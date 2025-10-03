Colombia

Bogotá lanza plan piloto para prevenir el acoso callejero contra las mujeres

La estrategia, impulsada por la Secretaría Distrital de la Mujer, involucra a empresas y autoridades para transformar la cultura laboral y promover la equidad de género en el sector de la construcción.

Por Sergio Ramírez

En Bogotá, una nueva estrategia busca transformar los frentes de obra, tradicionalmente percibidos como zonas de riesgo para las mujeres, en espacios seguros y libres de acoso callejero.

En Bogotá, una nueva estrategia busca transformar los frentes de obra, tradicionalmente percibidos como zonas de riesgo para las mujeres, en espacios seguros y libres de acoso callejero.

La Secretaría Distrital de la Mujer, en alianza con el Metro de Bogotá y las constructoras Cusezar, Coninsa, Conconcreto y Camacol Bogotá y Cundinamarca, ha puesto en marcha un plan piloto que se desarrollará hasta noviembre de 2025, con el objetivo de garantizar que las mujeres puedan transitar sin miedo por estos entornos urbanos.

Según la Secretaría, la iniciativa responde a la alta incidencia de acoso sexual en la vía pública, donde el 64% de los casos ocurre en la calle y ocho de cada diez bogotanas han experimentado alguna forma de acoso, desde miradas lascivas hasta comentarios sexualizados.

El plan piloto, liderado por la secrtaria de la Mujer bajo Laura Tami Leal, se implementa en colaboración con el Metro de Bogotá y las empresas Cusezar, Coninsa, Conconcreto y Camacol Bogotá y Cundinamarca.

El plan piloto, liderado por la secrtaria de la Mujer bajo Laura Tami Leal, se implementa en colaboración con el Metro de Bogotá y las empresas Cusezar, Coninsa, Conconcreto y Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Cada una de estas entidades ha seleccionado un frente de obra para intervenir, sumando esfuerzos para modificar la cultura laboral de un sector donde solo el 7,7% del personal son mujeres, según cifras del DANE. La estrategia no solo busca prevenir el acoso, sino también consolidar la equidad de género como un pilar organizacional en las empresas de la construcción.

El contexto que motiva esta intervención es claro. Los frentes de obra, caracterizados por una alta presencia masculina, cerramientos ciegos, baja iluminación y flujos peatonales restringidos, se han convertido en puntos críticos para la exposición de las mujeres al acoso.

La Veeduría Distrital reporta que el 70,7% de las mujeres perciben inseguridad al caminar por la ciudad y el 67,2% en el transporte público. Estas cifras, evidencian la urgencia de intervenir estos espacios para reducir riesgos inmediatos y establecer protocolos de prevención efectivos.

La estrategia no solo busca prevenir el acoso, sino también consolidar la equidad de género como un pilar organizacional en las empresas de la construcción.

Entre las acciones concretas del plan se encuentran la formación de más de 600 trabajadores en prevención de violencias basadas en género, campañas comunicativas para visibilizar el problema, señalética preventiva en las zonas de obra y la instalación de dispositivos de escucha ciudadana para atender denuncias y sugerencias.

Además, se aplicarán encuestas antes y después de las intervenciones para medir cambios en la percepción de seguridad y evaluar el impacto de las medidas adoptadas. El monitoreo y la evaluación permitirán identificar aprendizajes y posibilidades de replicar la estrategia en otros frentes de obra.

La alianza público-privada que respalda este piloto es clave para su alcance y sostenibilidad. La participación de empresas como Cusezar, Coninsa, Conconcreto y Camacol Bogotá y Cundinamarca, junto con el Metro de Bogotá, demuestra el compromiso del sector construcción con la igualdad de género y la seguridad en el espacio público. Cada empresa ha asumido la responsabilidad de intervenir un frente de obra específico, implementando desde mejoras en la iluminación hasta campañas de transformación cultural y seguimiento de resultados.

La participación de empresas privadas, Camacol Bogotá y Cundinamarca, junto con el Metro de Bogotá, demuestra el compromiso del sector construcción con la igualdad de género y la seguridad en el espacio público

Las voces de las autoridades y representantes del sector refuerzan la trascendencia de la iniciativa. Laura Tami Leal, secretaria de la Mujer, afirmó que “la firma de estos memorandos es un paso decisivo para garantizar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos de la ciudad”.

Por su parte, Edwin Chirivi Bonilla, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, expresó: “Para el gremio de la construcción es fundamental apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de género y la seguridad en el espacio público. Con este piloto reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a que los frentes de obra sean entornos seguros, donde todas las personas puedan transitar con tranquilidad y libertad”.

El plan piloto contempla la posibilidad de replicar el modelo en otros frentes de obra de la ciudad, dependiendo de los resultados obtenidos en las encuestas y el monitoreo de las intervenciones. La estrategia apunta a desnaturalizar el acoso sexual callejero y a consolidar la equidad de género como un estándar en el sector de la construcción, abriendo la puerta a una transformación cultural más amplia en Bogotá.

Con la puesta en marcha de este piloto, la ciudad avanza hacia la construcción de entornos urbanos más justos y seguros para las mujeres.

Con la puesta en marcha de este piloto, la ciudad avanza hacia la construcción de entornos urbanos más justos y seguros para las mujeres, reafirmando el derecho de todas a transitar libremente.

