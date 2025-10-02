Quiénes son Manuela Bedoya y Luna Barreto, activistas colombianas detenidas por fuerzas israelíes durante misión en Gaza

Manuela Bedoya y Luna Barreto cuentan con trayectoria en comunidades y organizaciones, y permanecen privadas de la libertad tras sumarse a la expedición que buscaba asistir a la población palestina - crédito Stefanos Rapanis/REUTERS/redes sociales

La detención de las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto en aguas internacionales, durante una operación de ayuda humanitaria con destino a Gaza, ha generado pronunciamientos de autoridades y organizaciones de derechos humanos.

Ambas integraban una flotilla internacional que se aproximaba a la Franja de Gaza cuando fuerzas israelíes interceptaron el barco en el que viajaban.

La flotilla, conformada por más de cuarenta embarcaciones y voluntarios de distintos países, buscaba entregar insumos esenciales a la población palestina.

Durante su trayecto, la misión fue rodeada por aproximadamente veinte naves de la marina israelí cuando faltaban menos de noventa millas náuticas para arribar a su destino.

La participación de las colombianas se dio como parte de una delegación encargada de transportar ayuda y visibilizar la situación de carencias y bloqueo en Gaza. Ambas iban a bordo del barco Hio cuando se produjo la detención.

Distintos comunicados oficiales han calificado la acción como una violación a normas del derecho internacional y a los Acuerdos de Ginebra.

Perfil de Manuela Bedoya

Manuela Bedoya es originaria de Cali y cuenta con una trayectoria enfocada en el acompañamiento de procesos humanitarios y sociales.

De acuerdo con información recopilada por El Tiempo, Caracol Radio y El Colombiano, Bedoya ha trabajado en proyectos vinculados a la restitución de derechos, fortalecimiento de la memoria histórica y salud colectiva en diferentes regiones de Colombia.

Manuela Bedoya ha trabajado en proyectos vinculados a la restitución de derechos, fortalecimiento de la memoria histórica y salud colectiva en diferentes regiones de Colombia

Ha articulado su labor en el ámbito universitario, comunitario e internacional, promoviendo la voz de las víctimas del conflicto armado colombiano.

Su experiencia incluye la participación en la Caravana Humanitaria del Bajo Calima y Medio San Juan en 2023, y en el Encuentro de víctimas y sobrevivientes realizado por la Universidad del Valle en 2022.

Bedoya forma parte del Movimiento Global a Gaza y se reconoce por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los procesos de construcción de memoria en comunidades afectadas por la violencia.

Perfil de Luna Barreto

Luna Barreto, de 24 años, es defensora territorial, educadora social y activista latina residente en Jordania. Según datos de El Tiempo, Caracol Radio y El Colombiano, Barreto migró tras su participación en las movilizaciones del Paro Nacional de 2021.

Su trayectoria internacional se expandió en Turquía y Polonia, hasta establecerse en Amán junto a su pareja de nacionalidad palestina.

Luna Barreto, de 24 años, es defensora territorial, educadora social y activista latina residente en Jordania

Desempeña tareas en campos de refugiados, con un énfasis especial en el trabajo con infancias palestinas, utilizando el arte como herramienta terapéutica. Ha sido impulsora del Frente Abya Yala, una articulación que reúne a colectivos latinoamericanos y caribeños para acciones de solidaridad con la causa palestina.

En entrevistas difundidas por medios internacionales y recogidas por la prensa colombiana, Barreto ha compartido las dificultades de la migración y su acercamiento a comunidades desplazadas. Su acción como “ARTivista” la ha posicionado en campañas que emplean el arte para la sanación y visibilización de problemáticas sociales.

El operativo y el contexto de la detención

La flotilla internacional Sumud pretendía acceder a Gaza para entregar ayuda y llevar visibilidad a la crisis humanitaria en la zona. La nave donde viajaban Bedoya y Barreto fue interceptada en alta mar, lo que provocó que ambas activistas grabaran y enviaran mensajes en tiempo real.

Uno de esos videos, realizado por Barreto, reportó la situación: “Global Flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares. Estamos en aguas internacionales. El barco mío está en estado de alerta. Los barcos alrededor están siendo interceptados, estamos rodeados de barcos”.

En la operación participaron delegaciones de varias nacionalidades, líderes sociales y reconocidos ambientalistas. Tras la detención en aguas internacionales, el gobierno colombiano solicitó la inmediata liberación de Bedoya y Barreto e inició gestiones diplomáticas en respuesta a los hechos.

La situación de las dos colombianas sigue registrada por organizaciones humanitarias internacionales, que vigilan el resultado de la acción diplomática y el destino de quienes integraban la misión humanitaria.