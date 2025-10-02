Colombia

Lalis, Ninco Daza, Amaranta Hank son algunos de los nombres que quieren llegar al Congreso por el Pacto Histórico

La coalición del Gobierno nacional, con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, inscribió 145 aspirantes al Senado y 58 a la Cámara de Representantes; la lista oficial se definirá en una elección interna el 26 de octubre

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Lalis, Amaranta Hank y Moisés
Lalis, Amaranta Hank y Moisés Ninco Daza son algunas de las caras que buscan un lugar en el Pacto Histórico para las elecciones legislativas de 2026 - crédito @smilelalis - @amaranta.hankx - @moises87ninco/Instagram

El Pacto Histórico oficializó la inscripción de 145 aspirantes que competirán el 26 de octubre para definir quiénes integrarán su lista al Senado de la República y de Cámara de Representantes.

La jornada marcará un momento decisivo para el movimiento, que eligiera a sus candidatos definitivos para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La coalición confirmó que las listas serán cerradas y con paridad de género; de este proceso interno saldrán los 100 nombres que conformarán la lista oficial al Senado, compuesta por 50 mujeres y 50 hombres. Además, se definirán los aspirantes que representarán al movimiento en la Cámara de Representantes, de acuerdo con los cupos disponibles en cada departamento.

La coalición confirmó que la
La coalición confirmó que la lista al Senado será cerrada y con paridad de género: 50 mujeres y 50 hombres - crédito @SenadoGovCo/X

La lista de precandidatos al Senado reúne perfiles de distintas trayectorias. Algunos ya ocupan cargos en el Congreso y buscan mantener su posición o pasar de la Cámara al Senado, otros aspiran por primera vez a una curul y se presentan como alternativas ciudadanas, mediáticas o regionales.

Entre quienes ya tienen experiencia legislativa y buscan avanzar hacia el Senado figuran David Racero, Alirio Uribe, Andrés Cancimance, Eduard Sarmiento, Agmeth Escaf, Támara Argote, Dorina Hernández, Mary Anne Perdomo y Alejandro Ocampo. Todos fueron representantes a la Cámara y aspiran a consolidar su papel dentro del Congreso.

También hay senadores actuales que se presentaron nuevamente; María José Pizarro, Esmeralda Hernández e Isabel Zuleta encabezan este grupo, al que se suman figuras que ya tiene visibilidad nacional en otros espacios políticos y de gestión pública.

María José Pizarro, Isabel Zuleta
María José Pizarro, Isabel Zuleta y Esmeralda Hernández buscan mantener su curul en el Senado - crédito María José Pizarro/Prensa

Uno de los nombres más mencionados en esta contienda es el de Álvaro Moisés Ninco Daza, exembajador de Colombia en México. Su postulación generó atención dentro y fuera del movimiento por tratarse de un perfil con proyección nacional.

Otro caso que generó debate es el de Deyci Alejandra Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank —exactriz prono—, que defendió su decisión de aspirar al Senado con el Pacto Histórico.

También aparecen en el listado el exalcalde de Cartagena William Dau Chamat; el exdirector de Colombia Compra Eficiente Stalin Ballesteros; y Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente del Subsidio Familiar, cuestionado por presuntamente alterar procesos de selección en cajas de compensación. Cada uno llega con una trayectoria diferente, pero con la intención de ocupar un lugar en una de las listas más disputadas del espectro político actual.

Deyci Alejandra Omaña, conocida como
Deyci Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, se inscribió como aspirante al Senado - crédito @amaranta.hankx/Instagram

El listado incluye además a Alexander Chala Saenz, conocido como “Sargento Chala”, activista digital con alto impacto en redes sociales. Otro nombre que genera interés es el de Pedro Luis Saade Vergel, hermano del ex jefe de Despacho de la Presidencia Alfredo Saade. Por su parte, Carmen Patricia Caicedo Omar, hermana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, también presentó su postulación.

Así va la puja en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico

En paralelo, se definieron los precandidatos para la Cámara de Representantes. En Bogotá se inscribieron 58 personas para competir por los 18 puestos que tendrá la lista cerrada en la capital.

Entre quienes aspiran a repetir curul se encuentran Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y María Fernanda Carrascal. Además, se sumaron figuras del activismo digital y político como Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis Smile”, y Daniel Mauricio Monroy.

Figuras del activismo digital como
Figuras del activismo digital como “Lalis Smile” y Daniel Monroy también aspiran a la Cámara por Bogotá - crédito @smilelalis/Instagram

El proceso interno se perfila como una prueba importante para el Pacto Histórico, pues no solo por la cantidad de aspirantes, sino por la necesidad de consolidar una lista coherente que represente las distintas corrientes del movimiento.

La competencia será intensa, ya que cada aspirante deberá lograr respaldo dentro de la militancia y posicionarse entre los más fuertes para alcanzar un lugar visible en el orden final.

Las votaciones internas se realizarán el 26 de octubre y de allí saldrán las listas oficiales del Pacto Histórico, que luego enfrentarán la contienda electoral nacional. La definición del orden en la lista será determinante, ya que al ser cerrada, solo los primeros lugares tendrán opciones reales de obtener una curul.

Temas Relacionados

Cámara de RepresentantesSenadoCongresoPacto HistóricoLalisAmaranta HankAlfredo SaadeAlejandra OmañaMoisés Ninco DazaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: el Poderoso va ganando la serie en Techo

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

Wilmar Roldán entró en otra polémica por insultar a un árbitro en pleno partido: “Gritos por aquí, gritos por allá”

El juez colombiano, uno de los más reconocidos en Sudamérica, es acusado de agredir verbalmente a un colega durante un compromiso de la Liga BetPlay

Wilmar Roldán entró en otra

Esta es la isla del Caribe que perteneció a una temida organización del narcotráfico y que fue recuperada por la SAE

Un proceso judicial permitió que una lujosa isla, vinculada a redes criminales y lavado de activos, regresara al control estatal, exponiendo fallas en la gestión de bienes incautados en Colombia

Esta es la isla del

Tomás Uribe se despachó contra Iván Cepeda por anunciar acciones penales contra Daniel Palacios: “Posa de pastor”

El precandidato presidencial Palacios aseguró que el senador del Pacto Histórico es el “heredero de las Farc”

Tomás Uribe se despachó contra

Desmantelan red que falsificaba certificados para descuentos en multas de tránsito en Medellín

Trece personas fueron arrestadas tras una operación policial que reveló el uso de software especializado para simular asistencia a cursos obligatorios y facilitar rebajas ilegales en infracciones vehiculares en el Valle de Aburrá

Desmantelan red que falsificaba certificados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamiento armado entre el Ejército

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

ENTRETENIMIENTO

El cantante Llane reveló sus

El cantante Llane reveló sus adicciones y los conflictos que marcaron su salida de Piso 21: “Sentía que nunca encajaba”

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: el Poderoso va ganando la serie en Techo

Leonel Álvarez dejaría ‘botado’ al Bucaramanga para firmar con Atlético Nacional: habría puesto una condición

Falcao logra una nueva marca para el fútbol colombiano y su carrera: integra selecto listado de figuras internacionales

Un volante en Europa se perdería la convocatoria de la selección Colombia: una lesión lo sacaría del equipo

Escándalo de apuestas ilegales en Deportivo Pasto: así se habrían organizado los jugadores para hacer amaños de partidos