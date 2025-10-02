Colombia

La indirecta de Beéle que encendió las redes en medio del escándalo con Isabella Ladera

El cantante colombiano aprovechó el escenario para referirse a quienes, según él, buscan verlo caer, por la controversia del video íntimo que involucra a la ‘influencer’ venezolana

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El cantante le habría lanzado indirecta a su expareja Isabella Ladera - crédito @letengoelchisme/IG

En medio de la controversia que rodea la filtración de un video íntimo, Beéle aprovechó un reciente concierto para pronunciar unas palabras que muchos asistentes interpretaron como una indirecta dirigida a Isabella Ladera.

La situación se produce después de que la influencer venezolana acusara al cantante colombiano ante las autoridades de Estados Unidos de haber difundido el material íntimo en redes sociales, lo que intensificó la atención mediática sobre ambos.

La disputa judicial visibilizó el impacto de la violencia digital en la vida de figuras públicas, subrayando el deber de proteger la integridad de las víctimas en internet.  (Instagram)

ES que la relación entre Beéle e Isabella Ladera ha estado marcada por episodios polémicos.

Por ejemplo, cuando se confirmó la ruptura del artista con Cara, su entonces esposa, y al corto tiempo se oficalizó el vínculo sentimental con Ladera, lo que provocó varias reacciones entre el público del artista y los amigos cercanos a la expareja del intérprete de Morena.

Aunque el colombiano y la modelo venezolana se mostraban enamorados, en redes sociales el rumor de una ruptura era evidente, y el final de esa relación estuvo acompañado de escándalos, entre ellos, la aparición de un video privado de la pareja, grabado años atrás, cuya difusión generó un conflicto legal y mediático.

Durante un reciente concierto del artista, uno de los asistentes grabó un video que circula en redes sociales que muestra a Beéle dirigiéndose a la multitud y abordando las dificultades personales que enfrenta, con especial énfasis en quienes, según él, buscan perjudicarlo.

Esta es una de las imágenes que presuntamente señalan de ser Beéle en el video íntimo con Isabella Ladera - crédito @ShakritPongchai/IG

El artista expresó: “Estamos en la temporada de envidiosos que no pueden ver a nadie feliz, que están buscando la manera de llamar la atención. Pero yo creo que lo más justo en este momento es que las personas que te quieren ver caer, puedan verme decir esto: Disfruten y déjenme vivir que la vida es una”.

Esta declaración, recibida con euforia entre el público, fue interpretada en redes sociales como un mensaje velado hacia Isabella Ladera, aunque el cantante no mencionó nombres ni ofreció detalles que permitieran identificar de manera explícita a la destinataria.

Otra de las teorías apunta a que la modelo estaría sosteniendo una relación con un reconocido modelo e influenciador peruano, que la ha respaldado en sus últimos desencuentros en redes.

La reacción de los asistentes y la viralización del video en plataformas digitales han reforzado la percepción de que Beéle utiliza sus presentaciones para responder a las acusaciones y comentarios que circulan sobre su vida privada.

Isabella Ladera y su nueva pareja, el peruano Hugo García - crédito @isabellaladera/IG

Y es que en ocasiones anteriores, el cantante ha manifestado sentirse objeto de intentos de desprestigio, afirmando que lo “quieren destruir”, aunque hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Por su parte, Isabella Ladera no ha realizado declaraciones públicas recientes acerca de la situación, optando aparentemente por dejar el asunto en manos de las autoridades de Estados Unidos, quienes continúan investigando la filtración del video.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente, dejaron mensajes como: “Jajajaja joda ese Beéle qué o qué”; “siento que el tipo anda tan apagado que necesita llamar la atención donde sea”; “como no la logró joder ahora le tira a Isabella”, entre otros más.

