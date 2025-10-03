Manager de Pirlo le exigió a Westcol retractarse: el “streamer” aseguró que Ivan Galindo le había robado joyas a Blessd

La defensa de Iván Galindo exige a Westcol retractarse por acusaciones sobre el robo de joyas de Blessd - crédito @westcol

La controversia en torno al reguetonero Blessd escaló tras la intervención de la defensa legal de Iván Galindo Navia, manager del también artista de música urbana Pirlo, quien le exigió al influencer Westcol una retractación pública en un plazo de 48 horas por haberlo señalado de participar en el hurto de las joyas del artista.

De no producirse esta rectificación, la firma de abogados Cadena y Asociados advirtió que iniciará acciones judiciales, según el comunicado difundido por la defensa de Galindo.

El conflicto, que ya involucraba un proceso penal, en contra de Blessd, por presuntos delitos de secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte, sumó así un nuevo capítulo motivado por la polémica generada en redes sociales.

La defensa de Galindo subrayó en su comunicado que “es falso que Iván Galindo Navia o cualquier miembro del equipo haya cometido el hurto de las cadenas del cantante Blessd”.

Además, precisó que la imagen utilizada por Westcol para sustentar su acusación corresponde a un pantallazo de un video publicado por el propio Blessd en sus redes sociales.

La investigación penal se originó semanas atrás, tras la denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, que es manager del artista urbano Pirlo 420 (Emanuel Cortés Herrera).

Según la información que se conoce del caso, la denuncia se remonta a la grabación de una canción entre Blessd y Pirlo 420 el año anterior.

Luego de la filmación en Medellín, Galindo, Pirlo 420 y su equipo fueron citados a una parcelación de casas en el sector Alto de las Palmas, donde, según la declaración juramentada de Galindo ante la Fiscalía, se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, el mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados.

En su testimonio, Galindo relató que fueron acusados de haber participado en el robo de las joyas y relojes de Blessd, un episodio que circuló en redes sociales a finales de 2024.

Según su versión, los presentes fueron obligados a entregar sus teléfonos móviles, sufrieron agresiones físicas y recibieron amenazas de mutilación si no admitían el supuesto hurto.

El denunciante afirmó que les exigieron desnudarse, proporcionar las claves de sus dispositivos y someterse a una prueba de sangre realizada por una mujer vestida con traje antifluidos.

En su declaración juramentada, Galindo expuso: “Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar a la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron”.

Por su parte, el abogado Luis Ángel López, representante legal de Blessd y de Dímelo Jara, rechazó de manera categórica las acusaciones y enfatizó que su cliente no ha recibido notificación formal de ninguna imputación por parte de la Fiscalía.

“Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, declaró López ante la prensa.

La controversia se reavivó cuando Westcol realizó comentarios en sus redes sociales que, según la defensa de Galindo, lo vinculan injustamente con el robo de las joyas de Blessd.

El comunicado de Cadena y Asociados reiteró la solicitud de retractación: “Amablemente invitamos a Westcol a retractarse de lo afirmado dentro de las 48 horas siguientes y por los mismos canales en que ha realizado estas afirmaciones, de lo contrario se solicitarán los correctivos judiciales correspondientes”.

La defensa de Galindo fundamenta su exigencia en que Westcol lo señaló públicamente de haber robado las joyas de Blessd, lo que consideran una acusación infundada y lesiva para su cliente. Mientras tanto, la denuncia penal contra Blessd se mantiene por los presuntos delitos de secuestro simple, lesiones personales y amenazas, derivados del supuesto episodio de retención y agresiones en Alto de las Palmas.

El abogado de Blessd sostiene que el reguetonero no ha sido notificado de imputación formal alguna por parte de la Fiscalía.