Colombia

“Ella tomó la decisión de entregar su vida”: amiga de Luna Barreto tras detención en Israel

La Cancillería confirmó que Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global, fueron retenidas por Israel

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram/Reuters
- crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram/Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó el primero de septiembre que dos ciudadanas colombianas fueron retenidas por las autoridades de Israel.

Ambas viajaban en la llamada Flotilla Global, un grupo de embarcaciones que transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

- crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram
- crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram

La Cancillería señaló en un comunicado que las connacionales identificadas son Luna Barreto y Manuela Bedoya. En el mismo documento, la entidad rechazó lo que denominó como un “secuestro en aguas internacionales” llevado a cabo por las fuerzas armadas israelíes. El caso ha generado pronunciamientos de familiares y allegados de las mujeres.

De acuerdo con W Radio, Manuela Guadalupe, amiga cercana de Luna Barreto, entregó detalles sobre los últimos contactos con la joven. Explicó que el círculo más próximo a la sogamoseña no volvió a comunicarse con ella después de que las embarcaciones fueran interceptadas. “Ayer fue una transmisión en vivo y la última comunicación mediante mensaje fue hace dos días. Nos estamos intentando contactar con su esposo”, declaró Guadalupe en entrevista con la emisora.

La joven boyacense participaba en la travesía como parte de la tripulación que buscaba llevar suministros básicos a la población de Gaza. Según relató su amiga en W Sin Carreta, Barreto estaba al tanto de las implicaciones que implicaba un viaje de estas características. “Ella tomó la decisión de entregar su vida, su alma (…) ella estaba muy segura”, expresó.

La información sobre la detención se conoció a través del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que confirmó los nombres de las colombianas a bordo. Las familias recibieron la notificación mientras intentaban establecer comunicación directa con ellas.

Fachada de la Cancillería de
Fachada de la Cancillería de Colombia en Bogotá | Crédito Colprensa

El itinerario de la Flotilla Global contemplaba zarpar desde un puerto en el Mediterráneo y arribar a Gaza con víveres y medicinas. El grupo de embarcaciones ha estado conformado por ciudadanos de diferentes países y organizaciones internacionales que buscan visibilizar la situación en la región.

Las declaraciones de Guadalupe permiten entender el contexto de la decisión que tomó Barreto al vincularse a la misión. La amiga explicó que, pese a conocer los riesgos, la joven manifestó con claridad sus convicciones antes de emprender el viaje. Según dijo en la entrevista con W Radio, esa determinación era conocida por quienes compartían cercanía con ella.

En la comunicación oficial, la Cancillería de Colombia indicó que adelanta gestiones diplomáticas para obtener información precisa sobre el estado de las dos nacionales. Además, reiteró que su responsabilidad es brindar acompañamiento a los familiares y velar por las garantías de protección a sus derechos.

El caso de Barreto y Bedoya se suma a una serie de situaciones internacionales en las que ciudadanos extranjeros han sido retenidos en medio de operaciones de seguridad marítima. Por esta razón, el Ministerio enfatizó que continúa atento a las acciones que adelanten las autoridades competentes en el terreno.

FOTO DE ARCHIVO: Barcos de
FOTO DE ARCHIVO: Barcos de vela, parte de la Global Sumud Flotilla con el objetivo de llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, navegan frente al islote de Koufonisi, Grecia. 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Stefanos Rapanis

Los testimonios de allegados se han difundido a través de medios nacionales, mientras que organizaciones sociales en Colombia también han expresado su atención sobre el caso. La historia de Luna Barreto ha cobrado relevancia en Boyacá, de donde es originaria, y donde aún residen parte de sus familiares.

Durante la conversación con W Radio, Guadalupe reiteró que la última vez que lograron tener contacto fue a través de una transmisión en directo en la que Barreto participó desde la embarcación. Horas después, la comunicación se interrumpió. A partir de ese momento no hubo más mensajes directos de la joven, lo que llevó a sus allegados a buscar confirmación oficial.

El anuncio del Ministerio llegó poco después de conocerse la retención de la flotilla. En él, además de confirmar la identidad de las dos connacionales, la Cancillería manifestó su rechazo frente a la acción armada que impidió el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En Sogamoso, lugar de nacimiento de Luna Barreto, amigos y conocidos han seguido con atención el desarrollo de la situación. Varios han resaltado que su participación en este tipo de iniciativas respondía a una convicción personal de carácter humanitario.

Las próximas horas serán decisivas para conocer la situación jurídica y personal de las colombianas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado que mantendrá informados a sus familiares sobre cualquier novedad que provenga de los canales diplomáticos establecidos.

Temas Relacionados

Luna BarretoGazaIsraelCancillería de ColombiaConflicto internacionalColombia-noticias

Más Noticias

Air-e inicia convocatoria para compra directa de energía y busca garantizar suministro en el Caribe

Tras una resolución de la CREG, la empresa intervenida abrió un proceso para contratar energía con miras a 2026 y 2027

Air-e inicia convocatoria para compra

Policía herido en hostigamiento armado contra uniformados en Buriticá, Antioquia

Un grupo de hombres disparó contra miembros de la Policía en zona rural de Buriticá. Uno de los uniformados permanece hospitalizado en Medellín

Policía herido en hostigamiento armado

Más de 3,3 millones de usuarios cambiaron de operador móvil en Colombia en segundo trimestre de 2025

La Comisión de Regulación de Comunicaciones reportó que la portabilidad numérica móvil disminuyó 5,4 % frente al año pasado

Más de 3,3 millones de

Petro pidió denunciar a candidatos que instan a militares a desobedecer al presidente

Desde Zipaquirá, el presidente instó a iniciar denuncias por sedición contra aspirantes que llaman a soldados y policías a no acatar órdenes

Petro pidió denunciar a candidatos

Gloria Cuartas sobre el Acuerdo de Paz: “Nueve años no son suficientes para la transformación”

Al cumplirse nueve años del plebiscito por la paz, la directora de la UIAP, Gloria Cuartas, expuso los avances y retos en la implementación del acuerdo firmado en 2016

Gloria Cuartas sobre el Acuerdo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Blessd inunda el ranking Spotify

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

Deportes

América de Cali dio el

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos

Aficionados colombianos deben alistar el bolsillo: esto costará la boleta para la final del Mundial de 2026

Así quedó el grupo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: la Tricolor hace cuentas para los octavos