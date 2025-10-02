Ordenan prisión preventiva para hombre que agredió en vía pública a su pareja en Cartagena

El juez ordena prisión preventiva para Jiménez Blanco tras la difusión del video de la agresión - crédito Redes sociales/Facebook

El juez de control de garantías ordenó la reclusión en un centro carcelario para Franklin Jiménez Blanco, hombre que aparece en un video viralizado en las redes sociales, donde agrede de forma violenta a su pareja sentimental en el corredor de carga de Cartagena.

Durante la audiencia, el juez de control de garantías determinó que el sujeto debía permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra debido a “la gravedad de los hechos y al riesgo que representa para la víctima y la comunidad”.

Esta determinación fue respaldada por las denuncias presentadas formalmente ante la justicia tanto por la Fiscalía General de la Nación, como por la víctima y por el Secretario del Interior, Bruno Hernández.