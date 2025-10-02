Ministro de Defensa reveló si es viable el envío de tropas al conflicto en Gaza: “Tenemos un batallón desplegado”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que rendir cuentas ante el Congreso de la República sobre la situación de orden público en el país, al tiempo que se refirió al eventual envío de tropas a combatir en Medio Oriente - crédito @Mindefensa/X

La reciente propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de conformar un ejército internacional bajo el auspicio de la ONU para “liberar a Palestina” puso en el centro de la discusión la postura oficial sobre una eventual participación de Colombia en una fuerza multinacional.

Mientras el primer mandatario insiste en la necesidad de una acción global si Estados Unidos no asume ese papel, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las condiciones y capacidades del país para sumarse a una misión de este tipo.

El jefe de cartera abordó la cuestión de si Colombia está en condiciones de enviar tropas a una eventual misión en Israel o Palestina, al destacar que la participación colombiana en operaciones multinacionales depende de decisiones diplomáticas y del mandato de la ONU.

El ministro de Defensa destacó la experiencia de Colombia en misiones de paz internacionales - crédito Prensa Cámara de Representantes

“Las Naciones Unidas tienen la potestad de formar y desarrollar fuerzas multinacionales para el mantenimiento de la paz y, a través de ese mecanismo, una vez se determine por las vías diplomáticas, se procederá en consecuencia”, explicó el ministro al término del debate de control político en el Congreso, precisamente sobre la situación de seguridad a nivel nacional, en la que algunos mandatarios locales y regionales han demandado mayor pie de fuerza ante los constantes ataques indiscriminados de grupos armados al margen de la ley, que superarían los 21.500 hombres, según expresó en su momento el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides.

Sánchez recordó que Colombia ya cuenta con experiencia en este tipo de despliegues, al mantener un batallón en Oriente Medio, entre Israel y Egipto, como parte de una fuerza multinacional de paz de la ONU. Esta referencia sirvió para ilustrar que, si se llegara a requerir una acción similar en otra región del mundo, el país podría considerar su participación bajo los mismos lineamientos internacionales.

“Por ejemplo, nosotros tenemos un batallón desplegado en Oriente Medio, entre Israel y Egipto, que hace parte de una fuerza multinacional de paz de la ONU. Si se estima y se ordena una acción similar en otra región del mundo, pues así lo haremos”, detalló el jefe de la cartera ante medios de comunicación.

Así las cosas, la posición oficial deja claro que cualquier decisión sobre el envío de militares colombianos a una fuerza internacional dependerá de los canales diplomáticos y de la existencia de un mandato claro de la ONU.

La decisión sobre el envío de tropas colombianas dependerá de canales diplomáticos y mandato de la ONU, según ministro de Defensa - crédito Ministerio de Defensa/Europa Press

Petro propuso conformar un Ejército que “libere” a los palestinos en la Franja de Gaza

El presidente Petro, conocido por su respaldo a la causa palestina y su polémica postura hacia Israel —con quien su Gobierno rompió relaciones diplomáticas en mayo de 2024—, reiteró el domingo 28 de septiembre su llamado a la comunidad internacional.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Si el ejército de los EE UU no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina”. Además, defendió la legitimidad de solicitar a gobiernos y fuerzas armadas que actúen en defensa de la democracia.

La Presidencia denunció que cualquier agresión contra la Flotilla Global Sumud constituye una transgresión al derecho internacional - crédito Presidencia - @LauraCVargas96/X

La cuestionada propuesta presidencial no surgió de manera aislada. Petro ya había planteado la idea durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes anterior, donde invitó a las naciones y a sus pueblos a “unir ejércitos y armas” con el objetivo de liberar a Palestina.

Tres días después, en una manifestación propalestina en la misma ciudad, el presidente colombiano fue más allá al exhortar a los soldados estadounidenses a no respaldar lo que calificó como “un genocidio” en Gaza, en referencia a la ofensiva israelí. Esto llevó a que la Administración de Donald Trump le revocara la visa americana.