Colombia

Álvaro Uribe se refirió a las críticas de Gustavo Petro contra la Andi: “El problema es el gobierno... que todo lo destruye”

Álvaro Uribe Vélez aseguró que un “Gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, refiriéndose a Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en Israel

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El primer mandatario lanzó duros comentarios contra el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, por cuenta de lo que ha denunciado sería el apoyo de esta agremiación a Palestina - crédito Presidencia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez se sumó a las reacciones de la oposición contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, por las manifestaciones que se han presentado desde el miércoles 1 de octubre de 2025 frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Un grupo de jóvenes ha provocado con su movilización en esta zona, ubicada en un sector financiero en la localidad de Chapinero.

Las manifestaciones son a pocas cuadras de uno de los puntos donde se adelantan los trabajos de la primera línea del Metro de Bogotá, por lo que los cierres y desvíos en rutas de buses han afectado más a cientos de usuarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En vista de lo acontecido, y producto del secuestro (denominado así por el Gobierno Petro) de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en la flotilla de solidaridad con Gaza Sumud (y que serán deportadas desde Israel luego de aceptar cargos), los ciudadanos que se agolparon frente a la Andi lanzaron arengas en contra del gremio, debido a que buscan que se corten relaciones comerciales con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

crédito @AlvaroUribeVel/X
crédito @AlvaroUribeVel/X

Por todo lo anterior, el expresidente Uribe dejó un mensaje en su cuenta de X la mañana del viernes 3 de octubre, donde culpó al mismo Petro de todo esto que está ocurriendo.

Un gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas. El problema no es la Andi que lucha por el bienestar general, el problema es el Gobierno que cosecha el fruto de sus discursos y actitudes, que todo lo destruye.

“Un gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, explicó al principio de su publicación el político antioqueño.

En la segunda parte de su mensaje, Uribe Vélez precisó que “el problema no es la Andi que lucha por el bienestar general, el problema es el Gobierno que cosecha el fruto de sus discursos y actitudes, que todo lo destruye”.

Las críticas de Petro la Andi

El presidente Gustavo Petro dirigió nuevas críticas hacia la Andi durante una intervención pública el jueves 2 de octubre de 2025.

El mandatario señaló a la agremiación industrial por priorizar la ganancia sobre el valor humano y justificó el malestar demostrado en protestas recientes contra este gremio.

“Han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia, le hace mercancía, por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí”, expresó desde el colegio La Salle de Zipaquirá, en medio de un acto oficial en el que colocó la primera piedra de la futura facultad de Inteligencia Artificial.

Durante su discurso, Petro defendió la postura de su gobierno frente a la comunidad internacional y reaccionó ante las críticas surgidas luego de su paso por la ONU.

También reiteró su compromiso con el regreso a Colombia de las ciudadanas Manuela Bedoya y Luna Barreto, actualmente detenidas en Israel tras la interceptación de la flotilla Sumud en una ruta no autorizada hacia Gaza.

El presidente vinculó su llamado a la solidaridad, haciendo referencia a la acción humanitaria de las colombianas detenidas en Gaza.

“La paz implica amor, y la paz y el amor implican ayudarnos. Y eso es lo que las colombianas nos han enseñado cuando viajando por el Mediterráneo, llegando a Gaza a dar comida, porque no era más, dar comida, cosa que a Putin se le olvidó. Dar comida, porque es gente que está hambrienta, es un pueblo con niños y niñas muriéndose de hambre, las cogieron presas y están secuestradas”, puntualizó Petro.

Petro también aprovechó la oportunidad para criticar la respuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusándolo de haber desatendido las necesidades básicas de la población palestina.

Sobre el debate suscitado tras su discurso en la ONU, el mandatario fue enfático al abordar las objeciones de precandidatos presidenciales y figuras de la oposición.

“Varios criticando el discurso de la ONU. Que en Colombia también matan, dicen. Sí, claro, nosotros sabemos que en Colombia también matan. Pero la violencia en ningún país realmente se supera si no logramos la condición de ayudarnos y de querernos y de amarnos”, cerró el jefe de Estado.

Temas Relacionados

AndiProtestas en BogotáSecuestro de colombianas en flotilla SummudÁlvaro Uribe VélezGustavo PetroManuela BedoyaLuna BarretoColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Tras sentencia de la JEP a cúpula de las Farc, Francisco Santos recordó cuando fue secuestrado por el cartel de Medellín y Pablo Escobar: “Una vergüenza”

El expresidente “Pacho” Santos recordó que producto de su secuestro se formó la Fundación País Libre: “Yo estuve encadenado a una cama ocho meses”

Tras sentencia de la JEP

Gaula Militar capturó a mujer que se hacía pasar por por integrante de grupos ilegales para extorsionar: alcanzó a cobrar 4 millones

La sospechosa se hacía pasar por integrante de un grupo ilegal para exigir grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas

Gaula Militar capturó a mujer

Ejército liberó a dos personas secuestradas en Zipaquirá tras caer en una falsa oferta de empleo

Las víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron engañadas en el municipio de Pacho y trasladadas a un paraje rural donde sus captores exigieron diez millones de pesos a sus familias

Ejército liberó a dos personas

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

La modelo y el ‘streamer’ compartieron una velada inolvidable en un restaurante exclusivo: la cena fue transmitida en vivo y los creadores de contenido revelaron detalles de su vida

Westcol sorprendió a Karina García
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprendió a Karina García

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Yeferson Cossio provocó controversia con video en el que se ve atrapando caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres