", escribió el mandatario ecuatoriano en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia también fue recibida con júbilo por parte de los ministros del Interior de Colombia y Ecuador, Armando Benedetti y John Reimberg, respectivamente. Sin embargo, mientras el jefe de esa cartera en el vecino país catalogó la operación como un gran golpe para las estructuras criminales en el país, Benedetti extendió su comentario al plano internacional.

El ministro de gobierno de Gustavo Petro lanzó una indirecta al Gobierno de Estados Unidos luego de que se confirmara la captura del poderoso cabecilla ecuatoriano, que es considerado el sucesor de alias Fito en el mando de Los Choneros, la organización criminal narcotraficante más poderosa de ese país.

“Gracias a la @PoliciaColombia fue capturado alias Fede, reemplazo del mafioso Fito, exnúmero uno de Ecuador. En Colombia no hemos parado de luchar contra el narcotráfico y eso que estamos descertificados! El mundo al revés!!!”, escribió Benedetti en su cuenta de X, en relación con el anuncio de la administración de Donald Trump contra Colombia por, según detallaron, incumplir sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

Benedetti lanzó una pulla al
Benedetti lanzó una pulla al Gobierno de Estados Unidos por la captura de 'Fede', poderoso cabecilla ecuatoriano, en Medellín - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior Reimberg, por su parte, entregó detalles de la captura de ‘Fede’, sobre la que destacó la fuga en una cárcel de ese país y que, durante el operativo de arresto en Medellín, se le encontró una identificación falsa.

“Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, prófugo desde junio de este año, fue capturado hace media hora en Medellín, gracias a una operación impecable entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía y la Armada de Colombia", detalló el ministro Reimberg en X.

El ministro del Interior de
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reveló detalles del capturado: era un prófugo de la justicia de su país - crédito @JohnReimberg/X - crédito @JohnReimberg/X

Las intenciones de ‘Fede’ en Colombia y su fuga de prisión en Ecuador

La captura de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias “Fede”, en Medellín (Antioquia), ha supuesto un avance relevante en la ofensiva contra el narcotráfico internacional, al neutralizar a uno de los principales operadores de redes ilícitas en la región.

Este individuo, identificado como el sucesor criminal de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, figuraba entre los más buscados de Ecuador, con una recompensa de 1 millón de dólares (USD1.000.000) ofrecida por su detención. La operación que permitió la aprehensión de Gómez Quinde fue el resultado de una acción coordinada entre la Policía Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Ecuador.

Las autoridades lograron ubicarlo en territorio colombiano, donde se encontraba con el objetivo de establecer alianzas con líderes criminales tanto locales como internacionales. Su propósito era consolidar nuevas rutas para el tráfico de estupefacientes y fortalecer redes de negocios ilícitos, lo que buscaba ampliar la influencia de su organización en la región.

El gobierno de Ecuador había
El gobierno de Ecuador había ofrecido una recompensa de USD$1.000.000 por información que condujera a la captura de alias Fede - crédito Ministerio de Interior de Ecuador

Sobre alias “Fede” pesaba una Circular Roja de Interpol, lo que evidenciaba la prioridad internacional de su captura: su historial delictivo se extiende por más de 10 años al servicio de organizaciones ilegales y de tráfico de drogas en Ecuador.

Durante este periodo, se consolidó como una figura central en el direccionamiento ilícito de Los Choneros, organización que, bajo su liderazgo, coordinaba el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos mediante lanchas rápidas y rutas que atravesaban Centroamérica.

Además de su papel en Los Choneros, Gómez Quinde también ejerció como cabecilla de la organización criminal Los Águilas en Ecuador, lo que amplió su radio de acción en el ámbito delictivo. Las autoridades lo señalan por su capacidad de corrupción; en junio de 2025, habría pagado 1 millón de dólares (USD1.000.000) para facilitar su fuga de la Penitenciaría del Litoral de Ecuador.

Temas Relacionados

Armando BenedettiGobierno TrumpAlias FedeLos ChonerosCapturaDescertificaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Más empresas, menos empleo: el crecimiento empresarial en Colombia no logra recuperar el ritmo prepandemia: “Insuficiente”

El bajo acceso a crédito y capital sigue siendo el principal obstáculo para que los negocios crezcan y generen más empleo en el país

Más empresas, menos empleo: el

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo” y la insólita sugerencia que le hizo el cuerpo técnico para evitar la goleada

El entrenador antioqueño relató lo que sucedió en el entretiempo de la recordada goleada sufrida por la selección Colombia ante Brasil, en el Preólimpico rumbo a Sidney 2000

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo”

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Uno de los partidos más atractivos del certamen tendrá a los rojos, de mala campaña en la Liga BetPlay, ante los Tiburones que quieren figurar también en este torneo

EN VIVO Junior de Barranquilla

Clara López acusó a EE. UU. de venganza por retirar la visa al presidente: “Quien puso el dedo en la llaga fue Petro”

Durante su conversación con Infobae Colombia, la precandidata presidencial no se limitó a analizar las implicaciones políticas de la anulación del documento oficial, sino que explicó las causas de fondo que, a su juicio, motivaron las declaraciones del jefe de Estado

Clara López acusó a EE.

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este viernes 3 de octubre

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Luis Alfonso en

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

La magia de ‘Avatar Live in Concert’ llegará a Bogotá: fecha, lugar y precios de boletería del evento

Video: Cuba Gooding Jr. fue captado disfrutando de la noche en Bogotá y cantando con una banda en vivo

Deportes

El Real Betis, de Juan

El Real Betis, de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, brilló en la Europa League: consiguió su primera victoria y de visitante

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo” y la insólita sugerencia que le hizo el cuerpo técnico para evitar la goleada

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Santa Fe debutó con goleada ante Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR