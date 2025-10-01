Colombia

Revelan más detalles de la denuncia contra Blessd por presunta tortura: “Me iban a cortar la lengua”

El artista colombiano es investigado por presuntamente secuestrar y amedrentar a Iván Andrés Galindo Navia, mánager del reguetonero Pirlo, y a otras personas, por el robo de una joyería

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El cantante niega las acusaciones
El cantante niega las acusaciones en su contra - crédito @blessd / Instagram

El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido nacional e internacionalmente como Blessd, está envuelto en un escándalo relacionado con una denuncia que hay en su contra por secuestro simple, lesiones personales, amenazas y tortura, que ahora está bajo investigación.

De acuerdo con El Colombiano, que tuvo acceso a la documentación que está en manos de la Fiscalía General de la Nación, el accionante es Iván Andrés Galindo Navia, manager del reguetonero Jean Emanuel Cortés, conocido como Pirlo.

Galindo Navia señaló a Blessd y a integrantes de su equipo de haberlo secuestrado y torturado luego de que se registrara un robo de algunas de sus pertenencias, específicamente, joyas y relojes de alto valor. Además de él, otros miembros del staff habrían sido víctimas del artista.

Esto presuntamente pasó en mayo de 2024 en la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de las Palmas (Medellín), luego de la filmación de WYA Remix Black and Yellow.

En el sitio estaba el cantante de reguetón, su mánager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, su jefe de seguridad Néstor y hombres encapuchados. Posteriormente, llegaron otros sujetos desconocidos y, entonces, empezó la tortura, presuntamente coordinada por Blessd, que tenía como fin identificar a la persona responsable del hurto de la joyería.

La Fiscalía investiga una denucnia
La Fiscalía investiga una denucnia contra Blessd por secuestro y actos de tortura presuntamente ejercidos contra personas a las que quiso interrogar por un robo de sus pertenencias - crédito Luisa González/Reuters

Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”, aseguró Galindo Navia en su declaración a la Fiscalía.

En su denuncia, presentó con detalles el nivel de violencia al que presuntamente fue sometido por el cantante. Afirmó que hubo golpes, gritos y amenazas.

“Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (…) Me decía que yo era una rata (…) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (…) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”, expuso.

El hostigamiento y las intimidaciones incluyeron, al parecer, el uso de armas. Además, según el denunciante, el cantante amenazó con hacerle daño cortándole algunas partes de su cuerpo si se negaba a revelar la información que quería. “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”, detalló.

El reguetonero habría ordenado la
El reguetonero habría ordenado la toma de muestras de sangre de las personas a las que presuntamente secuestró - crédito @blessd/Instagram

El denunciante indicó que, cuando se les permitió irse, recibió otra amenaza del reguetonero: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya (…) así que coja fuercita y venga por la mía”.

Los momentos de tortura también habrían incluido la toma de muestras de sangre para cotejarlas con rastros de sangre que había en el lugar. En el caso de Galindo, una enfermera se encargó de sacar la sangre de todos los presentes.

“La enfermera me chuzó dos veces sin encontrar la vena. Cuando por fin me sacó la sangre, Néstor (el jefe de seguridad) tomó el tubo y se lo guardó en su canguro, sin ponerlo con los demás”, detalló.

En ese momento, también recibió otra intimidación de Santiago Jaramillo (Dímelo Jara). Presuntamente, el hombre le indicó que se dejara hacer la extracción de sangre, ya que, si él no estaba detrás del robo de las joyas, el cotejo no daría positivo. Luego, un hombre encapuchado lo amenazó.

El mánager de Pirlo fue
El mánager de Pirlo fue el responsable de hacer la denuncia contra Blessd - crédito @pirloconpowerr/IG

“Me dice Dímelo Jara: ‘Si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva’. Entonces el encapuchado me decía: ‘Gordito, tú estas estripado, estás caído’”, señaló.

Luis Ángel López, abogado de Blessd, aseguró a El Tiempo que los señalamientos en contra del artista son falsos y que hay versiones distintas otorgadas por Pirlo que demostrarían la falta de veracidad en los hechos que denunció Galindo. En consecuencia, insistió en que el cantante no quiere que la denuncia tenga visibilidad.

