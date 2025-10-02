Exesposo de ‘La Tremenda’ confirmó que le fue infiel a la creadora de contenido: “ya pasó, ya, ya no hay remedio”

Jordan Galván así lo dio a conocer en medio de una dinámica con sus seguidores en Instagram - crédito @letengoelchisme/IG

El creador de contenido Jordan Galván se refirió públicamente al motivo que, posiblemente para los seguidores, llevó al final de su matrimonio con Daylin Montañez, conocida en redes sociales como La Tremenda, generando atención entre sus seguidores y en la comunidad digital.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Galván admitió que la infidelidad fue la causa directa de la separación.

Es la primera vez que el comunicador aborda de manera tan directa el tema, decisión que acapara nuevas reacciones tras la revelación previa de La Tremenda sobre el quiebre matrimonial.

De acuerdo con lo que se conoció en redes sociales, la separación de la reconocida pareja de influenciadores se produjo a raíz de los rumores que circularon desde hace meses en varias plataformas digitales.

Es la declaración de Jordan Galván la que ahora da sustento a las especulaciones. El propio creador de contenido reconoció lo que se rumoraba desde hace meses, en medio de la actividad de interacción con sus seguidores: “Sí, le fui infiel a Daylin, eh, por muchas cosas. Bueno, no quiero contar, no quiero dar detalles, pero quiero que salga de mi boca. Sí, le fui infiel en su momento”, reconoció inicialmente el exesposo de La Tremenda.

Después de esto, aseguró que lo hecho estaba hecho, ya no había vuelta de hoja y que era necesario aceptar los errores que se cometen: “Ya, ya pasó, ya, ya no hay remedio, ya igualmente las cosas como son. Hay que aceptar los errores, porque si uno no acepta los errores no hay nada. Entonces, hay que aceptar las cosas", agregó Galván.

El comunicador fue enfático en asumir su responsabilidad y reconoció que hace falta integridad para admitir errores de este calibre de forma pública. “Esto es una de las preguntas que ustedes me hacen demasiado. Y tengo que decirlo porque hay que ser hombre y tener pantalones para uno aceptar las cosas”, expresó durante el intercambio digital, que de inmediato alcanzó eco en diversas plataformas.

Las reacciones por su confesión no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas no dejaron de lado los comentarios, con mensajes como: “Es de valientes confesar algo que podría dañar la confianza o la imagen que se tuvo en el pasado”; “no se ve arrepentido, pero vale la pena que se tomó el tiempo de revelar la verdad”; “aquí no estamos para juzgar, sino para reconocer que se equivocó en el camino”, entre otros.

La historia de la relación entre La Tremenda y Jordan Galván ha ocupado un lugar central en la escena del entretenimiento digital en el país. Ambos construyeron una audiencia considerable con su trabajo conjunto y su vida familiar expuesta a través de contenidos diarios en distintas redes sociales.

El anuncio oficial de la separación, divulgado en septiembre de 2025, sorprendió a gran parte de sus seguidores por el aparente perfil bajo que la pareja había mantenido frente a situaciones privadas. La primera de las partes en hablar públicamente del rompimiento fue La Tremenda, quien afirmó que la situación que motivó la ruptura “no tiene perdón de nadie”, frase que alineó el relato con la versión recientemente expuesta por Galván.

En su intervención, Jordan Galván dejó en claro que no brindaría detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el hecho. La postura fue interpretada como un acto de honestidad y, por algunos de sus seguidores, como un ejercicio de responsabilidad frente a su comunidad digital. Tras el anuncio de la separación, ambos creadores de contenido han recibido mensajes de apoyo, así como críticas y cuestionamientos sobre el papel de la exposición pública en la vida personal de los influenciadores.

La conversación en redes también ha girado en torno al impacto de este tipo de confesiones públicas en la salud emocional tanto de los involucrados como de sus audiencias. Algunos usuarios expresaron preocupación por el efecto que tiene la exposición de temas íntimos en la percepción de relaciones sentimentales entre figuras públicas.