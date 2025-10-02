Cuatro trabajadores fueron sorprendidos robando cable de cobre a plena luz del día en Cali

Los implicados, entre ellos tres empleados y un excontratista, serán puestos a disposición judicial mientras la empresa investiga el impacto para su infraestructura y usuarios. - crédito @ADnoticias_/X

Un operativo de seguridad permitió descubrir el robo de cable telefónico por parte de empleados y un excontratista de Emcali en el norte de la ciudad, activando protocolos legales y múltiples investigaciones.

La noticia, involucra a tres miembros activos y un antiguo colaborador de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), quienes han sido señalados por apropiarse de cableado de cobre propiedad de la empresa durante labores de patrullaje de rutina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente se produjo alrededor del mediodía del martes 30 de septiembre de 2025, cuando un equipo de seguridad interna de Emcali detectó actividades sospechosas mientras supervisaba uno de los puntos críticos de la infraestructura de telecomunicaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, los involucrados fueron sorprendidos en flagrancia, manipulando recursos que la empresa utiliza para brindar servicios en la capital del Valle del Cauca.

Emcali expresó su total rechazó a estas conductas cometidas por algunos de sus colaboradores. - crédito Emcali

“Durante labores de patrullaje y control efectuadas por el equipo de seguridad de la compañía, fueron sorprendidos tres trabajadores vinculados con la entidad y un excontratista en presuntos actos irregulares relacionados con el hurto de cable telefónico de cobre de propiedad de la empresa”, explicó la entidad en su declaración. Emcali informó que, una vez descubierto el delito, procedió a activar los protocolos internos y comunicó la situación a las autoridades judiciales pertinentes.

Detención y curso legal

Por instrucciones de la gerencia de Emcali, los cuatro sospechosos fueron trasladados a la estación de Policía La Rivera, donde permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Se espera que, en los próximos días, sean presentados ante la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de determinar responsabilidades penales. El abogado penalista de la Unidad de Telecomunicaciones de la empresa ha asumido la representación legal en el proceso.

“En este momento, el abogado penalista de la Unidad de Telecomunicaciones de Emcali se encuentra al frente de la situación”, puntualizó la compañía en un comunicado.

Impacto para la infraestructura y confianza ciudadana

Emcali recalcó que el robo de cable afecta no solo a la competitividad y solidez del sistema de telecomunicaciones en Cali, sino también a la confianza de los usuarios y el patrimonio público de la ciudad.

La empresa aseguró: “Rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra el patrimonio público, la infraestructura de la empresa y la confianza de los ciudadanos.” Además, reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades “para que los responsables respondan ante la justicia”.

Los implicados quedaron bajo custodia en la estación de Policía La Rivera tras ser sorprendidos durante el operativo de seguridad. - crédito Emcali

En su comunicado, las Empresas Municipales de Cali reafirmaron la política de cero tolerancia frente a hechos de corrupción, asegurando: “Continuaremos trabajando para transformar a Emcali en una empresa más sólida, confiable y cercana a la comunidad”.

Sistema de vigilancia y antecedentes

Desde hace varios años, Emcali ha implementado sistemas avanzados para proteger su infraestructura, incluyendo el Centro de Operaciones de Seguridad de Infraestructura (COI), que monitorea actividades sospechosas las 24 horas del día en los 243 barrios y 22 comunas de Cali.

La empresa también ha desarrollado campañas informativas junto con Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas Administradoras Locales (JAL), alertando a la comunidad sobre la presencia de posibles falsos operarios que intentan sustraer cableado bajo pretextos de mantenimiento.

La unidad de seguridad física y electrónica de la organización subrayó que “las maniobras de mantenimiento de telecomunicaciones no se hacen en horas de la madrugada”, desmintiendo la justificación habitual de quienes intentan cometer este tipo de delitos fuera del horario habitual.

El delito y las pérdidas económicas

El robo de cables constituye una problemática persistente para Emcali, con pérdidas económicas que afectan tanto a la empresa como a los usuarios. Datos oficiales recientes indican que los cables sustraídos tienen longitudes considerables, hasta de 500 metros, equivalentes al largo de los barcos más grandes que operan en puertos como Buenaventura.

A inicios de septiembre, la Policía Metropolitana de Cali reportó la captura de tres personas implicadas en hechos similares. El cable robado tiene un alto valor en el mercado ilegal debido a la cantidad de cobre que contiene, lo que representa un incentivo para prácticas delictivas a gran escala.

Los elementos confiscados forman parte de la red de telecomunicaciones afectada por el hurto registrado en uno de los puntos de vigilancia de Emcali. - crédito Emcali

Compromiso institucional ante los hechos

La administración de Emcali reiteró su disposición para colaborar estrechamente con los organismos judiciales y mantener la vigilancia permanente sobre posibles irregularidades. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el trabajo articulado con las autoridades para que los responsables respondan ante la justicia”, declaró la empresa.