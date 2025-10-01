Qué es el bus de empleo de Bogotá: conozca la nueva estrategia para la vinculación laboral de la ciudad

El bus del empleo inicia su recorrido en Bogotá para acercar vacantes y asesoría laboral a las localidades - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La búsqueda de empleo en Bogotá contará desde octubre con un nuevo aliado móvil: el ‘bus del empleo’, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico que busca llevar vacantes, servicios de asesoría y procesos de selección directamente a las localidades de la capital.

Esta unidad móvil, adaptada como oficina itinerante y equipada con accesos para personas con movilidad reducida, carpas, puestos de atención, televisor, cabina de sonido y paneles solares, arrancó su recorrido con su primera parada en Suba, donde hasta el 4 de octubre estará disponible en la plazoleta de acceso 1 del Centro Comercial Plaza Imperial en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante su estreno, el bus del empleo ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de acceder a más de 400 oportunidades laborales. Los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a diferentes vacantes y participar inmediatamente en procesos de selección, todo en tiempo real y con acompañamiento profesional. Para garantizar una experiencia plenamente incluyente, la unidad cuenta con rampa de acceso y diferentes elementos que facilitan la participación de personas con discapacidad.

La unidad móvil ofrece más de 400 oportunidades laborales y atención personalizada en su primera parada en Suba - crédito Alcaldía de Bogotá

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, destacó la importancia de la iniciativa y afirmó: “Con el bus del empleo estamos cumpliendo nuestra promesa de llegar directamente a las localidades, llevando oportunidades de formación y acompañamiento a cada rincón de la ciudad. Queremos que ninguna persona se quede por fuera de la posibilidad de encontrar un trabajo formal y estable”.

El lanzamiento del bus coincide con la realización de actividades especiales en el punto de atención, así como la organización de una feria junto a empresas aliadas. El el 1 de octubre, la compañía Tiendas D1 también se sumará con vacantes directas para quienes cuenten con el perfil solicitado.

Otro componente clave es el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, un espacio virtual donde semana a semana se informará la programación y recorridos del bus del empleo, así como los horarios y lugares precisos de atención. Esta estrategia permitirá que personas en diferentes sectores de la ciudad puedan programar su visita y acceder a las posibilidades laborales sin largas distancias de desplazamiento.

El 80% de las vacantes disponibles no requiere experiencia previa, facilitando el acceso al primer empleo - crédito Alcaldía de Bogotá

Hasta el 4 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con sus aliados, ha puesto a disposición un total de 684 vacantes de empleo formal en la ciudad. Una característica relevante de esta convocatoria es que el 80% de estas ofertas (543 vacantes) no requiere experiencia previa, abriendo una puerta de acceso a primer empleo para jóvenes, recién graduados e individuos en búsqueda de nuevas oportunidades, incluso en roles que solicitan formación profesional o especialización.

Las vacantes cubren todo el espectro de formación: desde personas sin estudios hasta bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. Los salarios pueden alcanzar hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), tanto para perfiles básicos como para candidatos con calificaciones avanzadas.

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Asesor y agente call center (con y sin experiencia)

Asesor comercial en venta de medicamentos call center

Asesor de cobranza

Operador de tienda

Mensajero a pie

Auxiliar de producción (cargue y descargue)

Instalador de mobiliario

Coordinador de operaciones servicios generales

Sustanciador

Técnico en refrigeración (convencional e industrial)

Operario de producción industrial

Auxiliar de facturación y pagos

Auxiliar de seguros y contratos

Gestor comercial

Todero

Aseador

Auxiliar administrativo-comercial

Diseñador y desarrollador web

Operador de servicios generales

Liquidador de nómina

Asistente de talento humano

Auxiliar HSEQ

Vendedor presencial punto fijo

Aparejador

Ayudante armador herrero

Oficial de obra

Cadenero primero y segundo

Oficial de demarcación

Técnico hidráulico

Auxiliar electricista

Técnico motorizado de telecomunicaciones

Jefe comercial junior

Desarrollador junior

El canal de WhatsApp 'Empleo en Bogotá' informa sobre recorridos, horarios y nuevas oportunidades laborales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Instrumentador

Conductor

Fisioterapeuta

Camillero

Auxiliar de farmacia

Técnico administrativo

Médico general

Auxiliar de ingeniería

Cajero de almacén

Vendedor – asesor comercial TAT de ferretería

Auxiliar de cocina

Ingeniero full stack

Supervisor trilingüe

Auxiliar logístico

Técnico en calidad

Profesional QA/QC

Profesional de programación y control de obra

Técnico electricista

Experto en operaciones de RR. HH. y reclutamiento – Inglés B2

Administrador de netsuite – soporte de implementación - Inglés B2

Agencia influencer marketing – Inglés B2

Asistente ejecutivo(a) – Inglés B2

Bilingual customer service and sales representative

Architect coordinator

Consultor de impuestos (contadores públicos)

Las personas interesadas deben registrar o actualizar su hoja de vida en www.serviciodeempleo.gov.co para consultar detalles y postularse a las vacantes. El canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ facilita, además, información en tiempo real sobre nuevas oportunidades, ferias, eventos y el cronograma del bus del empleo, apostando por mejorar el acceso y la transparencia en los servicios de intermediación laboral en la capital.