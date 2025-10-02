Cayó ‘La sicaria’ luego de tres años prófuga: con 17 años asesinó a una mujer e intentó matar a un menor de edad

Este fue el momento de la aprehensión de la mujer, que sería judicializada de acuerdo a la edad en que cometió el crimen - crédito Policía Valle

A la “La sicaria”, una temida delincuente del Valle del Cauca, se le acabó su escondite luego de que las autoridades ejecutaran una operación que dio con su captura en Guacarí, en el mencionado departamento.

La presunta criminal responde al nombre de Jary Manuela Burgos Cruz, y su captura representa un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado en la región y permite esclarecer varios hechos delictivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se logró su captura

Burgos Cruz, de 20 años, fue aprehendida por orden judicial tras permanecer más de tres años oculta, señalada por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y/o municiones.

Comandante de la Policía de Buga amplió detalles de la captura de la mujer - crédito Policía Valle

La detención se realizó mediante una operación conjunta de la Unidad Básica de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, a través de diligencias de registro y allanamiento.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 25 de marzo de 2022, cuando Burgos Cruz, entonces de 17 años, asesinó a Julia Graciela Reyes Brand, de 36 años, en el barrio Bloques de Uninorte de Buga.

“La Policía Nacional logra la aprehensión de una ciudadana de nombre Manuela Beltrán Cruz, quien es señalada de haber cometido un hecho delictivo, más concretamente homicidio, y haber lesionado a unos menores el pasado 25 de marzo del 2022 en el municipio de Guadalajara de Buga”, dijo puntualmente, el teniente coronel Rubén Gaitán, comandante de Policía de Buga.

En el mismo ataque, otras dos personas resultaron gravemente heridas, entre ellas un menor de edad. Tras el crimen, la indiciada huyó de la jurisdicción y permaneció oculta durante más de tres años, hasta que la recolección de pruebas y labores de inteligencia permitieron al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Buga emitir la orden de aprehensión.

El recorrido criminal de alias La sicaria

La trayectoria de Burgos Cruz en estructuras delincuenciales se habría extendido por aproximadamente cuatro años antes de su captura. Para 2022, las investigaciones la vinculan como sicaria del grupo delincuencial conocido como Los Magos —también referido como Los Majos en algunos informes—, bajo las órdenes de un individuo identificado como alias Luis Cueva.

Alias La sicaria contaría con un amplio historial delictivo en la organización criminal Los Magos - crédito Policía Valle

Dentro de esta organización, se le atribuye la ejecución de homicidios selectivos, el control del tráfico local de estupefacientes y el ocultamiento de armas de fuego en la zona de Buga.

El operativo que culminó con su detención fue el resultado de un trabajo conjunto entre diferentes unidades policiales y la Fiscalía, que durante más de tres años recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física. Las autoridades destacaron que la aprehensión de una mujer señalada de haber cometido homicidio y de haber lesionado a menores el 25 de marzo de 2022 en Guadalajara de Buga es el desenlace de una investigación prolongada. La joven, apodada “La Sicaria”, era considerada una pieza clave dentro del grupo delincuencial que opera en la región.

Tras su captura, Burgos Cruz fue puesta a disposición de la autoridad competente. Durante la audiencia, se le impuso una medida de aseguramiento en un centro de atención especializada para adolescentes, en consonancia con su edad al momento de los hechos.

“La Policía Nacional del Departamento del Valle sigue dando golpes contundentes contra cualquier fenómeno delictivo que se presente en nuestro departamento”, puntualizó el oficial.

El homicidio de Julia Graciela Reyes Brand

De acuerdo con los registros del hecho, la noche del 25 de abril, una mujer llegó al apartamento donde se encontraba, Julia Graciela Reyes Brand, de 36 años, junto a su esposo y su hijo de 13 años.

En cuestión de segundos, “La sicaria” disparó un arma y provocó la muerte de Julia, que recibió un disparo en el tórax.

Ella era Julia Graciela Reyes Brand, la mujer asesinada a manos de "La sicaria" - crédito Lo que Palmira ve/Facebook

El joven y el esposo de la víctima sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital San José de la localidad.

El hecho ocurrió en el conjunto residencial bloques de Uninorte, en la ciudad de Buga. En esos mismos bloques, el miércoles 20 de abril de 2022, un hombre de 31 años había resultado baleado.