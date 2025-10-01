Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

El joven ya no hará parte del La Casa de Los Famosos -crédito @martineliasjr/Instagram

La posible llegada de Martín Elías Jr. a la tercera temporada de La casa de los famosos generó expectativa entre sus seguidores, luego de que Claudia Varón, madre del joven artista, asegurara en sus redes sociales que el hijo mayor del fallecido cantante vallenato Martín Elías había sido preseleccionado para participar en el reality, que por dos temporadas ha sido tema de conversación en la farándula colombiana.

“Ha sido preseleccionado para entrar a La casa de los famosos, un paso hermoso porque es por cada uno de ustedes que lo apoyan y están en cada paso de su crecimiento. Ustedes, que me acompañan día a día y reciben con tanto cariño lo que comparto, también hacen parte de este proceso”, manifestó Varón a través de su cuenta de Instagram.

No obstante, fue la misma madre quien confirmó que el joven, de apenas 17 años, no llegará al mediático formato del Canal RCN como participante, aunque podría asistir de manera ocasional a algunas celebraciones organizadas por la dirección del programa.

Según explicó Carlos Bloom Jr., mánager del cantante, al diario El Pilón, la principal condición para que el artista participara era contar con un permiso de salida los fines de semana para cumplir con sus presentaciones musicales. Sin embargo, debido a que se trata de un formato en el que los participantes permanecen internos en una casa, sin contacto alguno con el exterior, su llegada al popular ‘reality’ no fue posible.

“La única condición para tener a Martín Elías en La casa de los famosos era contar con un permiso de salida para los fines de semana para los ‘shows’, pero no lo permitieron por el tipo de programa; no llegamos a un tipo de acuerdo”, precisó el representante, quien remarcó que el formato no se ajustaba a las necesidades del artista.

La madre del joven artista vallenato anunció que había sido preseleccionado - crédito Instagram @cayavarons

En su conversación con el medio citado, Carlos Bloom desmintió versiones difundidas en portales especializados en música vallenata, donde se afirmaba que la producción ofrecía 50 millones de pesos por la participación de Martín Elías Jr.

Según el mánager del joven artista, él sí tenía la intención de participar en el programa, pero debido a que este requería una estadía permanente, no fue posible llegar a un acuerdo. Respecto a la remuneración, Bloom aseguró que “tampoco era mucho”, por lo que el rumor de la millonaria suma quedó desestimado.

Entre las razones para desistir de su participación están los valores que transmite el ‘reality’ a su audiencia, los cuales contrastan con los principios que el círculo cercano de Martín Elías Jr. desea proyectar en sus primeros pasos en la industria musical.

La agenda del joven fue el principal conflicto que encontró su equipo - crédito @martineliasjr/Instagram

La familia de Martín Elías Jr. considera que la decisión de no ingresar al programa responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre la exposición mediática y el desarrollo profesional y personal del joven. Claudia Varón enfatizó que, aunque la oportunidad resultaba atractiva, los principios y la educación del cantante prevalecieron, y que la experiencia televisiva podrá esperar hasta que alcance la mayoría de edad y tenga la autonomía para gestionar su carrera y sus compromisos académicos.

Otra razón para no participar en la producción es que el joven está adelantando estudios en Administración de Empresas en Barranquilla, por lo que, además de su carrera musical, su formación profesional es una prioridad para su familia.

En su carrera musical, Martín Elias Jr busca seguir con el legado de su padre - crédito Infobae

Pese a que Martín Elias Jr. ya no estará en la nueva versión, la tercera temporada de La casa de los famosos, que comenzará a emitirse en 2026, mantendrá su formato tradicional de convivencia continua entre famosos, con un premio de 400 millones de pesos, y tendrá como novedad que el público podrá elegir a la mayoría de los participantes a través de votaciones abiertas que se realizarán a finales de 2025.