Operativos en Bogotá dejaron entre los detenidos a uno de los más buscados por homicidio: alias Tostao le disparó a su víctima mientras dejaba a su hija en un jardín infantil

28 capturas por homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de alias Tostao, incluido en el cartel de los más buscados y señalado como presunto responsable de un crimen de alto impacto en la capital.

Esta acción se enmarca en una ofensiva reciente contra el homicidio, desarrollada por las autoridades en el marco de la estrategia Seguros, cercanos y presentes, articulada junto con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, 28 personas fueron capturadas en septiembre por su presunta participación en homicidios y otros delitos violentos registrados en distintas localidades.

Entre los casos más relevantes destaca la detención de alias Tostao, señalado como autor material de un asesinato en la localidad de Usaquén.

Según la institución, este sujeto habría atacado a su víctima mientras acompañaba a su hija a un jardín infantil.

“En la estrategia de la Policía Nacional, Seguros Cercanos y Presentes, nos permitimos hoy presentar veintiocho capturas, de las cuales dieciocho están acá por el delito de homicidio. Casos relevantes, alias Tostado, uno de los delincuentes más buscados de la ciudad por el delito de homicidio. A esta persona se le imputa un homicidio realizado en la jurisdicción de Usaquén”, comentó el brigadier general, Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

El brigadier general, Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades reportaron también la detención de alias Zarta, capturado en la localidad de Bosa por orden judicial, relacionado con la muerte de un hincha del club Independiente Santa Fe durante un hecho sucedido el 2 de marzo de 2025. La víctima fue agredida con un arma cortopunzante.

Dentro del balance de las intituciones, figura la aprehensión de alias el Gordo, vinculado a un caso en el sector de la avenida Primero de Mayo, donde suministró escopolamina a una persona con el propósito de robarle, lo que terminó causando la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue abandonado en un contenedor.

Se suma la captura de alias Ramon, identificado como ciudadano extranjero y supuesto sicario en la localidad de San Cristóbal, relacionado con la muerte de un miembro de su propia estructura criminal, disputa originada en conflictos por rentas del narcotráfico.

28 capturas por homicidio en Bogotá / Secretario de seguridad, César Restrepo

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destaco este tipo de resultados, teniendo en cuenta la disminución del pie de fuerza y otras herramientas desde hace unos años para llevar a cabo estas diligencias.

“Lograr una reducción de cuarenta y ocho homicidios en un mes, cuando es el cuerpo de Policía Metropolitana con el pie de fuerza más restringido en doce años, es un logro inmenso que los ciudadanos debemos valorar. Eso significa policías trabajando las veinticuatro horas del día en la ciudad, en la contención de factores de riesgo que superan las capacidades de la ciudad. Por ejemplo, señor alcalde, más de mil doscientas armas incautadas, cuando los flujos de armas que provienen de mercados externos del país y de otras zonas del país son constantes y no frenan”, expresó el funcionario.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá sobre la captura de responsables de homicidios en la ciudad

Según reportó la Policía Metropolitana de Bogotá durante 2025 la institución registró la captura de 396 personas por el delito de homicidio, de las cuales 143 fueron detenidas en flagrancia y 253 mediante orden judicial.

El informe oficial agrega que 1.248 armas de fuego y 139.152 armas cortopunzantes han sido incautadas este año, además de más de 105 armas neumáticas, muchas de ellas usadas en hurtos y otros hechos violentos.

Las autoridades advierten que resulta fundamental la colaboración ciudadana para fortalecer la judicialización y el mapeo de actores delincuenciales.

A tal efecto, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró los canales habilitados para la recepción de información, entre ellos la línea 123, el número celular 3058143837 y el correo electrónico mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co.