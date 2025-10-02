Colombia

Exesposo de ‘La Tremenda’ confirmó que le fue infiel a la creadora de contenido: “ya pasó, ya, ya no hay remedio”

El creador de contenido declaró en Instagram que su infidelidad provocó el quiebre matrimonial, respuesta que fue recogida por sus seguidores

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Jordan Galván así lo dio a conocer en medio de una dinámica con sus seguidores en Instagram - crédito @letengoelchisme/IG

El creador de contenido Jordan Galván se refirió públicamente al motivo que, posiblemente para los seguidores, llevó al final de su matrimonio con Daylin Montañez, conocida en redes sociales como La Tremenda, generando atención entre sus seguidores y en la comunidad digital.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Galván admitió que la infidelidad fue la causa directa de la separación.

Es la primera vez que el comunicador aborda de manera tan directa el tema, decisión que acapara nuevas reacciones tras la revelación previa de La Tremenda sobre el quiebre matrimonial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Infidelidad y empoderamiento: La Tremenda
Infidelidad y empoderamiento: La Tremenda revela por qué puso fin a su relación con Jordan Galván - crédito @tremenda.show/IG

De acuerdo con lo que se conoció en redes sociales, la separación de la reconocida pareja de influenciadores se produjo a raíz de los rumores que circularon desde hace meses en varias plataformas digitales.

Es la declaración de Jordan Galván la que ahora da sustento a las especulaciones. El propio creador de contenido reconoció lo que se rumoraba desde hace meses, en medio de la actividad de interacción con sus seguidores: “Sí, le fui infiel a Daylin, eh, por muchas cosas. Bueno, no quiero contar, no quiero dar detalles, pero quiero que salga de mi boca. Sí, le fui infiel en su momento”, reconoció inicialmente el exesposo de La Tremenda.

Después de esto, aseguró que lo hecho estaba hecho, ya no había vuelta de hoja y que era necesario aceptar los errores que se cometen: “Ya, ya pasó, ya, ya no hay remedio, ya igualmente las cosas como son. Hay que aceptar los errores, porque si uno no acepta los errores no hay nada. Entonces, hay que aceptar las cosas", agregó Galván.

En el matrimonio de la
En el matrimonio de la pareja estuvo como invitada Andrea Valdiri, que acabó con la magia - crédito @tremenda.show/Instagram

El comunicador fue enfático en asumir su responsabilidad y reconoció que hace falta integridad para admitir errores de este calibre de forma pública. “Esto es una de las preguntas que ustedes me hacen demasiado. Y tengo que decirlo porque hay que ser hombre y tener pantalones para uno aceptar las cosas”, expresó durante el intercambio digital, que de inmediato alcanzó eco en diversas plataformas.

Las reacciones por su confesión no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas no dejaron de lado los comentarios, con mensajes como: “Es de valientes confesar algo que podría dañar la confianza o la imagen que se tuvo en el pasado”; “no se ve arrepentido, pero vale la pena que se tomó el tiempo de revelar la verdad”; “aquí no estamos para juzgar, sino para reconocer que se equivocó en el camino”, entre otros.

La historia de la relación entre La Tremenda y Jordan Galván ha ocupado un lugar central en la escena del entretenimiento digital en el país. Ambos construyeron una audiencia considerable con su trabajo conjunto y su vida familiar expuesta a través de contenidos diarios en distintas redes sociales.

El anuncio oficial de la separación, divulgado en septiembre de 2025, sorprendió a gran parte de sus seguidores por el aparente perfil bajo que la pareja había mantenido frente a situaciones privadas. La primera de las partes en hablar públicamente del rompimiento fue La Tremenda, quien afirmó que la situación que motivó la ruptura “no tiene perdón de nadie”, frase que alineó el relato con la versión recientemente expuesta por Galván.

La pareja estuvo involucrada en
La pareja estuvo involucrada en un escándalo de abuso sexual de parte de La Tremenda a su entonces esposo - crédito @tremdeda.show/Instagram y @yordan_galvan/Instagram

En su intervención, Jordan Galván dejó en claro que no brindaría detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el hecho. La postura fue interpretada como un acto de honestidad y, por algunos de sus seguidores, como un ejercicio de responsabilidad frente a su comunidad digital. Tras el anuncio de la separación, ambos creadores de contenido han recibido mensajes de apoyo, así como críticas y cuestionamientos sobre el papel de la exposición pública en la vida personal de los influenciadores.

La conversación en redes también ha girado en torno al impacto de este tipo de confesiones públicas en la salud emocional tanto de los involucrados como de sus audiencias. Algunos usuarios expresaron preocupación por el efecto que tiene la exposición de temas íntimos en la percepción de relaciones sentimentales entre figuras públicas.

Temas Relacionados

La TremendaJordan GalvánSeparación de La TremendaExesposo de La TremendaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Concierto en vilo: Tras los tropiezos en el Vive Claro con Kendrick Lamary Guns n Roses, representante de Linkin Park se pronuncia sobre la futura presentación de esa banda en el recinto

El regreso de la banda estadounidense a la capital colombiana depende de la evolución de los trámites administrativos y de la respuesta de los organizadores ante las exigencias de la Alcaldía

Concierto en vilo: Tras los

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Paciente denunció presunto abuso sexual en un hospital de Medellín ‘Yo pensé me iban a hacer algún examen’

Una joven que ingresó al Hospital La María, de Medellín, denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante su permanencia en el centro médico

Infobae

Revelan videos de las colombianas que se encontraban en la Flotilla Global Sumud antes de ser detenidas por Israel: Gustavo Petro compartió uno de ellos

Manuela Bedoya y Luna Barreto se encontraban en la Flotilla Global Sumud, encargada de llevar ayuda humanitaria a Palestina, detenida por Israel el miércoles 1 de octubre

Revelan videos de las colombianas

Cancillería de Colombia insiste en que la marina israelí secuestró a colombianas de flotilla humanitaria: “Los asaltaron con fusiles de asalto”

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, aseguró que la situación se complicaría por tratarse de una incursión armada en aguas internacionales

Cancillería de Colombia insiste en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras capturas en caso de

Tras capturas en caso de B King y Dj Regio Clownn, expertos aseguraron desde México que este caso es “propaganda criminal”: por qué

Denuncian que el Clan del Golfo estaría imponiendo multas a comunidades rurales en Antioquia: van desde uno hasta cuatro millones de pesos

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

ENTRETENIMIENTO

Altafulla enfrenta incómoda pregunta sobre

Altafulla enfrenta incómoda pregunta sobre supuesta infidelidad de Karina García con Westcol y así fue su reacción

Yina Calderón aseguró que la ruptura entre Altafulla y Karina García respondió a una infidelidad: “Andaba con mozas en Bogotá”

Le robaron el carro a la exesposa de Luis Alberto Posada mientras hacía unas compras en Medellín: “Es la maldad de la gente”

El cantante Llane reveló sus adicciones y los conflictos que marcaron su salida de Piso 21: “Sentía que nunca encajaba”

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

Deportes

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Futbolista de la selección Noruega Sub-20 con madre de Medellín, habló en la previa en el duelo ante la “Tricolor”: “Soy 50% colombiano”

Periodista colombiano criticó duro a Richard Ríos, tras su mal partido en el Benfica contra Chelsea por Champions: “Es una mancha grande”

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo

Wilmar Roldán entró en otra polémica por insultar a un árbitro en pleno partido: “Gritos por aquí, gritos por allá”