Colombia

Tres detenidos dejó operativo en el que una mujer colombiana era obligada a ejercer la prostitución en EE. UU.: tenía que pagar una deuda

La mujer que fue rescatada fue obligada a saldar una supuesta deuda de 14.000 dólares para poder estar junto a su hija de 10 años

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El caso de registró en
El caso de registró en Nueva York - crédito Pexels

Una mujer colombiana fue obligada a ejercer la prostitución en un burdel de Flushing, Queens, en Nueva York (Estados Unidos) para saldar una supuesta deuda de 14.000 dólares, si quería ver a su hija de 6 años de edad.

Así lo informó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, que mencionó detalles del operativo que permitió la aprehensión de Kwai Ling Chan y Bobby Chen, un matrimonio señalado en el caso, junto a Tasi Chimchu, de 34 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los dos hombres y la mujer de ascendencia asiática enfrentan cargos de trata sexual, señaló el medio local PIX11.

De acuerdo con la acusación, Chan, de 47 años, se reunió con la víctima en junio y pactó la suma mencionada como condición para el traslado de la menor.

Según los fiscales, a la mujer se le ofreció trabajar como masajista en un apartamento de Union Street y se le aseguró que no tendría que mantener relaciones sexuales con clientes. Chan, sin embargo, habría solicitado los pasaportes de la víctima y el de su hija menor, de 6 años, ya presente en Estados Unidos.

La joven era obligada a
La joven era obligada a prostituirse - crédito Pexels

Chan retuvo los documentos hasta que la deuda fuese saldada e incluso aumentó el importe tras un incidente con la víctima, señalaron las autoridades.

Después de comenzar a trabajar, la mujer recibió la propuesta de un cliente para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Cuando se negó, Chan presuntamente le exigió que accediera bajo la amenaza de no permitir la llegada de su hija mayor al país.

Colombiana vivió un infierno en vida tras caer en red de explotación sexual en Estados Unidos

La fiscalía indica que la víctima fue obligada a mantener encuentros sexuales varias veces por semana entre el 6 de julio y el 4 de septiembre de 2025, bajo amenazas directas hacia su hija de 6 años.

Chan o Chen recogían el dinero de los servicios, mientras que Chimchu gestionaba los clientes y negociaba los precios.

La colombiana tenía que pagar
La colombiana tenía que pagar una supuesta deuda - crédito Pexels

Chan y Chimchu fueron arrestados tras una operación encubierta en el apartamento. Chen fue detenido al día siguiente, tras presentarse en la comisaría para averiguar sobre la situación de su esposa.

Chan y Chen enfrentan cargos por trata sexual y promoción de la prostitución. Chimchu fue imputado por trata sexual, promoción de la prostitución y posesión ilegal de material nocivo. De ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión.

Temas Relacionados

Ciudadana colombianaMujer colombianaRescate de colombianaEstados UnidosObligada a prostituirseRed de explotación sexualBurdel de FlushingQueensCaptura de Kwai Ling ChanBobby ChenTasi ChimchuColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro habló de la flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza: “Atacarla sería un crimen contra la humanidad”

El presidente colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para garantizar la seguridad de más de quinientas personas civiles y voluntarias que se encuentran en la flotilla

Gustavo Petro habló de la

Resultado de Dorado Mañana miércoles 1 de octubre 2025; números ganadores

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de hoy de una de las loterías más populares del país

Resultado de Dorado Mañana miércoles

Niño de 5 años resultó fracturado luego de que conductor de patineta eléctrica lo atropellara, en el norte de Bogotá: no le ofreció ayuda

Los hechos ocurrieron en una ciclorruta cercana a la transitada calle 116, entre la autopista norte y la avenida Suba, en el barrio Alhambra

Niño de 5 años resultó

Daniel Briceño aseguró que no se postulará a la Presidencia y criticó la cantidad de candidatos: “Es una irresponsabilidad para Colombia”

El concejal de Bogotá advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la proliferación de aspirantes en el proceso electoral colombiano

Daniel Briceño aseguró que no

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Las recientes jornadas reunieron a representantes del sector cooperativo en varias ciudades de Colombia, donde se abordaron retos y logros, Infobae converso con la directora de la entidad organizadora

Jornadas regionales cierran con balance
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, compartió un emotivo mensaje tras su coronación: “Gracias a todos los que me acompañaron en este sueño”

Rating Colombia, 30 de septiembre: ‘La Influencer’ y ‘MasterChef’ luchan por entrar al podio de las producciones más vistas

Revelan el lugar y hora donde será velado B King: su cuerpo llegará a Medellín

Yeferson Cossio frenó en seco a senador que utilizó su imagen para hacer campaña: “Yo que me voy a poner a hacer eso”

Jorge Herrera regresó a ‘MasterChef Celebrity’ y provocó furor entre los televidentes con memes y reacciones: “Volvió Don Hermes”

Deportes

FIFA destacó a la selección

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Óscar Perea, figura de la selección Colombia Sub-20, fue elogiado por la FIFA: “En el nombre del 10″

James Rodríguez no tendría la intención de renovar su contrato con Club León: su futuro podría estar más al norte