Tres detenidos dejó operativo en el que una mujer colombiana era obligada a ejercer la prostitución en EE. UU.: tenía que pagar una deuda

El caso de registró en Nueva York - crédito Pexels

Una mujer colombiana fue obligada a ejercer la prostitución en un burdel de Flushing, Queens, en Nueva York (Estados Unidos) para saldar una supuesta deuda de 14.000 dólares, si quería ver a su hija de 6 años de edad.

Así lo informó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, que mencionó detalles del operativo que permitió la aprehensión de Kwai Ling Chan y Bobby Chen, un matrimonio señalado en el caso, junto a Tasi Chimchu, de 34 años.

Los dos hombres y la mujer de ascendencia asiática enfrentan cargos de trata sexual, señaló el medio local PIX11.

De acuerdo con la acusación, Chan, de 47 años, se reunió con la víctima en junio y pactó la suma mencionada como condición para el traslado de la menor.

Según los fiscales, a la mujer se le ofreció trabajar como masajista en un apartamento de Union Street y se le aseguró que no tendría que mantener relaciones sexuales con clientes. Chan, sin embargo, habría solicitado los pasaportes de la víctima y el de su hija menor, de 6 años, ya presente en Estados Unidos.

La joven era obligada a prostituirse - crédito Pexels

Chan retuvo los documentos hasta que la deuda fuese saldada e incluso aumentó el importe tras un incidente con la víctima, señalaron las autoridades.

Después de comenzar a trabajar, la mujer recibió la propuesta de un cliente para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Cuando se negó, Chan presuntamente le exigió que accediera bajo la amenaza de no permitir la llegada de su hija mayor al país.

Colombiana vivió un infierno en vida tras caer en red de explotación sexual en Estados Unidos

La fiscalía indica que la víctima fue obligada a mantener encuentros sexuales varias veces por semana entre el 6 de julio y el 4 de septiembre de 2025, bajo amenazas directas hacia su hija de 6 años.

Chan o Chen recogían el dinero de los servicios, mientras que Chimchu gestionaba los clientes y negociaba los precios.

La colombiana tenía que pagar una supuesta deuda - crédito Pexels

Chan y Chimchu fueron arrestados tras una operación encubierta en el apartamento. Chen fue detenido al día siguiente, tras presentarse en la comisaría para averiguar sobre la situación de su esposa.

Chan y Chen enfrentan cargos por trata sexual y promoción de la prostitución. Chimchu fue imputado por trata sexual, promoción de la prostitución y posesión ilegal de material nocivo. De ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión.