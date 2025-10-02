La cumbre en La Picota que podría llevar a un cese de hostilidades entre Los Costeños y Los Pepes por el control de Barranquilla

Se busca poner fin a la sangrienta disputa entre Los Costeños y Los Pepes - crédito archivo Colprensa / John Paz | Fiscalía General de la Nación / Policía Metropolitana de Barranquilla

Un preacuerdo alcanzado en la cárcel de La Picota marca un paso inédito en la búsqueda de la pacificación entre los grupos criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, responsables en los últimos años de episodios de violencia tanto dentro de centros penitenciarios como en la región Caribe, y en específico la capital del Atlántico y su área metropolitana: Barranquilla.

Así lo informó el jueves 2 de octubre de 2025 la emisora W Radio, luego de que se precisaron los detalles de la cumbre sostenida en el penal entre los líderes de ambos bandos, Jorge Eliecer Díaz Collazos, más conocidos con el alias de Castor (Los Costeños); y “Digno Palomino” (Los Pepes), como se refieren a Digno José Palomino Rodríguez, que también tiene los remoquetes de “el Viejo” y “Sebastián”.

En el papel, lo que se mencionó fue que los resultados fueron buenos y dejaron acciones en concretos para avanzar hacia el desarme y la desarticulación de estas organizaciones.

Durante el encuentro, los cabecillas de los dos grupos, acompañados de sus defensores legales y observados por representantes estatales y organizaciones de derechos humanos, suscribieron varios compromisos encaminados a desactivar las estructuras criminales y reducir los delitos asociados al control carcelario.

De acuerdo con lo relatado por el director de la emisora, Julio Sánchez Cristo “hay un preacuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar estructuras”.

Qué se contempla en el preacuerdo tras diálogos de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’ en La Picota

El documento de entendimiento contempla puntos como:

Desarme progresivo de las organizaciones.

La prohibición de la vinculación de menores de edad en actividades criminales o dentro de las estructuras.

La transformación de economías ilegales hacia actividades lícitas y sostenibles.

La implementación de proyectos de resocialización en los centros penitenciarios.

Las autoridades y las organizaciones garantes del proceso vigilarán el cumplimiento de los acuerdos, en un intento por reducir la violencia que se origina y se replica desde las cárceles colombianas.

El acuerdo constituye una hoja de ruta en desarrollo, luego de que el día anterior el mismo medio anunció el encuentro (miércoles 1 de octubre), catalogada como histórico por observadores penitenciarios y que resalta la importancia de un primer acuerdo para erradicar la instrumentalización de menores y la reproducción de economías ilegales en centros de reclusión.

El proceso, vigilado de cerca por el Estado y la sociedad civil, representa un nuevo intento por pacificar los penales y frenar la violencia que trasciende los muros de las prisiones hacia las calles del país.