Valentino Lázaro habría admitido en un ‘live’ que le tiene temor a Marcela Reyes: “No me da miedo admitir las cosas”

Valentino Lázaro se ha caracterizado por hablar sin tapujo sobre diferentes temas en redes sociales, corriendo riesgo como él mismo dijo en una reciente transmisión en vivo “que me funen”.

Así lo ha hecho cuando ha criticado fuertemente a Yina Calderón, Beéle, al igual que defiende a personalidades como Yaya Muñoz, Andrea Valdiri, entre otros.

Sin embargo, en esa misma transmisión en vivo le preguntaron al creador de contenido si le tenía miedo a Marcela Reyes, por lo que se especula sobre ella en redes sociales.

La respuesta de Lázaro fue contundente: “sí”, mientras afirmaba que no tenía temor de decir las cosas como eran: “Tampoco me da miedo aceptar las cosas”, agregó el influencer.

Según dijo Valentino, todo radica en la honestidad con la que sale a hablar en las redes sociales, incluso, cuando le preguntaron por la relación que tiene con Yina Calderón: “De pronto se puso brava porque yo hice lo de José. Bueno, no me cae mal, me sigue cayendo bien. Yina, mamita, te amo. El día que le tenga que decir su verdad, se las digo, no me da miedo”.

Esto provocó una ola de reacciones en redes sociales de parte de los internautas que vieron la transmisión, que fue replicada en una cuenta de entretenimiento en Instagram, donde dejaron mensajes como: “A Valentino le gusta jugar con candela y va a terminar quemado”; “no sé, pero ya no veo a Marce con los mismos ojos, no sé por qué”; “si a esa mujer no le importa nada llevarse al que sea por delante con tal de conseguir lo que sea”, entre otras más.

Algunas de las polémicas de Valentino Lázaro

Valentino Lázaro se ha convertido en una de las figuras más controversiales de la farándula digital colombiana en el último año debido a su participación en diversos conflictos mediáticos, tanto por declaraciones hechas en plataformas digitales como por enfrentamientos directos con celebridades del entretenimiento nacional.

Una de las polémicas más recientes ocurrió tras la demanda interpuesta por la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera. La querella surgió por declaraciones que Lázaro hizo en el pódcast Dímelo King acerca de la viralización de un video íntimo relacionado con Ladera y el cantante Beéle.

El contenido de sus palabras es considerado por la denunciante como “injuria y calumnia indirecta”. En respuesta, Valentino Lázaro manifestó que siempre aclaró en sus intervenciones que compartía una opinión personal y no afirmaciones categóricas sobre la verdad de los hechos.

“Un video que, porque vivimos en un gremio muy amarillista y morboso, ella subió un millón de seguidores y Beéle le subió setecientos mil. Lamento mucho lo que pasó, si tú no lo publicaste, lo lamento mucho”, declaró el influencer.

Resaltó también que todos sus comentarios obedecen al material de opinión pública y señaló que no es la primera vez que enfrenta demandas, alegando haber salido victorioso en todas las anteriores y dejando la definición del caso actual en manos de la justicia.

Otro episodio mediático relevante involucró a Yina Calderón, quien acusó al actor José Rodríguez de mantener relaciones con mujeres trans. Estas aseveraciones se presentaron mientras Rodríguez sostenía una relación con la periodista Yaya Muñoz.

La divulgación de supuestas pruebas en redes sociales desencadenó una respuesta de Valentino Lázaro en defensa de Rodríguez, calificando el debate generado por Calderón como estereotipado y afirmando: “Que una persona se meta con una mujer trans no lo hace gay, lo hace deconstruido”. El comunicador cuestionó la pertinencia del tipo de debate impulsado por Calderón e invitó a centrar la discusión en ideas y no en prejuicios relacionados con la diversidad sexual.

En otro frente, la relación mediática entre Shakira y Beéle tras la difusión de un video bailando juntos encendió las redes, no por el contenido artístico, sino porque algunos seguidores cuestionaron la coherencia del discurso de empoderamiento femenino de la artista barranquillera.

Lázaro criticó las acciones de la cantante por considerar incongruente que, después de construir una narrativa pública sobre la superación de la traición y la promoción de la sororidad, participara en proyectos artísticos con figuras involucradas en señalamientos de infidelidad. Según declaraciones del influencer, insistió en que “ese branding que tienes debes sostenerlo también en las relaciones que hagas de marketing, así las luces del escenario estén apagadas”.

La ruptura entre Karina García y Altafulla, surgida tras su paso por La casa de los famosos Colombia, fue otro detonante de declaraciones de Valentino Lázaro en sus redes sociales. El creador de contenido acusó a Altafulla de victimizarse públicamente y de haber empleado la relación para impulsar su carrera artística.

Afirmó que existía un patrón donde el cantante se habría beneficiado durante y después de la relación, solicitando que se respetara a García y se evitara el uso mediático del vínculo sentimental.

Dentro del mismo ecosistema de la farándula, Melissa Gate también fue señalada por Valentino Lázaro, quien aseguró tener pruebas de una presunta relación entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y un hombre mayor comprometido. Las acusaciones incluyen la existencia de “pantallazos, transferencias, conversaciones, llamadas” como respaldo de su versión.

Los señalamientos de Lázaro tuvieron especial eco porque, según él, Gate habría emitido críticas similares en contra de otras figuras públicas como Karina García mientras mantenía conductas similares a las que reprochaba.